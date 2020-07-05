- Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля13:00
- Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля13:00
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня16:00
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня14:00
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня13:00
- Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня13:00
- Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая13:00
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая15:00
- Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая09:00
- Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая13:00
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля
ОВЕН
Для Овнов марта и середины знака — благоприятная неделя. Только у Овнов второй декады апреля в событиях данной недели притаились неприятные неожиданности. Это могут быть служебные проблемы, денежные потери или выяснение отношений. Из-за нестабильности настроения вы можете даже перечеркнуть результаты своих прежних побед. Не дайте свершиться тому, что можно миновать. Не поддавайтесь раздражению, безответственности и зависти.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — воскресенье.
ТЕЛЕЦ
В эти дни у Тельцов первой декады мая возможен резкий спад доброжелательности, настроения и самочувствия. И тут главное, несмотря ни на что, уметь ценить своих близких. Это касается и апрельских Тельцов. Зато рожденные во второй декаде мая легко найдут подход к окружающим. А ваше эмоциональное воздействие на близких, взывание к совести и попытка подтолкнуть к переменам могут совершить чудеса!
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — понедельник.
БЛИЗНЕЦЫ
У большинства Близнецов это время прямо или косвенно связано с деньгами: возможна материальная поддержка, вознаграждения, покупки. Только в пятницу эмоциональное состояние Близнецов конца знака станет неустойчивым. Вам будет трудно договориться со своим окружением либо ситуация начнет развиваться не в вашу пользу.
Благоприятные дни — понедельник, вторник.
Неблагоприятный день — пятница.
РАК
Избыток энергии и бодрость духа пробудят у Раков июня и первой декады июля решительность и желание добиваться успеха. Что ж, момент самый подходящий! Воплощайте в жизнь свои планы, ведь сейчас многое окажется вам по плечу! А еще распрощайтесь с тем, что отжило свой век, или с тем, что мешает двигаться вперед. Ну а в личной жизни можно будет насладиться вниманием и заботой со стороны близких и любимых. Только у Раков конца знака эта неделя не из лучших — проблемы могут появляться на ровном месте и рассчитывать придется только на себя.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — суббота.
ЛЕВ
Ваша активность и решительность несомненно сыграют вам на руку и в делах, и в личной жизни. Так что при желании вы везде сумеете показать себя с лучшей стороны. Кстати, не помешает выяснить отношения с коллегами, близкими или друзьями, пока все понимают и прощают друг друга. Да и решение чужих проблем доставит вам удовольствие. Хотя Львам середины знака в будни все же следует снизить физическую и эмоциональную нагрузку.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятный день — вторник.
ДЕВА
В эти дни вам выпадет шанс проявить себя на каком-либо поприще. Причем ценные советы о том, как можно преуспеть в жизни и успешно решить многие задачи, поступят со стороны друзей или внутреннего голоса. Приятное общение значительно улучшит ваше и без того неплохое настроение, и, осознав, что кто-то в вас нуждается, вы ощутите дополнительный прилив сил. Кстати, доброжелательность и откровенность помогут развеять прежние недоговоренности.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятный день — среда.
ВЕСЫ
Большинство из вас в эти дни должны вести себя как можно тише и спокойнее, поскольку любые перемены сейчас будут чреваты проблемами. В ваших интересах укрощать в себе раздражительность, обидчивость или нездоровую активность. И если даже вас прямо-таки станет подмывать провести какие-то преобразования, то удержитесь от такого соблазна, иначе впоследствии вам придется пожалеть о том, что вы сломали старое, не успев построить новое.
Благоприятные дни — нет.
Неблагоприятные дни — среда, суббота.
СКОРПИОН
Старательно оттачивайте свое мастерство и профессиональные навыки. Возможно, еще чуть-чуть — и долгожданное признание, материальное вознаграждение или должность повыше не заставят себя ждать. На личном фронте тоже можно добиться значимых результатов, учитывая, что сейчас именно ваше слово будет иметь вес. Ну а интересные встречи и новые впечатления дадут приличный запас энергии и оптимизма.
Благоприятные дни — среда, пятница.
Неблагоприятные дни — нет.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе Стрельцы ноября и первой декады декабря легко смогут расположить окружающих к откровенному разговору. Многое подчас станет решаться как бы само по себе, а окружающие, не задумываясь, пойдут вам на уступки. У Стрельцов конца знака, наоборот, эти дни чреваты хлопотами, проблемами и потерями, а в отношениях с близкими между вами пробежит черная кошка.
