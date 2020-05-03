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Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая
ОВЕН
Овны марта в эти дни неплохо справятся с любой задачей. Существует и вероятность получения дополнительных денег. Те же, кто родился в первой декаде апреля, ярко и продуктивно проведут время в обществе близких и друзей. Родившимся в конце знака придется в срочном порядке выполнять некогда отложенные дела и решать семейные вопросы. А тут еще и близкие не удержатся от того, чтобы не показать свой норов.
Благоприятные дни — пятница, суббота.
Неблагоприятный день — вторник.
ТЕЛЕЦ
Апрельским Тельцам не стоит перегружать себя тяжелой работой. Ну а у кого-то тормозом в делах станет неумение находить общий язык с близкими и сослуживцами. Рожденным в мае, напротив, срочно надо браться за выполнение своих планов — сейчас они способны осуществиться. На работе вы не будете обижены трудолюбием, что, несомненно, пойдет на пользу вашей репутации, а в личной жизни вы с удовольствием займетесь тем, чего так жаждет душа.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятные дни — среда, четверг.
БЛИЗНЕЦЫ
Все у вас в эти дни будет проходить на удивление гладко и быстро: дела резко пойдут вверх и наилучшим образом станут складываться отношения. Причем вы встретите поддержку и помощь и по деловым вопросам, и по личным, потому что как-то само собой вам удастся выйти на нужных людей. Да и обстоятельства будут вам подыгрывать. И лишь рожденным в первой декаде июня в конце недели иной раз захочется либо уединиться, либо, наоборот, выплеснуть наружу свои эмоции.
Благоприятные дни — понедельник, вторник.
Неблагоприятный день — пятница.
РАК
За какую бы проблему ни взялись в эти дни Раки июня и первой декады июля, она, скорее всего, будет решена успешно. Совместная работа станет для вас прекрасным руководством к действию — вам непременно захочется хоть в чем-то превзойти кого-то из тех, кто вас окружает. И ради этого вы способны будете творить чудеса. Впрочем, кому-то из вас достаточно будет и того, что вы просто здорово поможете другим людям. И лишь Ракам конца знака эта неделя может преподнести неприятные сюрпризы.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — вторник.
ЛЕВ
В эти дни в делах карьеры вам не стоит делать никаких резких движений — сейчас это небезопасно. Лучше добросовестно и не торопясь выполняйте свою работу, ненавязчиво демонстрируя начальству свое мастерство и усердие. А еще у вас не раз поднимутся семейные вопросы. Постарайтесь решать их продуманно и терпеливо. Но июльским Львам сделать это будет довольно-таки трудно — у них возникнет масса претензий друг к другу. И в делах возможны ошибки и промахи.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятные дни — среда, четверг.
ДЕВА
Большинство из вас в глазах окружающих станет выглядеть авторитетными и удачливыми людьми. И в эти дни так оно и будет. Не гасите в себе доброту и душевную щедрость — это сыграет вам на руку. Только тем, кто родился во второй декаде знака, в начале недели следует попридержать амбиции. Сейчас вы можете переоценить свои силы, и это станет толчком к череде пусть и маленьких, но неприятностей. Не стоит действовать и в тех сферах жизни, где у вас мало опыта.
Благоприятные дни — среда, четверг, воскресенье.
Неблагоприятные дни — нет.
ВЕСЫ
В эти дни рожденным в сентябре и в первой декаде октября следует избегать критики, на которую вас буквально начнет что-то подталкивать, ибо не исключено, вы внесете напряжение в отношения. Если такое все же случится, то сделайте первыми шаг к примирению. И не зацикливайтесь на проблемах, которые сейчас не получается решить с лету: излишняя эмоциональная нагрузка может привести к дополнительным промахам. У Весов конца знака благоприятная неделя.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.
СКОРПИОН
Не отказывайтесь в эти дни от общения с людьми: знакомство с чужими методами работы, образом жизни или способом выкрутиться из сложных житейских ситуаций станет сейчас для вас тем стимулом, который пробудит желание изменить к лучшему себя и свою жизнь. И, скорее всего, на этот раз у вас хватит сил что-либо предпринять. Мало того, вы и другим можете дать ценный совет и, похоже, иной раз покрасуетесь этим перед окружающими.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятные дни — нет.
СТРЕЛЕЦ
Неделя удачная для творчества, карьеры и личной жизни, ведь вы в этот период будете настроены исключительно на позитив. Поэтому у многих из вас здорово получится преуспеть в делах и привнести обновление в свои стабильные, пошатнувшиеся или тусклые отношения. Кстати, вы можете весьма плодотворно повлиять на любимого человека или своих детей. Ваш умелый к ним подход способен будет даже изменить их характер.
Благоприятные дни — понедельник, вторник, суббота.
Неблагоприятные дни — нет.
КОЗЕРОГ
Несмотря на повышенный жизненный потенциал, эта неделя неоднозначная для ваших отношений. Возможны непонимание и разногласия. Прежде чем вступить в словесный поединок, внимательно выслушайте собеседника — а вдруг он прав? Либо позаботьтесь о том, чтобы люди осознали, что ваши рассуждения действительно не лишены смысла. Поберегите добрые отношения и нервы, причем не только свои, особенно если вы родились у границ знака.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — вторник.
ВОДОЛЕЙ
У многих Водолеев дополнительного внимания потребуют деньги: следите как за кошельком, так и за расходами. Рожденные во второй декаде февраля в первой половине недели многое сумеют сделать по высшему разряду, ведь для этого будут все возможности — умение договариваться, ловкость рук и благоприятное стечение обстоятельств. Только от вас зависит, захотите ли вы воспользоваться ситуацией на перспективу или просто приятно проведете время.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — среда.
РЫБЫ
Для большинства Рыб это благоприятное время. Контакты и переписка с людьми в социальных сетях доставят вам в эти дни настоящее наслаждение. Это не считая того, что, внимательно прислушавшись к чужим высказываниям, вы получите интереснейшую информацию к размышлению. И вообще, в данный период многое находится в ваших руках, и, возможно, вам всего-то и надо, что пересмотреть свое поведение или принять новые правила игры. И совершенно все станет преодолимо.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятные дни — нет.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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