Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта

23.02.2020 15:00

ОВЕН

Умение вникать в детали и вовремя идти на компромисс сыграет на руку тем из вас, кто родился в марте. Так вы гораздо быстрее придете к заветной цели. Апрельские Овны много сил и времени станут отдавать работе. Но, увы, она как-то не очень-то будет вам даваться. Снизьте планы и амбиции, и тогда эти дни хоть и не порадуют вас весомыми достижениями, но зато не доставят существенных неприятностей.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — понедельник.



ТЕЛЕЦ

Многим планам тех из вас, кто родился у границ знака, суждено будет сбыться. Только не сидите сложа руки — дерзайте и верьте в себя! Порадуют вас и отношения с домашними: в них станут царить забота и взаимопонимание. А вот у Тельцов середины знака в первой половине недели кое-что станет выходить из-под контроля либо идти не так, как вы того хотите. И тут главное — не испортить свои отношения с людьми.

Благоприятные дни — понедельник, пятница, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.



БЛИЗНЕЦЫ

У майских Близнецов на первое место вый­дут служебные проблемы и вопросы карьеры. У рожденных в первой декаде июня лучшего станут желать отношения с людьми. Ну а в ком-то вполне может вдруг проснуться этакий авантюрист, готовый рискнуть по-крупному. Ваша задача — реально оценивать свои силы и беречься от конфликтов и опрометчивых шагов. И только у Близнецов второй декады июня почти вся неделя пройдет бодро и успешно.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — понедельник.



РАК

В руки к июньским Ракам приплывет сама золотая рыбка, принеся вам удачу в делах и везение в любви! Правда, и вы сами должны почаще проявлять расторопность и брать инициативу в свои руки. Ракам июля время от времени упрямо станут напоминать о себе семейные проблемы, причем чем ближе ваш день рождения к 17 июля, тем чаще это станет происходить. То дети потребуют дополнительных забот, то родители добавят небольшую порцию волнений и переживаний. Тем не менее в большинстве случаев вы вполне успешно сумеете со всем этим разобраться.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



ЛЕВ

Чем решительнее в эти дни возьмутся за работу родившиеся у границ знака, тем выше впоследствии вам удастся подняться по карьерной лестнице. В личной жизни у вас получится обсудить ряд проблем, посекретничать или завести новый роман. А вот для Львов середины знака время как бы замедлит свой ход, предоставив вам возможность наверстать залежавшиеся дела или восстановить отношения, которые дали трещину. И всегда найдется человек, готовый вам в этом помочь.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятные дни — нет.



ДЕВА

Тем, кто родился у границ знака, эта неделя принесет удачу в делах и популярность в обществе. Оно и понятно: как вас можно не любить, если вы перестанете замечать чужие недостатки и не откажете в помощи. Ваше дружелюбие и красноречие будут располагать к вам людей, и вы легко убедите любого в правильности вашей точки зрения. У Дев середины знака трудовой энтузиазм иссякнет. Захочется тишины и покоя. А если не захочется, то знайте, что не в ваших интересах сейчас «светиться»: вы можете кого-то разочаровать.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — понедельник.



ВЕСЫ

Сейчас вы не сумеете быстро сориентироваться в том, как лучше изменить ту или иную не выгодную для вас ситуацию. И это привнесет в вашу жизнь дополнительный хаос. Эмоционально поведать о своих проблемах вы готовы будете каждому встречному, накручивая себя тем самым еще больше. И лишь Весам середины знака в большинстве своем все же удастся спокойно решить многие проблемы, а к вашему мнению благосклонно прислушается даже старшее поколение.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — вторник — четверг.



СКОРПИОН

Трудолюбие, приветливость, а также готовность внимательно выслушивать и приходить на помощь сделают вас в эти дни очень популярным человеком. Да и к любой нестандартной ситуации вы отнесетесь как к возможности проявить себя и выступить в каком-то новом качестве. И в личной жизни все сложится гладко. Причем, похоже, для этого не потребуется особых усилий, вас и без того все станут любить и жаловать.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятные дни — нет.



СТРЕЛЕЦ

Декабрьским Стрельцам эту неделю желательно потратить на претворение в жизнь своих планов — скорее всего, они не встретят препятствий на своем пути. А вот ноябрьских Стрельцов в конце недели запросто могут выбить из колеи конфликты и склоки в семье. Помните, сейчас самая невинная шутка или вскользь брошенное едкое слово могут обернуться большими проблемами, и отношения готовы будут испортиться из-за пустяка.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — суббота.



КОЗЕРОГ

Для родившихся у границ знака главное сейчас не поддаваться стрессу. Мало того что чаще станут появляться неприятные ситуации и разногласия, так некоторые из вас еще и сами на любую мелочь примутся реагировать как спичка. Берегите себя, иначе психоэмоциональное напряжение плохо отразится на здоровье. Козерогам середины знака пойдут на пользу душевные откровения с близкими. У вас есть шанс наладить отношения и в семье, и на работе.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — вторник, четверг.



ВОДОЛЕЙ

Задача Водолеев января и второй декады февраля не пренебрегать дополнительной работой, налаживать деловые отношения и разумно подходить ко всем предложениям. У Водолеев середины знака неделя пройдет с переменным успехом: то вы полны сил и мобильны, то совсем наоборот — работа не клеится и не очень гладко протекает общение. Хорошо еще, что многим из вас будет под силу контролировать ситуацию, не доводя мелкие разногласия до крупного конфликта.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — суббота.



РЫБЫ

Февральские Рыбы будут решительны, бодры и активны. А раз так, то самое время доказать окружающим, что вы способны на многое! И ничего, что при этом вы порой станете давить на людей. Вам простят, ведь вы отмечаете свой день рождения! Мартовские Рыбы заоблачных вершин в эти дни, скорее всего, не достигнут, но справиться с текущими делами у многих из вас получится почти играючи. Не обойдется без радостных моментов и личная жизнь, потому что вы будете добрыми и покладистыми. Большую роль станут играть друзья.

Благоприятные дни — понедельник, пятница, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.

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