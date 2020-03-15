Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта

15.03.2020 15:00

ОВЕН

Родившимся в апреле стоит сбавить обороты: поменьше резких движений, необдуманного риска и общения с теми, с кем вы не хотите поссориться. А вот Овны марта смело могут браться за любые дела — вы с ними справитесь играючи. Плюс в отношениях установится гармония — вас станут понимать с полуслова и вы сумеете быстро договориться даже с теми, кто раньше никак не хотел идти с вами на контакт.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — вторник, среда.



ТЕЛЕЦ

Для большинства эта неделя пролетит на подъеме творческих сил и романтического настроения. В это время вы будете невероятно работоспособны и активны, благодаря чему даже сложные дела выполнятся без проблем. И общение доставит немало позитива, ведь на чужие недостатки вы станете смотреть сквозь пальцы. И только Тельцов апреля в четверг будут раздражать и выматывать сбои на работе. А в воскресенье близкие могут сыграть не последнюю роль в нагнетании душевного дискомфорта.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятный день — четверг.



БЛИЗНЕЦЫ

У майских Близнецов работа будет сменяться отдыхом, а в отношениях с людьми вы и общие интересы отыщете, и от компромиссных решений не откажетесь. Близнецам первой декады июня следует попридержать себя от критики — ваши замечания приведут к конфликту. У тех, кто родился в конце знака, не исключены неожиданные и очень благоприятные стечения обстоятельств. Вам следует серьезно заняться саморекламой, налаживанием выгодных и приятных контактов.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — воскресенье.



РАК

Большинство Раков, рожденных до 12 июля, выполнят в эти дни много дел и совершат немало поступков, способных привнести в их жизнь нечто новое и интересное. Только для рожденных в конце знака эта неделя неоднозначная и суетливая, поэтому иной раз по своей же неосмотрительности вы будете тратить время и силы впустую. А еще будьте внимательны при обсуждении скользких тем — сейчас вас могут понять превратно.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятные дни — среда.



ЛЕВ

Многие из вас в эти дни испытают радость от вдохновенного труда и по-иному — более нежно и бережно — начнут относиться к окружающим. А еще вы станете не только оказывать помощь друг другу, но и приносить удачу в совместных делах и, стало быть, сможете получить то, о чем и не мечтали. И лишь на Львов середины знака навалятся проблемы, и тут главное — не давать воли мнительности, иначе именно они-то и начнут исполняться.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — суббота.



ДЕВА

У родившихся в августе в конце недели возможны проблемы на работе и трудности в общении. Но это последние аккорды неблагоприятного периода. Девам первой декады сентября придется в срочном порядке решать неотложные дела, а в общении с людьми запасаться удвоенной порцией терпения. Зато удачные стечения обстоятельств и собственное желание перемен способны будут оказать весьма позитивное влияние на жизнь Дев, рожденных в конце знака.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятный день — суббота.



ВЕСЫ

Неделя не из лучших: многое раздражает и ни за что не хочется браться. А тут еще резкость в словах и недальновидные поступки способны будут оставить глубокий отпечаток на ваших отношениях с людьми. Старайтесь своевременно заглаживать все конфликты и ищите во всем позитив, и тогда неприятности начнут обходить вас стороной. И только у Весов середины знака во второй половине недели и работа станет буквально гореть в руках, и окружение по достоинству оценит их советы.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — понедельник, среда, пятница.



СКОРПИОН

За любую работу в эти дни вы будете браться с удовольствием и выполнять ее с творческим подходом. Что касается общения с людьми, то тут вы постараетесь избегать любых споров и выяснения отношений, поэтому контакты с вами многим доставят радость и успокоение. Справитесь вы и с делами семейными, взвалив на свои плечи основной груз ответственности, и в вашу копилку добавятся несколько бонусных очков авторитета.

Благоприятные дни — понедельник, среда, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.



СТРЕЛЕЦ

Стрельцы первой декады декабря не обойдутся без срывов запланированного и мелких стычек с окружением. А чтобы не нажить себе врагов, желательно воздержаться от замечаний. У остальных Стрельцов будет много продуктивного делового общения, а личные отношения наполнятся доверием и пониманием, ведь вы довольно тонко станете чувствовать чужие интересы и пожелания.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — воскресенье.



КОЗЕРОГ

В эти дни рожденные у границ знака не будут защищены от собственных неверных действий. И в первую очередь это коснется отношений с людьми. Благо люди, близкие вам по духу, способны быстро привести вас в чувство и загладить проблемы. И только в распоряжении Козерогов середины знака будут в данный период и приятные неожиданности, и удачные стечения обстоятельств. Побольше активности — и вы останетесь весьма довольны полученными результатами!

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — вторник, пятница.



ВОДОЛЕЙ

У большинства из вас на первое место выйдут контакты. Причем обмен опытом, мнениями и знаниями сыграет вам на руку: вы увидите новые цели и пути к успеху либо какая-та информация побудит вас к действию и изменит ваши взгляды на людей, окружающий мир и собственную жизнь. И тут главное — не погнаться за призрачным успехом, который забрезжит на горизонте. У Водолеев середины знака будни пройдут серо и непродуктивно, а при решении финансовых вопросов не исключены просчеты.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — понедельник.



РЫБЫ

Тем, кто родился у границ знака, в каждом событии захочется отыскать что-нибудь приятное и радостное, а вот на мелочи, способные испортить настроение, они обращать внимание не станут. Да и с ненадежными людьми постараются не иметь дел. Имеет смысл подумать над планами на ближайшее будущее. Рыбам середины знака надо будет следить за своим физическим и душевным состоянием: рационально распределяйте силы и не перегружайте себя, если почувствуете отток энергии.

Благоприятные дни — понедельник, среда, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.

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