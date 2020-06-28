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Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля
ОВЕН
Овнам марта и первой декады апреля до выходных многое удастся сделать с первого раза. Но потом только степенность и спокойствие помогут вам завоевать внимание окружающих и вызовут у них симпатию. Тех из вас, кто родился в конце знака, в эти дни поджидают расхождения во взглядах с близкими и непонимание с вашими родителями или детьми — им очень не понравятся ваши придирки, упрямство или капризы.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятные дни — понедельник, суббота.
ТЕЛЕЦ
Тельцы, рожденные до 10 мая, в эти дни могут погрузиться в раздумья, забросив тем самым работу или свое ближайшее окружение. Смотрите, как бы это не создало проблем. Зато рожденных во второй декаде мая ожидает удачная неделя. Во-первых, вы сможете завершить многие дела. Во-вторых, это ответственный период для укрепления материального благополучия, так что анализируйте каждое поступившее предложение. Со вниманием относитесь и к проблемам своих близких.
Благоприятный день — воскресенье.
Неблагоприятные дни — вторник, среда.
БЛИЗНЕЦЫ
У майских Близнецов на этой неделе имеются все шансы преуспеть в делах карьеры благодаря мобильности и быстроте реакции. Июньским же Близнецам следует полагаться только на собственные силы и не ждать ни подарков судьбы, ни помощи партнеров. И приструнивайте себя в общении с людьми, чтобы своей безответственностью или упрямством не расшатать отношения.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — пятница.
РАК
Сил и везения в эти дни у Раков июня и первой декады июля будет предостаточно, и вы легко сможете добиться поставленных целей, причем даже таких, на какие вы никак не рассчитывали. Правда, возможен и другой вариант — ничего особенного не предпринимая, вы просто позволите себе радоваться жизни и наслаждаться тем, что ваши личные отношения заиграли новыми красками! И лишь Ракам конца знака желательно не перегружать себя работой — она вам будет даваться с таким трудом!
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятные дни — среда, воскресенье.
ЛЕВ
Несмотря на то что у вас в эти дни наверняка появятся какие-то неотложные дела, возникнет необходимость вносить поправки в собственные планы и оказывать помощь окружающим, вы тем не менее справитесь со всем этим без особых проблем. В семейной жизни вы с удовольствием пообщаетесь с домашними и с энтузиазмом выполните то, что раньше вас раздражало. Все правильно, сейчас вы отвечаете не только за себя, но и за тех, кто находится с вами рядом.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятный день — вторник.
ДЕВА
У большинства Дев на этой неделе вероятны как внешние выгодные для вас ситуации, так и ваши собственные позитивные перемены взглядов на отдельные моменты жизни. И не сдерживайте свои амбиции — сейчас желание показать себя и самоутвердиться будет только приветствоваться! Поэтому будьте активны и деятельны.
Благоприятные дни — вторник, суббота, воскресенье.
Неблагоприятные дни — нет.
ВЕСЫ
Сложная неделя для многих Весов. Вы можете ввязаться в дела, от которых больше потеряете, чем приобретете, а общаясь с близкими, вы способны будете на довольно резкие и необдуманные заявления. Весы конца знака в понедельник могут попытаться восстановить расшатанные отношения или наладить новые знакомства, но стоит поспешить, так как уже со вторника вы окажетесь в похожих ситуациях с вашими соседями по знаку зодиака.
Благоприятные дни — нет.
Неблагоприятные дни — вторник, суббота.
СКОРПИОН
Для вас сейчас действует период хорошего настроения, удачных стечений обстоятельств и рассудительных мыслей. Вас повсюду станут замечать, с вами будут считаться, а ваше общество для многих станет желанным и очень приятным. Кстати, в личной жизни вы с успехом сможете выступить в роли учителя: ваши наставления и нравоучения будут услышаны близкими людьми. Осталось с умом и по достоинству распорядиться столь ценным багажом, коим снабдили вас закономерные обстоятельства и благоприятное окружение.
Благоприятные дни — вторник, среда, суббота.
Неблагоприятные дни — нет.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы ноября и первой декады декабря благодаря решительности и умению брать на себя ответственность окажутся в эти дни в центре внимания и своим поведением станут задавать тон всем остальным. А вот у тех из вас, кто родился в конце знака, спокойно начавшийся разговор может закончиться серьезной ссорой. Да и на детей вы станете беспричинно покрикивать. Либо возможны какие-то потери, резкое ухудшение самочувствия.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — понедельник.
КОЗЕРОГ
В эти дни лучше не затевать никаких важных дел, так как под влиянием момента вы не сможете осознавать тех трудностей, которые поджидают вас впереди. Ну а в общении с людьми почаще проявляйте выдержку и рассудительность. Контроль над эмоциями поможет удержаться от критичных высказываний и советов, которыми, по большому счету, все равно вряд ли можно будет воспользоваться. Последите также за самочувствием.
Благоприятные дни — нет.
Неблагоприятные дни — понедельник — среда.
ВОДОЛЕЙ
В будни обстоятельства для вас будут складываться удачно. И все же наибольших успехов вы достигните в различных совместных мероприятиях с коллегами, близкими или друзьями. В это время вы запросто придете к общему мнению в трудных деловых и личных вопросах, вам удастся сгладить все шероховатости. А вот в выходные в общении с близкими кому-то из вас лишний раз не помешает показать свою уступчивость и миролюбие.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятный день — вторник.
РЫБЫ
В эти дни вы окажетесь в более выгодных условиях по сравнению с другими, а удачные стечения обстоятельств помогут быстрее добиваться поставленных целей. Не теряя времени, поспешите найти достойное применение своим способностям, талантам и идеям. А в личной жизни, если вы не могли похвастаться абсолютной гармонией в отношениях с близкими и друзьями, сейчас у вас есть прекрасная возможность все наладить. Возможны и романтические знакомства.
Благоприятные дни — вторник, суббота, воскресенье.
Неблагоприятные дни — нет.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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