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Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля
ОВЕН
Тем из вас, кто родился у границ знака, не стоит планировать на эти дни мероприятия, связанные с перегрузками, крутыми переменами и выяснением отношений. На вашем пути окажется больше чем обычно преград, и вы можете усугубить ситуацию, когда столкнетесь с чужими капризами или требованиями. Овны середины знака прекрасно справятся и со своими делами, и с чужими проблемами. Причем за свои труды вы внакладе не останетесь — отношение к вам изменится на глазах!
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятные дни — понедельник, суббота.
ТЕЛЕЦ
Нелегко будет на этой неделе коллегам угнаться за Тельцами второй декады мая — работа прямо-таки станет гореть в руках! К тому же многие внимательно прислушаются к вашему мнению. В семье по достоинству оценят ваши советы, мудрость и прозорливость. Остальных Тельцов многое начнет раздражать в близких. Вспомните, к чему это обычно приводит, и остыньте. А к деньгам относитесь с повышенной аккуратностью.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — суббота.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете довольно удачливы, и практически все, что задумаете в это время, легко удастся претворить в жизнь. Так что не отказывайтесь от активных действий и выбранных целей, и у вас получится преуспеть в делах, навести порядок в личной жизни и найти новые интересы. Постарайтесь пребывать в приподнятом настроении и радуйте своих близких и друзей — это еще больше привлечет к вам удачу.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятные дни — нет.
РАК
Раки июня и первой декады июля в эти дни легко наладят нужные связи, получат необходимую информацию и проявят максимум активности. Родившимся в конце знака эти дни желательно провести в уединении, что сохранит вашу нервную систему от перегрузок. Ну а если миновать контактов все же нельзя, то хотя бы не следуйте чужим советам и наставлениям — сейчас вы можете попасть в ловушки, которые поставят недоброжелатели. Не в ваших интересах также выяснять отношения — сильные эмоции еще больше накалят обстановку.
Благоприятные дни — вторник, суббота.
Неблагоприятный день — понедельник.
ЛЕВ
В эти дни судьба может порадовать вас самыми невероятными сюжетами, близкие и коллеги по достоинству оценят ваши советы и рекомендации, а эффект ваших трудов может оказаться крайне впечатляющим. Поэтому не сидите сложа руки. И только у Львов первой декады августа во вторник и среду чутье на обстановку слегка притупится, а вы будете склонны к критике и несправедливым обвинениям.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — среда.
ДЕВА
У Дев первой декады сентября неделя неоднозначная, но она сложится неплохо, если вы воздержитесь от соблазна высказывать вслух то, что думаете о своем окружении. Остальные Девы почувствуют прилив сил и не откажутся взваливать на себя большой груз ответственности. Что ж, сейчас вам это не противопоказано. В личной жизни можно обсудить некоторые семейные вопросы и оказать помощь своим близким — они это оценят. Благоприятны активный отдых и физическая работа.
Благоприятные дни — понедельник — среда, суббота.
Неблагоприятные дни — нет.
ВЕСЫ
Вам будет трудно правильно улавливать смысл происходящего и своевременно пользоваться ситуацией, что не позволит вам продвинуться вперед на служебном поприще. Не исключены и неприятности в личных отношениях. Проследите, чтобы в общении не было резких действий и высказываний. Если вы выберете разумную тактику сглаживания острых углов, то вам удастся направить некоторые события в нужное вам русло.
Благоприятные дни — нет.
Неблагоприятные дни — понедельник, суббота.
СКОРПИОН
Обстоятельства в эти дни будут играть вам на руку и в служебных делах, и в личных: похоже, сделанные вами предложения или выдвинутые требования окажутся весьма интересными и своевременными. И вообще, если в данный период вы не дадите себе послаблений, то перед вами откроются новые перспективы, а вы легко сумеете произвести самое приятное впечатление на людей, в общении с которыми заинтересованы. Ну а за проявленные щедрость и великодушие с вашей стороны судьба преподнесет вам дополнительные подарки.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятный день — вторник.
СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов ноября и первой декады декабря упорство и вера в себя станут путеводной звездой, которая поможет не сбиться с пути. А если вы своевременно отреагируете на яркие случайности, в нужный момент критически оцените свое поведение, то вам удастся исчерпать все шансы, предоставленные судьбой, а ваша жизнь наполнится радостью и приятными впечатлениями. Перед Стрельцами конца знака в эти дни могут вырасти препятствия, а то, с чем они раньше мирились, сейчас может довести до белого каления.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — пятница.
КОЗЕРОГ
До среды Козероги первой декады января будут необычайно внимательными и трудолюбивыми, что не замедлит сказаться на работе и отношениях с людьми — многое станет получаться как по мановению волшебной палочки. Остальных Козерогов начнет утомлять даже привычная деятельность, поэтому беритесь только за посильную работу. Старайтесь без лишних переживаний относиться к трудностям и неудачам.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятные дни — вторник, суббота.
ВОДОЛЕЙ
В эти дни вас порадуют и дела служебные, и радушная атмосфера домашнего очага, а сами вы будете активными, дружелюбными и открытыми к общению. Встречи и контакты принесут вам пользу и удовольствие. Стоит подумать в этот период и о здоровье: не упускайте случая физически поработать на свежем воздухе, провести профилактические мероприятия по избавлению от ряда заболеваний и просто отдохнуть.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятный день — вторник.
РЫБЫ
В данный период ваши действия на служебном поприще не обойдутся без побед. А уж если в вас дремлет какой-либо талант, то сейчас лучшее время, чтобы его разбудить. Поэтому ищите свои дарования, развивайте мышление и красноречие — и вы будете вне конкуренции! Ваша личная жизнь тоже сложится очень даже успешно: в семье взаимопонимание и легкость общения, на любовном фронте — нежность и теплота чувств. А забота и внимание приведут ваши отношения с близкими и друзьями к полной гармонии.
Благоприятные дни — понедельник — среда, суббота.
Неблагоприятные дни — нет.
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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