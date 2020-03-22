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Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта
ОВЕН
Происходящие в это время события будут побуждать рожденных до 10 апреля к активности и инициативе, плюс вы сумеете производить самое благоприятное впечатление на окружающих. Стремитесь оказывать другим помощь. Сейчас это ваш долг. Только у Овнов конца знака неделя может протекать неэффективно, а то и сложно.
Благоприятные дни — вторник, воскресенье.
Неблагоприятный день — четверг.
ТЕЛЕЦ
Тельцы второй декады мая многое смогут предвидеть заранее. Это поможет с легкостью расправляться с делами и проблемами, и результаты ваших действий превзойдут все ожидания. У остальных же, наоборот, рассудительность, творчество и инициатива возьмут на этот период отгулы, поэтому не берите на себя лишнего. Заниматься обсуждением чьих-либо поступков и недостатков также не следует.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятный день — пятница.
БЛИЗНЕЦЫ
Многие обстоятельства будут складываться для рожденных у границ знака удачно, а в ряде случаев вы вообще окажетесь в центре всеобщего внимания, поразив окружающих своим профессионализмом или красноречием. За бескорыстную помощь другим перед вами откроются новые возможности и перспективы: вы в нужное время окажетесь в нужном месте и встретитесь с теми, кто способен значительно изменить вашу жизнь. Но если вы родились в первой декаде июня, то приготовьтесь всю неделю сдерживать натиск неблагоприятных ситуаций.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — пятница.
РАК
До четверга те из вас, кто родился в июне, много чего сумеют сделать. Но потом дела затормозятся, активность и доброжелательность иссякнут и им на смену придут раздражение и лень. В семейной сфере следите, чтобы с ваших уст пореже срывались приказы и замечания. Раки первой декады июля в течение всей недели будут окружены счастливыми стечениями обстоятельств. А вот родившимся же в конце знака надо спокойно принять те неприятности, которые могут произойти, — это своеобразная закалка для душевных сил.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — пятница.
ЛЕВ
В эти дни жизнь июльских Львов должна быть очень и очень активной — жалко упускать момент, когда вы можете влиять не только на людей, но и на события, а ваши рассудительность и дальновидность способны привнести позитив и нечто новое в работу и в отношения. И только у августовских Львов не исключены разногласия с коллегами или родственниками. Причем, возможно, по вашей вине, так что постарайтесь своевременно смягчать обстановку.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятные дни — пятница, суббота.
ДЕВА
В делах карьеры перед вами откроются новые перспективы — сумейте ими воспользоваться. Главное, чтобы вы сосредоточили силы на каком-то одном направлении, а не метались из стороны в сторону. В личной же жизни вы не прочь будете кем-нибудь покомандовать. Но, похоже, ваши указания будут обоснованными, и вы сможете рассчитывать на успех и доверие. И только как бы ни выкладывались Девы середины знака, все равно найдутся недовольные.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — воскресенье.
ВЕСЫ
По всей вероятности, вас в эти дни покинут силы. Вдобавок наступят непростые времена и для отношений — вы перестанете слышать друг друга. Старайтесь избегать выяснения отношений или хотя бы будьте более разборчивыми в выборе критических замечаний. Хотя Весы середины знака в воскресенье запросто смогут оказаться на гребне успеха и извлечь из этого максимум позитива и ярких красок.
Благоприятный день — нет.
Неблагоприятные дни — вторник, среда.
СКОРПИОН
В эти дни вам не помешает переключиться на работу — добросовестный и усердный труд обязательно приведет к положительным конечным результатам. Не обойдет вас стороной и успех в личной жизни: вас ожидают теплые отношения с близкими и вы легко склоните их к своей точке зрения. Правда, октябрьских Скорпионов с четверга что-то начнет изрядно напрягать: могут возникнуть непредвиденные служебные проблемы, либо на вас окажут давление или упрекнут в безответственности и нерадивости.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — четверг.
СТРЕЛЕЦ
Для рожденных у границ знака это удачный период для решения деловых вопросов и укрепления связей с нужными людьми. Однако за работой не забывайте и о личной жизни — сейчас вы сумеете перевести свои отношения на новый, выгодный для вас уровень. Приложив определенные усилия, вам удастся значительно повысить свой авторитет в семье. Только Стрельцы середины знака вынуждены будут очень разумно подходить ко всему — для вас это очень энергозатратная неделя.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — пятница.
КОЗЕРОГ
У рожденных в декабре и во второй декаде января многое в эти дни будет зависеть от реакции на происходящее. Постарайтесь сдерживать свои эмоции. У Козерогов первой декады января неделя получше, тем не менее иной раз деловое общение или выяснение личных отношений могут закончиться совсем не так, как вы планировали. А еще вам придется бороться с искушением наобещать больше, чем вы реально можете выполнить.
Благоприятные дни — нет.
Неблагоприятные дни — вторник, среда.
ВОДОЛЕЙ
Январским Водолеям эта неделя подарит работоспособность, успех и денежные поступления, а ваша доброжелательность благотворно отразится на отношениях. Рожденные в первой декаде февраля, напротив, не должны проявлять никаких амбиций ни дома, ни на работе. Настойчивость может привести к трудностям в общении. У родившихся во второй декаде февраля много сил уйдет на решение деловых и финансовых вопросов. Но, похоже, вы с ними неплохо разберетесь.
Благоприятные дни — вторник, воскресенье.
Неблагоприятный день — пятница.
РЫБЫ
Уверенность в себе позволит вам быстро находить нужные решения и самый простой и короткий путь к намеченной цели. Так что и в делах, и в финансах, и в личной жизни многое окажется вам по плечу, и вы не останетесь без заслуженных аплодисментов. Ну а в общении с коллегами и друзьями ваше искреннее желание пойти где надо на компромисс будет выглядеть как проявление силы и мудрости, а не слабости и безвольной уступчивости. Близкие же и любимые будут очень довольны, если вы уделите им побольше внимания.
Благоприятные дни — четверг — суббота.
Неблагоприятные дни — нет.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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