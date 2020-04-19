Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля

19.04.2020 15:00

ОВЕН

У тех, кто родился в марте и первой декаде апреля, все станет получаться по высшему классу. А еще в это время даже маленькие успехи вы станете воспринимать с такой неподдельной радостью, что находящиеся рядом с вами люди тоже заразятся этим оптимизмом. А вот Овны конца знака, напротив, не будут давать спуску ни себе, ни окружающим. Не забывайте, что только доброжелательность помогает находить общий язык с любым человеком.

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятный день — понедельник.



ТЕЛЕЦ

Благодаря трудолюбию и смекалке родившиеся у границ знака успешно справятся со многими, в том числе и довольно сложными, делами. Удачно сложатся и отношения с близкими. А еще вы немало выиграете, если окажете кому-то помощь. Тельцам середины знака, прежде чем встревать в чужие разборки, сначала надо прикинуть, во что вам это может вылиться. Лучше займитесь вопросами здоровья или пересмотром собственных планов на будущее.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — четверг.



БЛИЗНЕЦЫ

Майские Близнецы способны преуспеть в делах и с честью выйти даже из самых сложных ситуаций — так что вам будет чем гордиться! Общение с близкими по духу людьми тоже оставит неизгладимое впечатление. И не скупитесь для своих родных. Июньским Близнецам в первой половине недели желательно не брать на себя новые обязательства. Вторая половина недели куда лучше: и обстоятельства вам подыграют, и в отношениях с людьми вы будете владеть ситуацией.

Благоприятные дни — понедельник, вторник, суббота, воскресенье.

Неблагоприятные дни — нет.



РАК

У Раков июня и первой декады июля энтузиазма и энергии хватит на пятерых, поэтому постарайтесь выполнить как можно больше дел. К выходным сил поубавится. Для Раков конца знака на этой неделе умение вовремя остановиться будет гораздо важнее быстрого продвижения вперед. Не идите на поводу у собственных амбиций и тщеславия. Смотрите, как бы не потерять то, что имеете.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — вторник.



ЛЕВ

У рожденных до 12 августа в эти дни работа слегка затормозится, возникнут грустные мысли, а отношения станут какими-то неустойчивыми. Зато у Львов конца знака обстоятельства будут на их стороне и окружение не подведет, так что эта неделя подходит для того, чтобы воплотить в жизнь свои планы или хотя бы предпринять попытки заложить прочный фундамент дальнейших успехов. Отношения тоже будут складываться вполне удачно.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — среда.



ДЕВА

До среды включительно от тех из вас, кто родился в первой декаде сентября, повышенного внимания потребуют текущие дела и натянутые отношения с окружающими. С четверга договариваться с людьми станет намного легче. Да и с работой вы куда быстрее разберетесь. У остальных Дев это лучшее время для того, чтобы привнести в свою жизнь перемены, новизну или душевный покой. Это уж кому что надо.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — воскресенье.



ВЕСЫ

Если есть такая возможность, то все наиболее важные дела и встречи перенесите на другое время — сейчас вы не обойдетесь без непредвиденных препятствий и путаных мыслей. Выяснение отношений с близкими тоже желательно не затевать: поссориться можно в один миг — и откуда только будут браться поводы для конфликта? И лишь у Весов первой декады октября неделя в целом пройдет неплохо, хотя и здесь не исключены срывы.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятные дни — понедельник, среда.



СКОРПИОН

Октябрьские Скорпионы на этой неделе могут столкнуться с непониманием со стороны окружающих и, как следствие, большими затратами сил и средств для достижения желаемого. У ноябрьских Скорпионов события этих дней станут складываться так, чтобы вам удалось и на карьерные вершины взобраться, и личными отношениями насладиться. Не упустите случая преуспеть во всех сферах жизни. Главное — не забывать предъявлять к себе повышенные требования, и вы сумеете многое.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — среда.



СТРЕЛЕЦ

В эти дни рожденные у границ знака не будут обделены трудолюбием, поэтому на первый план у многих из вас выйдет работа. В деловых контактах вы легко найдете общий язык с теми, в чьей помощи заинтересованы. В личной жизни полезным будет пересмотреть свои отношения, и если вас что-то в них не устраивает, то сейчас вам удастся найти выход из сложного положения. У Стрельцов середины знака в эти дни могут возникать нежелательные и непредвиденные препятствия.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятный день — среда.



КОЗЕРОГ

У декабрьских Козерогов наряду с вполне неплохими днями будут и дни не слишком продуктивные: все начнет валиться из рук, а в отношениях станет преобладать непонимание. Козероги первой декады января и себя, и свои достижения сумеют представить в самом выгодном свете. Хотя к концу недели вы можете потерять целеустремленность, собранность и дар убеждения. Тем же, кто родился в конце знака, надо будет последить, чтобы в семейной жизни «коса не нашла на камень».

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник, среда.



ВОДОЛЕЙ

У Водолеев января и первой декады февраля эти дни будут переменчивы. Возможны радости и огорчения, поэтому не расслаб­ляйтесь. Зато рожденным в конце знака «зеленая улица» в эти дни будет обеспечена в любом направлении: будь то карьера, решение личных вопросов или воспитательные мероприятия. Сейчас можно подняться вверх по ступенькам служебной лестницы или перевести на более высокий уровень свои личные отношения.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



РЫБЫ

В эти дни вы будете просто великолепны! Ваша активность и умелый выбор действий увенчаются победным шествием на многих фронтах. Так что не пускайте на самотек удачные стечения обстоятельств, срочно приступайте к осуществлению своих заветных целей! Только так вы включитесь в те события, которые сейчас для вас уготованы. Не забывайте оказывать помощь тем, кто вас окружает, особенно если вы родились в первой декаде марта.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — нет.

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