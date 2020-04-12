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Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля
ОВЕН
Овны, рожденные в марте, на этой неделе смогут воплотить в жизнь ряд своих заветных желаний. Те, кто родился в первой декаде апреля, в начале недели будут ощущать снижение работоспособности, но уже со среды есть шанс расправиться с накопившимися делами. На Овнов же второй декады апреля, несмотря на день рождения, свалятся служебные проблемы, а при выяснении отношений достаточно будет какой-то мелочи, чтобы одна из сторон вышла из себя.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — вторник.
ТЕЛЕЦ
Тельцы апреля и первой декады мая в эти дни станут ощущать нехватку сил и выдержки. В связи с этим пересмотрите свой распорядок дня и планы на эту неделю. Остальных Тельцов станут прельщать как тишина и уединение, так и контакты с людьми. У окружающих возникнет потребность раскрыть вам свою душу, благодаря чему вы узнаете много полезного. Хотя в сложившейся эпидемиологической ситуации лучше подсказку спрашивать у интуиции: она не откажет вам в помощи.
Благоприятный день — воскресенье.
Неблагоприятный день — четверг.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете уверены в себе, и в большинстве случаев все затеянное вами пойдет как по маслу. Поспешите взяться за что-нибудь стоящее и не тратьте такую энергию на пустяки. Особенно это касается тех, кто родился в середине знака. На карьерном поприще не обойдется без проблем, сами вы станете искать любой повод отвертеться от дел, а дома не исключены мелкие ссоры. Но со среды ситуация нормализуется.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятные дни — нет.
РАК
До четверга прямота и напористость июньских Раков запросто могут стать источником конфликтов. Но потом вы быстро сгладите все шероховатости в отношениях. Тем же, кто родился в середине знака, предстоит много общаться, договариваться, советовать, советоваться и заниматься чужими проблемами. И получаться все это будет у вас по высшему классу! У Раков конца знака со вторника работа пойдет туговато, с постоянными нестыковками и проблемами. Будьте терпимее и к недостаткам других: ведь и сами вы не ангелы.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятный день — вторник.
ЛЕВ
У Львов первой декады августа не все получится с первого раза, а порой вам придется приложить куда больше сил, чем вы планировали. Да и в общении могут возникнуть разногласия. Учтите и то, что сейчас окружающие будут склонны слишком буквально понимать все, что вы им говорите. Остальные Львы в эти дни сумеют достичь весомых результатов. Правда, для этого надо привести в порядок свои цели и отношения: все должно быть тщательно продумано.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — четверг.
ДЕВА
Чем бы ни занялись в эти дни Девы, рожденные у границ знака, все пойдет на удивление удачно, вы сможете успешно справиться со многими задачами. Плюс судьба в изобилии предоставит вам счастливые шансы. А вот как ими распорядиться — это уже ваша забота. Только у Дев первой декады сентября все может сложиться с точностью до наоборот, особенно это отразится на отношениях.
Благоприятные дни — понедельник, вторник.
Неблагоприятный день — суббота.
ВЕСЫ
В эти дни вам придется бороться с проблемами и кризисами, которые будут возникать буквально на пустом месте. К тому же не на шутку могут обостриться как партнерские отношения, так и хронические заболевания. Кстати, деньги станут частенько напоминать о себе, вернее, о своем отсутствии. И только Весам середины знака удастся сделать почти все из запланированного, а окружающие вполне дружелюбно встретят ваши предложения, советы и рекомендации.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятные дни — понедельник, вторник, пятница.
СКОРПИОН
У ноябрьских Скорпионов работа станет спориться, а кто-то из вас вообще с удовольствием окунется в нее с головой. Отношения с людьми также не доставят каких-либо проблем: вы легко обойдете все острые углы. В личной жизни возможны сюрпризы, новые интересные знакомства и неожиданное решение сложной задачи. А еще это прекрасное время, чтобы позаботиться о своем здоровье и внешнем виде. Рожденные в октябре испытают состояние, когда работа валится из рук и все дается с большими усилиями.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — среда.
СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов ноября и второй декады декабря имеется весьма солидный шанс преуспеть в жизни. К большинству из вас судьба в эти дни будет очень и очень благосклонна. Впрочем, ваша доброжелательность и умение вовремя сказать комплимент и нужные слова окружающим тоже сыграют вам на руку: укрепятся ваши отношения, а люди окажут поддержку. У рожденных в первой декаде декабря неделя сложится суетливо: запланированное будет срываться, да и самочувствие может не радовать.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — среда.
КОЗЕРОГ
У рожденных в декабре и второй декаде января неделя не из лучших. Возможны неприятности: то возникнут конфликты, то разыграется воображение и вы начнете волноваться гораздо больше, чем этого заслуживает та или иная ситуация. Следите за тем, чтобы сгоряча никого не обидеть своими действиями, высказываниями и критикой. У Козерогов середины знака трудности не предвидятся: вы поведете себя так, чтобы установить со своими близкими теплые взаимоотношения, строящиеся на уважении, помощи и любви.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятные дни — понедельник — среда.
ВОДОЛЕЙ
У рожденных в январе и второй декаде февраля многие дела и начинания окажутся весьма и весьма плодотворными. Причем это не помешает вам быть покладистыми и легкими в общении. Вы станете привлекать и покорять людей своим умением блестяще решить любой вопрос и вовремя оказать помощь нуждающимся. У Водолеев середины знака первая половина недели проблематична.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — вторник.
РЫБЫ
Рожденным в первой декаде марта в эти дни нельзя будет оставлять без внимания финансовые вопросы: в данный период к деньгам следует относиться с бережливостью. Кстати, сейчас всем Рыбам нетрудно будет прийти к согласию по некоторым спорным денежным вопросам со своими близкими. Воодушевит вас на подвиги и общение с друзьями. Да и интуиция подскажет, как правильно рассчитать силы, обойти конкурентов или покорить чье-то сердце.
Благоприятные дни — понедельник, вторник, пятница.
Неблагоприятный день — среда.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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