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Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
ОВЕН
Овнам, рожденным до 10 апреля, удастся перевести некоторые отношения на совершенно новый уровень. Первая половина недели продуктивная или спокойная — это уж кому что надо. Во второй половине в делах есть шанс изменить расстановку сил в свою пользу. Овнов конца знака на протяжении всей недели периодически будут угнетать и работа, и отношения, а с приходом апреля в вашу жизнь начнут врываться не совсем приятные события.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятный день — четверг.
ТЕЛЕЦ
У майских Тельцов ответственность и дисциплина будут стоять первыми в списке ваших приоритетов. А вот у тех, кто родился в апреле, и в деловой, и в личной жизни не все будет получаться так, как вам бы того хотелось, поэтому займитесь делами попроще. Гоните прочь грустные мысли, не давайте советчикам сбить себя с толку. Сами тоже не выступайте в роли доброжелателя — вас могут неправильно понять.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятные дни — понедельник, четверг.
БЛИЗНЕЦЫ
Высокий жизненный тонус позволит вам играючи справляться с намеченными планами, и вы многого сумеете добиться и на поприще карьеры, и на поприще любви. Но особенно продуктивно пойдет совместная работа. А еще вы легко найдете дополнительные точки соприкосновения и с теми, кто вам нужен, и с теми, кто вам дорог. И лишь у Близнецов первой декады июня будет наблюдаться спад как активности, так и шансов на успех.
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятный день — нет.
РАК
Раки, рожденные до 12 июля, весьма неплохо будут справляться с работой — осталось, чтобы это заметило начальство. А вот в отношениях с близкими вам не всегда удастся уладить спорные вопросы без повышения голоса. Постарайтесь облечь свои высказывания в мягкие формы. Остальных Раков станут одолевать заботы и проблемы, а силы, как назло, начнут таять буквально на глазах. Да и терпение тоже. Сдерживайте себя от активных действий и невыполнимых обещаний.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятный день — пятница.
ЛЕВ
Сейчас в ваших силах продвинуться вперед в делах карьеры, установить мир в своем окружении и завести новые знакомства. Но для этого вам обязательно надо быть среди людей, оказывая на них влияние, либо наматывая на ус чужие высказывания. Только у июльских Львов в эти дни не все будет получаться быстро и без проблем, поэтому запаситесь терпением и не форсируйте события.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятный день — нет.
ДЕВА
У Дев августа и второй декады сентября в профессиональных и личных делах могут произойти яркие коренные изменения к лучшему. Для родившихся в середине знака это неподходящее время для осуществления планов: действительность может оказаться гораздо суровее ожиданий. Во избежание конфликтов не требуйте чересчур многого от окружающих. Учитывайте их чувства и мотивы поведения. Итак, будьте внимательны, терпеливы и не испытывайте судьбу.
Благоприятные дни — вторник, четверг.
Неблагоприятный день — понедельник.
ВЕСЫ
Каждый день по утреннему самочувствию определяйте степень предстоящей активности, учитывая, что перегрузки могут вызвать резкий всплеск эмоций, от которых в первую очередь пострадают ваши отношения с окружением. Впрочем, похоже, коллеги и близкие тоже будут не подарок. Но ведь кто-то же должен улаживать конфликты или не допускать их возникновения! Возьмите это на себя. И только у сентябрьских Весов вторая половина недели окажется неплохой.
Благоприятный день — нет.
Неблагоприятные дни — понедельник — среда.
СКОРПИОН
Жизненный потенциал ноябрьских Скорпионов будет на должном уровне, поэтому, чтобы дать выход своей бурлящей энергии, будьте активны и проявляйте инициативу. И тогда вы вполне сможете рассчитывать на признание своих трудов и заслуженный успех. Что касается общения, то тут вам нетрудно будет понять, чего же именно ждут от вас другие и что можете получить от них вы. И лишь Скорпионов октября груз служебных забот способен будет придавить своею тяжестью. Опасайтесь также выяснять отношения.
Благоприятные дни — среда, суббота.
Неблагоприятные дни — понедельник, четверг.
СТРЕЛЕЦ
Для рожденных в ноябре и во второй декаде декабря эти дни пройдут ярко, успешно и на подъеме. Кстати, при желании вы найдете общий язык даже со своими врагами. А если у вас имеются интересные предложения, то познакомьте с ними свое руководство. Это принесет вам немалую пользу. И только рожденные в середине знака вынуждены будут смириться с тем, что многое будет идти не так, как вам того хочется.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — понедельник.
КОЗЕРОГ
Для Козерогов декабря и второй декады января эта неделя не слишком удачная. И работоспособность низкая, и настроение нестабильное. Так что лучше заранее ничего важного на этот период не загадывать. Общаясь с близкими, не выискивайте их недостатки, не поддавайтесь раздражению и унынию. Положительные эмоции сгладят разногласия с людьми и погасят напряжение. Зато рожденным в середине знака неделя подарит много возможностей и хорошее настроение.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — вторник.
ВОДОЛЕЙ
Январские Водолеи в эти дни свою энергию начнут расходовать не по назначению, направляя ее на деятельность, которая не видна, не приносит ощутимых результатов. Будьте предусмотрительны. А вот доброжелательность и личная привлекательность рожденных в феврале благоприятно скажутся на контактах. К тому же вы удивительно тонко начнете чувствовать настроение окружающих и легко подберете к ним нужный ключик. Возможно также получение каких-то прибылей или денежных поступлений.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — пятница.
РЫБЫ
На этой неделе у вас получится успешно выполнить множество запланированных дел. Так что, не задумываясь, берите на себя дополнительные обязательства — вы запросто с ними справитесь. В отношениях наступят мир и гармония, и вы испытаете радость от общения с близкими и друзьями. Вот только у Рыб первой декады марта в воскресенье станут доминировать неблагоприятные тенденции, поэтому не планируйте на выходные ничего важного.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятный день — воскресенье.
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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