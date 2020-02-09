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Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля
ОВЕН
Овны марта на этой неделе блестяще выполнят то, с чем никак не могут справиться другие. Хороши также эти дни для теплого дружеского общения и совместного решения сложных вопросов с близкими и друзьями. А вот Овнам первой декады апреля неделя преподнесет служебные проблемы и наградит скверным характером. Овнов конца знака устроит начало недели, но со среды станут срываться планы, возникать конфликты и начнет пошаливать здоровье.
Благоприятный день — воскресенье.
Неблагоприятные дни — среда, четверг.
ТЕЛЕЦ
В эти дни у апрельских Тельцов не исключены ошибки и промахи: особенно во второй половине недели не позволяйте себе расслабляться ни на минуту. Проблемы могут начаться уже с четверга, что-то или кто-то вас огорчит, разозлит или обидит. Зато для майских Тельцов служебная лестница в эти дни будет устлана коврами, и вы, проявив усердие и проворство, сможете сделать несколько шагов по ее ступенькам. Близкие тоже станут вами восхищаться.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — четверг.
БЛИЗНЕЦЫ
Майские близнецы и в карьере, и в отношениях способны будут реализовать не одну свою задумку — у вас уйма энергии, сил, задора и оптимизма! У июньских Близнецов заканчивается период борьбы с неприятностями и упреками в ваш адрес. Совсем скоро недоброжелатели пожалеют о том, что перешли вам дорогу. Пока же эти дни таят подводные камни: вы можете попасться на чью-то удочку либо личные просчеты приведут вас к проигрышу.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — понедельник.
РАК
Эта неделя для Раков июня и второй декады июля может оказаться тяжелой и физически, и эмоционально. Сдерживайте себя от перемен и заманчивых предложений: все это не пойдет вам на пользу. Но главное — ни под каким предлогом не затевайте выяснения отношений: сейчас то, что вам кажется очевидным и неоспоримым, кто-то воспримет с точностью до наоборот. Зато у Раков середины знака с понедельника начнется период, когда вы готовы будете замахнуться на что-то грандиозное.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятные дни — вторник, четверг.
ЛЕВ
У июльских Львов успешно станут продвигаться служебные дела. Ваши трудолюбие и настойчивость позволят вам «заразить» своими идеями коллег и, пользуясь их поддержкой, приступить к осуществлению своих планов. Впрочем, и в личной жизни вы будете необычайно ловки и изворотливы, заставляя собеседников принимать вашу точку зрения. И только у рожденных в августе в конце недели возможны недоразумения с коллегами и стычки с близкими. Учитесь сдерживать свое раздражение.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — пятница.
ДЕВА
У Дев августа и второй декады сентября творческий подход и неудержимый полет фантазии привнесут в любое начатое вами дело изюминку, что, несомненно, пойдет вам на пользу. Да и в личной жизни, почти не прилагая сил, вам удастся гнуть свою линию. К сожалению, в семейной жизни рожденных в первой декаде сентября возможны сбои. Каждый начнет выплескивать на другого свой негатив. Ваша задача — не дать отрицательным эмоциям взять верх.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — вторник.
ВЕСЫ
Сентябрьские Весы невольно начнут улавливать чужие негативные эмоции, в том числе и те, которые не имеют к вам никакого отношения. Сумейте внести ясность в напряженные отношения, поймите и простите друг друга. Октябрьским Весам удастся проявить завидную предприимчивость в общении с нужными людьми и в улаживании денежных вопросов, а близкие найдут повод искренне вами восхититься.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — воскресенье.
СКОРПИОН
У Скорпионов, родившихся в октябре, силы могут быть потрачены на улучшение отношений с людьми. К счастью, с четверга прошлые обиды будут позабыты и захочется все начать заново. Ноябрьские Скорпионы в эти дни будут необычайно активны и великодушны, чем покорят свое окружение. Они с удовольствием выполнят пожелания и просьбы как начальства или старших по возрасту, так и своих близких. Причем выполнят раньше, чем вам успеют о них поведать!
Благоприятные дни — вторник, пятница.
Неблагоприятные дни — нет.
СТРЕЛЕЦ
Для тех, кто родился в ноябре, это очень благоприятное время для получения и обмена информацией: главное — внимательно слушать собеседника. У Стрельцов середины знака не исключены трения с коллегами или близкими. Но к концу недели вы сумеете показать себя с лучшей стороны. А вот от рожденных в конце знака эти дни потребуют значительных усилий для решения даже простых вопросов.
Благоприятные дни — среда, воскресенье.
Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.
КОЗЕРОГ
Козероги первой декады января успешно справятся с задачами. Смело планируйте на эту неделю начало реализации важных дел, которые упорно не хотели решаться раньше. К сожалению, у остальных Козерогов эти дни чреваты разногласиями и нежеланием идти на уступки. Возможны и денежные потери. Снизьте активность и уменьшите требования к окружающим, тогда эти дни могут пройти менее проблемно.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятные дни — вторник, четверг.
ВОДОЛЕЙ
В эти дни Водолеев, рожденных в январе и второй декаде февраля, заметят, оценят и полюбят! Попытайтесь же и сами подыгрывать благоприятным обстоятельствам. Тем более что интуиция с удовольствием поделится с вами секретами успеха. Для родившихся в середине знака неделя пройдет продуктивно, ведь вы станете учитывать не только свои, но и чужие интересы. И лишь в пятницу возможны ссоры.
Благоприятные дни — вторник — четверг.
Неблагоприятный день — пятница.
РЫБЫ
В эти дни вас ожидают успехи в карьере и теплые отношения с окружением — будь то коллеги, друзья или ваши домашние. Вы со всеми найдете общий язык и интересные темы для обсуждения и насладитесь чужим вниманием. Ну а общение с некоторыми людьми поможет вам навести идеальный порядок в душе и мыслях. Учитывайте и то, что решения, которые вы примете в данный период, можно будет легко воплотить в жизнь. Вот только рожденные в марте должны начинать действовать со вторника, так как понедельник не ваш день.
Благоприятные дни — пятница, суббота.
Неблагоприятный день — понедельник.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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