Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня

21.06.2020 16:00

ОВЕН

Как в любви, так и в делах апрельские Овны не должны оставлять в эти дни без контроля свои поступки и эмоции, иначе, сорвавшись, можно испортить даже самые прекрасные взаимоотношения. Причем чем ближе ваш день рождения к 15 апреля, тем более явно это проявится. Но жить станет проще, если вы осознаете, что трудности — это явление временное. Зато Овны марта сумеют найти простой или оригинальный выход из любых положений.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.



ТЕЛЕЦ

Майские Тельцы не будут обделены трудолюбием и хорошим настроением и проникнутся пониманием и сочувствием к другим людям. Ваше желание перемен и проснувшаяся изобретательность преподнесут свои приятные сюрпризы, особенно если вы родились во второй декаде мая. Вот только у апрельских Тельцов неделя не задастся — с понедельника возможны ссоры с близкими или какие-то потери.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятный день — среда.



БЛИЗНЕЦЫ

В эти дни Близнецам мая и первой декады июня будет сопутствовать удача! И если у вас на примете имеется какая-нибудь заветная цель, то лучшего времени, чтобы воплотить ее в жизнь, просто не придумаешь. У тех, кто родился во второй декаде июня, неделя чревата недоразумениями и размолвками как на работе, так и в семейном кругу. Избегайте важных деловых контактов, выяснения отношений, денежных операций и таких разговоров, когда от вас ожидают участия и помощи.

Благоприятные дни — вторник, воскресенье.

Неблагоприятный день — суббота.



РАК

Для большинства Раков эта неделя продуктивная. И для этого вам в помощь даны повышенная работоспособность, сила воли, стремление к лидерству, интуиция и обаяние. Правда, окружающие примутся загружать вас своими проблемами, когда заметят, как вы ловко разбираетесь со своими. Кому-то из них понадобится помощь, кому-то совет, а кому-то и деньги. Но вы уж не скупитесь на добрые дела — они вам непременно зачтутся. Только у Раков конца знака в выходные то домашние потребуют повышенного внимания, то дадут о себе знать проблемы со здоровьем.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятный день — воскресенье.



ЛЕВ

Все, что в эти дни потребуется от августовских Львов для того, чтобы все шло как по маслу, так это умение ладить с людьми и быстро находить правильные решения. Но дело в том, что вам-то как раз ничего искать и не надо, ведь сейчас вам все будет видно как на ладони. Любые контакты в данный период вы должны воспринимать как возможную ступеньку к достижению своей цели. Только у июльских Львов что-то может идти не так, как хочется — не волнуйтесь, уже со следующей недели наступит благоприятное время и для вас.

Благоприятные дни — четверг, воскресенье.

Неблагоприятный день — среда.



ДЕВА

Благоприятная неделя для рожденных до 12 сентября. Вы сами предложите окружающим поддержку, безропотно выслушаете жалобы и просьбы и никому не откажете в помощи. А еще вы сумеете сориентироваться в любой ситуации и добьетесь желаемого результата. Только у рожденных в конце знака эта неделя окажется скудной на приятные события. Плюс семейные заботы отнимут силы, время и деньги.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятный день — вторник.



ВЕСЫ

Для октябрьских Весов эта неделя не слишком удачная. Не исключено, что на работе из-за какой-нибудь промашки доверие к вам может оказаться сильно подорванным либо могут всплыть ваши старые огрехи, и вам придется за них отчитываться. Близкие тоже станут припоминать вам прошлые обиды. Сентябрьским Весам повезло больше — до выходных у вас есть возможности реализовать задуманное.

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.



СКОРПИОН

Обстоятельства на этой неделе станут складываться так, что ваши способности окажутся востребованными. Для многих из вас это самое что ни на есть подходящее время для самоутверждения как в собственных глазах, так и в чужих. Поэтому на работе не бойтесь высказывать свои идеи и пожелания. Дома даже ваши критические замечания будут преподнесены так, что беспрепятственно дойдут до цели, ведь, видя ваше доброе расположение, многие поспешат прислушаться и последовать вашим советам.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятный день — вторник.



СТРЕЛЕЦ

За что бы ни взялись в эти дни Стрельцы, рожденные до 11 декабря, все пойдет просто превосходно! К тому же вы всегда сможете рассчитывать на тех, кто искренне желает вам помочь. А вот то, что может произойти на этой неделе, Стрельцам второй декады декабря не очень-то понравится: работы невпроворот, многое раздражает, да и отношения с окружающими натянутые. Не принимайте все это близко к сердцу.

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятный день — пятница.



КОЗЕРОГ

Нескончаемые дела, встречи, домашние заботы и неожиданный поворот событий принесут декабрьским Козерогам как волнение, так и радость. У родившихся в первой декаде января неделя посложнее. Близкие или друзья могут высказать недовольство недостатком вашего внимания. Руководство не преминет осудить вас за пренебрежение своими обязанностями. Проявите сдержанность на эти замечания. Зато Козерогам конца знака эта неделя принесет удовлетворение и реализацию задуманного, но только если вы будете активны.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — воскресенье.



ВОДОЛЕЙ

Для рожденных в феврале это период повышенной работоспособности и творческого подхода к делу, так что вы способны будете заработать не только блестящую репутацию, но и сможете рассчитывать на повышение дохода. В личной жизни чем искреннее будут ваши намерения, тем больше вероятность, что окружающие пойдут вам навстречу. Январским Водолеям эта неделя может преподнести неприятные сюрпризы, поэтому до субботы будьте начеку.

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятные дни — вторник, среда.



РЫБЫ

В эти дни Рыбам февраля и первой декады марта не надо демонстрировать свои таланты — они могут быть востребованы и без этого. Уделите внимание и личным отношениям: грех не воспользоваться случаем стереть в них некоторые шероховатости, а также укрепить или восстановить доверие к себе. И лишь Рыбам конца знака эта неделя принесет негатив — служебные проблемы или пререкания с близкими не дадут сосредоточиться на работе или испортят настроение.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — суббота.