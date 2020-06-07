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Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня
ОВЕН
У большинства Овнов это довольно продуктивная неделя: с делами вы расправитесь играючи, а общаясь с людьми, быстро найдете общие темы и интересы. Но у рожденных во второй декаде апреля до среды в отношениях будет витать недосказанность и вы перестанете понимать друг друга. Труднее вам станет мириться и с чужими недостатками. Но выясняя отношения, вам тяжело будет одержать победу.
Благоприятные дни — среда, воскресенье.
Неблагоприятный день — понедельник.
ТЕЛЕЦ
У майских Тельцов особенно удачно будут складываться общение и коммуникации. А вот про апрельских Тельцов нельзя сказать, что они будут баловнями судьбы, у которых все получается либо все сходит с рук. Скорее даже наоборот: дел окажется невпроворот, домашние проблемы призовут вас к ответственности и долгу, а с близкими невозможно будет спокойно поговорить! Что ж, придется с этим смириться, даже если у вас были совсем иные планы.
Благоприятные дни — пятница, суббота.
Неблагоприятный день — вторник.
БЛИЗНЕЦЫ
Все, что вы сделаете в эти дни или за что приметесь, завершится успешно. Ваши контакты с коллегами, близкими и друзьями будут проходить очень доброжелательно. А помощь, оказанная другим людям, в дальнейшем принесет богатые плоды — вы получите больше, чем отдали. И лишь Близнецам конца знака на субботу следует запланировать только самые неотложные дела, иначе вы рискуете не сделать многого из того, что наметили.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятный день — суббота.
РАК
Родившиеся в июне сумеют оценить свои успехи, выявить причины промахов и наметить планы на будущее. В отношения с людьми у вас получится внести ясность и понимание. У Раков первой декады июля это благоприятное время. Выбирайте цели — за ближайший месяц вы столько всего сможете сделать! А вот у Раков конца знака до четверга и удача будет не на вашей стороне, и в характере станут доминировать упрямство и нежелание считаться с чужим мнением. Вы не упустите случая покритиковать других.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — понедельник.
ЛЕВ
Августовским Львам самое время позаботиться о грядущих переменах, ведь сейчас вы сможете занять лидирующее положение как в деловой жизни, так и в налаживании и укреплении семейных, дружеских и любовных отношений. Но если все же лично на вашу долю не выпадут ошеломляющие успехи, то быстро переделать все текущие дела и от души пообщаться вам непременно удастся. А вот в интересах июльских Львов сделать так, чтобы в эти дни было поменьше контактов и перегрузок. Этим вы защитите себя от неприятностей.
Благоприятный день — воскресенье.
Неблагоприятный день — понедельник.
ДЕВА
У августовских Дев эта неделя пройдет достаточно продуктивно. Для контактов вы умело выберете тех, с кем вам интересно или кто умеет внимательно слушать. Сентябрьским Девам придется изрядно потрудиться, чтобы разобраться с неожиданно возникающими препятствиями. Зато рожденные в первой декаде сентября со среды наилучшим образом разрешат многие дела и проблемы. Девы конца знака, наоборот, должны успеть многое сделать в первые два дня недели, так как затем вряд ли что-то получится.
Благоприятные дни — нет.
Неблагоприятные дни — понедельник, пятница.
ВЕСЫ
Сентябрьским Весам желательно выполнить как можно больше запланированных на эту неделю дел, так как удача будет на вашей стороне. У родившихся в середине знака, напротив, все начнет валиться из рук. Весов конца знака обстоятельства порадуют со среды. При этом чем активнее вы будете действовать, тем быстрее получите позитивные результаты.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — понедельник.
СКОРПИОН
Рожденным в октябре эта неделя может принести слишком много неожиданностей, поэтому будьте готовы к резким изменениям в планах. Зато все, что надо будет ноябрьским Скорпионам для того, чтобы решить проблемы или почувствовать себя в своей тарелке, так это общение с ближайшим окружением. В эти дни и они, и вы захотите помогать друг другу, будете открыты, дружелюбны и полны надежды, что теперь-то уж точно все прежние разногласия останутся в прошлом.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятный день — понедельник.
СТРЕЛЕЦ
У тех, кто родился в декабре, вполне мирно начавшаяся беседа вдруг запросто может перерасти в нешуточный конфликт. Ближе к выходным у рожденных в первой декаде декабря страсти немного утихнут, но полностью освободиться от проблем пока все же не удастся. У Стрельцов ноября и работа пойдет без каких-либо трудностей, и контакты с людьми будут протекать на дружеской волне.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — пятница.
КОЗЕРОГ
Рожденным в декабре и во второй декаде января в эти дни будет сопутствовать удача, неплохо пойдет деловое и личное общение. Ну а некоторые новые жизненные перспективы даже могут слегка вскружить вам голову. Главное — не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. У Козерогов первой декады января с понедельника силы резко убавится. Да и характер испортится. Однако не забывайте, что придирки и критика иной раз оказывают обратное действие.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — воскресенье.
ВОДОЛЕЙ
Январским Водолеям эта неделя может принести ненужные заботы и лишнюю суету. Зато рожденным в феврале желательно посвятить этот период делам — не стоит пускать на самотек такие важные для карьеры дни! Сейчас вам легко удастся отстоять свои интересы, блеснуть мастерством и получить заслуженную награду за труды. Впрочем, на тесные контакты с близкими и друзьями время тоже найдется. Общение с любимым человеком и детьми согреет вашу душу…
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — нет.
РЫБЫ
Эта неделя заставит рожденных в марте много времени тратить на решение семейных проблем и разборки с близкими. У Рыб первой декады марта к среде напряженность исчезнет, а сами вы сделаетесь более дружелюбными, выносливыми и настойчивыми в реализации своих целей. Чего нельзя сказать о Рыбах конца знака: со вторника потребуется повышенная концентрация сил и внимания. У февральских Рыб и в делах проволочек не возникнет, и в общении нередко вы будете просто-таки блистать.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — вторник.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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