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Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая
ОВЕН
Овнам марта нужно заняться решением финансовых вопросов и планированием бюджета — вам удастся учесть все нюансы. От тех, кто родился в середине знака, первая половина недели потребует собранности. С четверга часть проблем и забот удастся переложить на чужие плечи. Плюс вы получите немало полезных советов. У Овнов конца знака ситуация в эти дни значительно ухудшится, особенно если вы станете списывать на других свои неудачи.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — понедельник.
ТЕЛЕЦ
Рожденным в апреле и в первой декаде мая планы на эту неделю лучше немного сократить — им не суждено сбыться. А еще вам следует опасаться сомнительных предложений. Ваши идеи сейчас вряд ли оценят по достоинству, а обсуждение острых тем может привести к конфликтам. Тельцам конца знака окажется по плечу выполнить то, о чем раньше приходилось лишь мечтать. Причем вы в состоянии совершить изменения не только для себя, но и для своего окружения.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятный день — четверг.
БЛИЗНЕЦЫ
Участие в решении проблем близких внесет ясность и взаимопонимание в отношения майских Близнецов, а внимательно проанализировав текущие события, вы поймете, в каком направлении вам стоит двигаться дальше. У родившихся в июне удачно пойдут совместные дела. Дома тоже все тепло и спокойно, главное — быть помягче с теми, кто от вас зависит, и не отказывать в помощи тем, кто рассчитывает на вашу поддержку.
Благоприятные дни — понедельник, четверг.
Неблагоприятные дни — нет.
РАК
Эта неделя потребует от вас много сил и выдержки: вам надо будет суметь вовремя сориентироваться в быстро чередующихся событиях. Но, похоже, вы все же неплохо с этим справитесь. Поделившись своими пожеланиями и сомнениями с другими, у вас получится снять с повестки дня ряд накопившихся вопросов. Сами тоже никому не отказывайте в советах. И лишь у Раков конца знака и на работе возможны неполадки, и с родственниками нарушится взаимопонимание: обе стороны не готовы идти на уступки.
Благоприятные дни — вторник, суббота.
Неблагоприятный день — понедельник.
ЛЕВ
У августовских Львов неделя сложится продуктивно, если вы не станете тратить время на пустяки и сумеете извлечь пользу из чужой помощи и советов. Собранность, целеустремленность и рассудительность тех, кто родился в середине знака, позволят вам быстро приспосабливаться к ситуации и добиваться успеха как в карьере, так и в делах сердечных. Львы июля не должны позволять всем подряд пользоваться своей отзывчивой натурой: сейчас не все оценят вашу заботу.
Благоприятные дни — вторник, пятница.
Неблагоприятные дни — понедельник, четверг.
ДЕВА
В эти дни вам не единожды представится шанс преуспеть на каком-либо поприще. Поэтому не упускайте случая и на службе показать себя первоклассным специалистом, и в быту лишний раз блеснуть своим умением решать сложные семейные проблемы. А еще почаще разговаривайте с теми, кто обладает большим жизненным опытом и знаниями.
Благоприятные дни — понедельник — среда, суббота.
Неблагоприятные дни — нет.
ВЕСЫ
Остерегайтесь как внешних неприятностей, так и собственных авантюрных поступков. Такие порывы принесут лишь ненужную головную боль и беспокойство. А еще как на работе, так и дома могут резко обостриться отношения с окружающими. Чтобы не погрязнуть в ссорах и конфликтах, вам то и дело придется изыскивать способы примирения. Лучший выход — обходить стороной спорные моменты или заняться чем-нибудь для души.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — понедельник.
СКОРПИОН
В эти дни у Скорпионов ноября даже рутинная работа наполнится творчеством и вдохновением. Грех будет жаловаться и на свое окружение: контакты принесут пользу и отличное настроение. И действительно, с кем бы вы ни завели разговор, он получится душевным, о чем бы ни спросили, вам дадут исчерпывающий ответ. Не обойдется и без романтических приключений и знакомств. И лишь октябрьских Скорпионов постоянно что-то или кто-то будет отвлекать — стало быть, для выполнения намеченного потребуются дополнительные силы и нервы.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — вторник.
СТРЕЛЕЦ
Эта неделя принесет вам много общения, позитива и положительных эмоций. Вы сумеете порадоваться тому, что вас окружают люди, в отношениях с которыми установились взаимопонимание и только теплые чувства. Найдется время и для творческой работы — она станет просто гореть в ваших руках, и вы способны добиться впечатляющих результатов, получая от труда истинное удовольствие.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятный день — воскресенье.
КОЗЕРОГ
У Козерогов декабря и первой декады января самые приятные моменты будут связаны с успехами в работе или с теплыми и доброжелательными отношениями в вашем окружении. А вот Козерогам конца знака придется вплотную заняться всевозможными проблемами. И тут главное — не поддаваться панике, иначе ваши раздражение или, напротив, беспечность обернутся дополнительными переживаниями или потерями. Общаясь с близкими, не прибегайте к критике и резким словам.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятный день — вторник.
ВОДОЛЕЙ
Для рожденных во второй декаде февраля активность, красноречие и умение в один миг получить нужную информацию сделают первую половину недели очень яркой и продуктивной. Как на работе, так и в семье хорошо было бы заняться обменом мнениями и обсуждением планов на будущее. Остальным Водолеям за развитием происходящих событий выгоднее всего следить как бы со стороны. И не поднимайте финансовых вопросов: сейчас вы их все равно не решите.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — пятница.
РЫБЫ
У большинства Рыб на работе, в семье и в личных отношениях все станет складываться как нельзя лучше. Везде вас ожидают понимание, участие и дружелюбие. А еще вам не составит особого труда повернуть любую ситуацию в свою сторону. Причем сделаете вы это так, что окружающие даже не догадаются. Но, надо отдать вам должное, при необходимости вы с готовностью признаете свою вину и пойдете на уступки. Только рожденные в конце знака в воскресенье могут столкнуться с неожиданностями и нестыковками.
Благоприятные дни — понедельник — среда.
Неблагоприятный день — воскресенье.
По материалам: https://www.sb.by/
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