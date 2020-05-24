Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая

24.05.2020 13:00

ОВЕН

Многое у рожденных до 10 апреля в эти дни пойдет как по маслу, а возможные деловые предложения принесут и материальную выгоду, и моральное удовлетворение. В личной жизни вы легко найдете ключик к любому человеку. И лишь Овны конца знака неуместным замечанием или резким словом могут пошатнуть отношения. И берегите деньги — из-за них могут быть большие неприятности.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятные дни — вторник, пятница.



ТЕЛЕЦ

На Тельцов апреля и первой декады мая в эти дни навалятся неотложные дела. Плюс надо будет заметить и отреагировать на охлаждение отношений, чтобы не допустить в них нежелательных перемен. Стоит задуматься, почему вы имеете то, что имеете. Есть шанс найти выход из не устраивающего вас положения. Зато чем больше в это время на жизненном пути Тельцов конца знака будет новых задач и целей, тем более яркими и продуктивными окажутся последующие события.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — среда.



БЛИЗНЕЦЫ

У вас будет достаточно сил и упорства, чтобы и на работе проявить активность, инициативу и мастерство, и действиями своих близких умело поруководить. К тому же вы будете настолько доброжелательны и общительны, что без труда найдете себе помощников и почитателей. Впрочем, вы тоже не откажетесь поучаствовать в решении чужих проблем. Подумайте также над распределением семейного бюджета: вы обнаружите исправимые промахи.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — суббота.



РАК

Идеи и творческие находки рожденных до 12 июля окажутся востребованными, а сами вы ярче обычного проявите себя на чьем-то тусклом фоне. Ну а взаимопонимание наилучшим образом скажется на отношениях с близкими. Задача же тех из вас, кто родился в конце знака, несмотря ни на что, стремиться поддерживать себя в хорошем расположении духа. И попытайтесь наконец-то оставить в прошлом те воспоминания, связи и эмоции, которые причиняют вам беспокойство, тревогу и неудовлетворенность.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятный день — среда.



ЛЕВ

Для родившихся в августе это хороший период как для планирования дел на будущее, так и для осуществления текущих задумок и пожеланий. Ну а чутье на обстановку поможет вам даже в неприметных делах увидеть крупные перспективы, от которых потом может просто захватить дух! А вот у июльских Львов неделя непростая, и лучший способ справиться со всеми проблемами, которые будто бы сговорились придавить вас, — это заранее настроиться на то, что все проходит. А значит, пройдет и это…

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — суббота.



ДЕВА

У родившихся в августе в эти дни как-то вдруг сами собой станут исполняться заветные желания и решаться многие вопросы. У Дев первой декады сентября во второй половине недели могут возникнуть проблемы на работе и в семейной жизни. Держите ситуацию под контролем. Девам конца знака в начале недели придется вносить поправки, на что уйдет немало сил и нервов. Но с середины недели общение с близкими и друзьями моментально вернет вас в норму.

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятный день — среда.



ВЕСЫ

В эти дни вы просто обязаны просчитывать последствия своих действий на несколько шагов вперед, поскольку не исключено, что ради осуществления желаемого вы станете использовать слишком жесткие методы давления или проявите фантастическое упрямство, что сейчас просто недопустимо. Порой выгоднее пойти на уступки. Это даст лучший эффект, нежели проявление амбиций. И будьте помягче с домашними.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.



СКОРПИОН

Если в эти дни октябрьские Скорпионы ярко проявят себя в делах и личной жизни, то впоследствии могут открыться гораздо более широкие перспективы, чем вы можете себе представить. Но в середине недели отношения могут осложниться из-за конфликта поколений. В ваших интересах спокойно выслушать вторую сторону. Ноябрьские Скорпионы неплохо справятся со многими делами, поэтому смело планируйте на эту неделю любую работу.

Благоприятные дни — понедельник, вторник, пятница.

Неблагоприятные дни — нет.



СТРЕЛЕЦ

Декабрьские Стрельцы должны будут приложить все силы к тому, чтобы своевременно гасить конфликты, иначе потом вам дорого придется за это расплачиваться. Ноябрьским Стрельцам надо переключиться на решение служебных задач — ваши продуманные действия поспособствуют продвижению по служебной лестнице. Позаботьтесь и о том, чтобы ваши отношения с любимыми сердцу людьми стали более яркими и гармоничными.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — суббота.



КОЗЕРОГ

Январским Козерогам на работе удастся сыграть значительную роль в какой-нибудь нестандартной ситуации. Ну а легкие крылья за спиной понесут вас навстречу счастью и любви! Проявите щедрость и великодушие к любимым и детям. Декабрьским Козерогам лучше не взваливать на свои плечи то, что не по силам. В личной жизни есть вероятность, что вы приметесь навязывать близким свое мнение, не считаясь с их интересами.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — понедельник.



ВОДОЛЕЙ

Позитивный взгляд на жизнь тех из вас, кто родился в феврале, способен будет настолько изменить ваши отношения, что мечты начнут исполняться. И тогда в делах вы легко сумеете заручиться поддержкой людей, в чьей помощи заинтересованы, а ваша душа настроится на мир и любовь. А вот Водолеям января придется постараться, чтобы не допустить семейных конфликтов. Не сердитесь на домашних за их оплошности. Ведь в конце концов вы все равно их потом простите.

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



РЫБЫ

Родившимся в марте не рекомендуется взваливать без нужды на свои плечи лишнюю работу. Мало того что сил уйдет немерено, так ведь еще и начальство не склонно будет это заметить и оценить. К тому же из-за перегрузок могут возникнуть проблемы со здоровьем. Поэтому беритесь лишь за то, что можете выполнить наверняка. А вот февральские Рыбы от успехов и удачных стечений обстоятельств иногда будут испытывать нешуточное головокружение. Хотя кто-то из вас просто порадуется тому, что рядом понимающие и любящие люди.

Благоприятные дни — понедельник, вторник, воскресенье.

Неблагоприятный день — суббота.

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