Благоприятные дни — понедельник, вторник.
Неблагоприятный день — пятница.
КОЗЕРОГ
Козерогов декабря и второй декады января трудности и непонимание станут подстерегать и дома, и на работе. Поберегите себя, не перенапрягайтесь и не тратьте нервы на выяснение отношений. У остальных Козерогов неделя немного получше. Вы даже сможете укрепить свои отношения с близкими. Но в первой половине недели активность может снизиться, настроение ухудшится, а какие-то события заставят вас изрядно понервничать и поволноваться.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — суббота.
ВОДОЛЕЙ
Импульсивность, необдуманность действий и навязчивое желание пуститься в рискованные авантюры могут принести Водолеям середины знака дополнительные проблемы. Поэтому займитесь не слишком трудоемкими делами и сократите общение. У остальных Водолеев, напротив, неделя благоприятна и для работы, и для семейно-любовных отношений, ибо везде добиваться успеха вам помогут высокая работоспособность, творческий подход и буйство фантазии.
Благоприятные дни — понедельник, вторник, суббота.
Неблагоприятный день — среда.
РЫБЫ
Многие из вас в эти дни будут пребывать в приподнятом настроении. И действительно, почему бы не порадовать себя и свою душу флиртом, любовными приключениями и обновленными отношениями, если время для этого сейчас самое подходящее! Впрочем, работе вы также начнете отдаваться с удовольствием и энтузиазмом. И только Рыбам конца знака лучше провести эту неделю без повышенных обязательств. С пятницы вы вступите в свой благоприятный период, и жизнь наполнится успехами и гармонией.
Благоприятные дни — среда, пятница.
Неблагоприятные дни — нет.
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
- В Эквадоре провалилась попытка государственного переворота
- Донецкое направление: сепаратистам делают «пластику», а они «делают ноги»
- "Идейных командиров за последние полтора года истребили", - блогер из РФ о "перевороте" в "ЛНР"
- В столицу вошли танки, готовится свержение союзника Путина
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"
- Астрологический прогноз на неделю, 6-12 марта
- Пушилин сократил комендантский час в Седово17:00
- "Народная милиция" "ДНР" начала запугивать молодежь, поступающую в украинские ВУЗы13:00
- В "Ощадбанке" рассказали об электронной очереди для ВПЛ из ОРДЛО14:00
- В Славянске снова закрыли заведения общественного питания12:00
- В результате обстрела боевиков погибла жительница прифронтового Зайцево10:00
- "ДНР" возобновила автобусное сообщение с Россией16:00
- "Минздрав" "ДНР" похвастался рекордными показателями выздоровления от COVID-1914:00
- В ОРЛО число случаев заражения COVID-19 перевалило за полтысячи13:00
- В "МИД" "ДНР" заявили о взломе Facebook-аккаунта Натальи Никоноровой "украинскими провокаторами"11:00
- В "ДНР" разрабатывают "альтернативный механизм" пересечения линии соприкосновения09:00
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июля11:00
- ВОЗ "поставила крест" на трех лекарствах от COVID-1910:00
- "Динамо" не сумело отобрать очки у "Шахтера" (ВИДЕО)09:00
- Пушилин сократил комендантский час в Седово17:00
- Суд отменил запрет на въезд в Украину российскому рэперу-крымнашисту Элджею15:00
- "Народная милиция" "ДНР" начала запугивать молодежь, поступающую в украинские ВУЗы13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 июля11:00
- Елена Зеленская вылечилась от COVID-1910:00
- У 7 футболистов запорожского "Металлурга" обнаружили коронавирус09:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- В "Ощадбанке" рассказали об электронной очереди для ВПЛ из ОРДЛО
- В "ДНР" разрабатывают "альтернативный механизм" пересечения линии соприкосновения
- "Народная милиция" "ДНР" начала запугивать молодежь, поступающую в украинские ВУЗы
- "ДНР" возобновила автобусное сообщение с Россией
- В "МИД" "ДНР" заявили о взломе Facebook-аккаунта Натальи Никоноровой "украинскими провокаторами"
- "Минздрав" "ДНР" похвастался рекордными показателями выздоровления от COVID-19
- Пушилин сократил комендантский час в Седово
- В результате обстрела боевиков погибла жительница прифронтового Зайцево
- В Славянске снова закрыли заведения общественного питания
- В Кирилловке произошло массовое отравление отдыхающих