Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая

26.04.2020 12:00

ОВЕН

Овнам марта нужно заняться решением финансовых вопросов и планированием бюджета — вам удастся учесть все нюансы. От тех, кто родился в середине знака, первая половина недели потребует собранности. С четверга часть проблем и забот удастся переложить на чужие плечи. Плюс вы получите немало полезных советов. У Овнов конца знака ситуация в эти дни значительно ухудшится, особенно если вы станете списывать на других свои неудачи.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — понедельник.



ТЕЛЕЦ

Рожденным в апреле и в первой декаде мая планы на эту неделю лучше немного сократить — им не суждено сбыться. А еще вам следует опасаться сомнительных предложений. Ваши идеи сейчас вряд ли оценят по достоинству, а обсуждение острых тем может привести к конфликтам. Тельцам конца знака окажется по плечу выполнить то, о чем раньше приходилось лишь мечтать. Причем вы в состоянии совершить изменения не только для себя, но и для своего окружения.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — четверг.



БЛИЗНЕЦЫ

Участие в решении проблем близких внесет ясность и взаимопонимание в отношения майских Близнецов, а внимательно проанализировав текущие события, вы поймете, в каком направлении вам стоит двигаться дальше. У родившихся в июне удачно пойдут совместные дела. Дома тоже все тепло и спокойно, главное — быть помягче с теми, кто от вас зависит, и не отказывать в помощи тем, кто рассчитывает на вашу поддержку.

Благоприятные дни — понедельник, четверг.

Неблагоприятные дни — нет.



РАК

Эта неделя потребует от вас много сил и выдержки: вам надо будет суметь вовремя сориентироваться в быстро чередующихся событиях. Но, похоже, вы все же неплохо с этим справитесь. Поделившись своими пожеланиями и сомнениями с другими, у вас получится снять с повестки дня ряд накопившихся вопросов. Сами тоже никому не отказывайте в советах. И лишь у Раков конца знака и на работе возможны неполадки, и с родственниками нарушится взаимопонимание: обе стороны не готовы идти на уступки.

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятный день — понедельник.



ЛЕВ

У августовских Львов неделя сложится продуктивно, если вы не станете тратить время на пустяки и сумеете извлечь пользу из чужой помощи и советов. Собранность, целеустремленность и рассудительность тех, кто родился в середине знака, позволят вам быстро приспосабливаться к ситуации и добиваться успеха как в карьере, так и в делах сердечных. Львы июля не должны позволять всем подряд пользоваться своей отзывчивой натурой: сейчас не все оценят вашу заботу.

Благоприятные дни — вторник, пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник, четверг.



ДЕВА

В эти дни вам не единожды представится шанс преуспеть на каком-либо поприще. Поэтому не упускайте случая и на службе показать себя первоклассным специалистом, и в быту лишний раз блеснуть своим умением решать сложные семейные проблемы. А еще почаще разговаривайте с теми, кто обладает большим жизненным опытом и знаниями.

Благоприятные дни — понедельник — среда, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.



ВЕСЫ

Остерегайтесь как внешних неприятностей, так и собственных авантюрных поступков. Такие порывы принесут лишь ненужную головную боль и беспокойство. А еще как на работе, так и дома могут резко обостриться отношения с окружающими. Чтобы не погрязнуть в ссорах и конфликтах, вам то и дело придется изыскивать способы примирения. Лучший выход — обходить стороной спорные моменты или заняться чем-нибудь для души.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — понедельник.



СКОРПИОН

В эти дни у Скорпионов ноября даже рутинная работа наполнится творчеством и вдохновением. Грех будет жаловаться и на свое окружение: контакты принесут пользу и отличное настроение. И действительно, с кем бы вы ни завели разговор, он получится душевным, о чем бы ни спросили, вам дадут исчерпывающий ответ. Не обойдется и без романтических приключений и знакомств. И лишь октябрьских Скорпионов постоянно что-то или кто-то будет отвлекать — стало быть, для выполнения намеченного потребуются дополнительные силы и нервы.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — вторник.



СТРЕЛЕЦ

Эта неделя принесет вам много общения, позитива и положительных эмоций. Вы сумеете порадоваться тому, что вас окружают люди, в отношениях с которыми установились взаимопонимание и только теплые чувства. Найдется время и для творческой работы — она станет просто гореть в ваших руках, и вы способны добиться впечатляющих результатов, получая от труда истинное удовольствие.

Благоприятные дни — четверг, пятница.

Неблагоприятный день — воскресенье.



КОЗЕРОГ

У Козерогов декабря и первой декады января самые приятные моменты будут связаны с успехами в работе или с теплыми и доброжелательными отношениями в вашем окружении. А вот Козерогам конца знака придется вплотную заняться всевозможными проблемами. И тут главное — не поддаваться панике, иначе ваши раздражение или, напротив, беспечность обернутся дополнительными переживаниями или потерями. Общаясь с близкими, не прибегайте к критике и резким словам.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — вторник.



ВОДОЛЕЙ

Для рожденных во второй декаде февраля активность, красноречие и умение в один миг получить нужную информацию сделают первую половину недели очень яркой и продуктивной. Как на работе, так и в семье хорошо было бы заняться обменом мнениями и обсуждением планов на будущее. Остальным Водолеям за развитием происходящих событий выгоднее всего следить как бы со стороны. И не поднимайте финансовых вопросов: сейчас вы их все равно не решите.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — пятница.



РЫБЫ

У большинства Рыб на работе, в семье и в личных отношениях все станет складываться как нельзя лучше. Везде вас ожидают понимание, участие и дружелюбие. А еще вам не составит особого труда повернуть любую ситуацию в свою сторону. Причем сделаете вы это так, что окружающие даже не догадаются. Но, надо отдать вам должное, при необходимости вы с готовностью признаете свою вину и пойдете на уступки. Только рожденные в конце знака в воскресенье могут столкнуться с неожиданностями и нестыковками.

Благоприятные дни — понедельник — среда.

Неблагоприятный день — воскресенье.

По материалам: