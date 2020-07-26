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Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа
ОВЕН
Умение в эти дни работать на результат позволит рожденным в марте заложить неплохой фундамент для будущего благополучия в делах карьеры, а наблюдательность и аккуратность уберегут от ошибок. Дома близкие люди окружат вас теплом и вниманием. Вы тоже постараетесь найти время для общения с ними. И лишь Овнам апреля желательно перейти на спокойное течение жизни. И откровенность сейчас не пойдет вам на пользу.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — пятница.
ТЕЛЕЦ
Тельцы второй декады мая должны от всего сердца предложить свою заботу и помощь близким людям. Это надо и вам, чтобы восстановить или не утратить связи и взаимопонимание. Неплохо в эти дни решатся и некоторые деловые вопросы, ведь вы проявите активность и красноречие. А вот у Тельцов апреля и первой декады мая может резко снизиться работоспособность, возникнут проблемы со здоровьем либо пойдут наперекосяк отношения с окружающими. Ваша задача — гасить на корню любой негатив.
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятный день — пятница.
БЛИЗНЕЦЫ
Возросшая активность в сочетании с хорошим настроением позволят вам в эти дни не только насладиться общением, но и сделают центром внимания в любом обществе. Победа будет за вами как на профессиональном поприще, так и на любовном фронте. И лишь в четверг безответственность или перепады настроения Близнецов середины знака способны навредить делу.
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятный день — четверг.
РАК
Те из вас, кто родился в первой декаде июля, имеют довольно высокие шансы на успех во многих сферах жизни. Например, по достоинству может быть оценена ваша профессиональная значимость. Разногласия с домашними тоже обойдут вас стороной, ведь вы не позволите себе заострять внимание на чужих недостатках. У остальных Раков инициативы и принципиальности окажется в избытке, а вот выдержки и терпения будет не хватать. Такой дисбаланс может привести к конфликтной ситуации, и все может закончиться испорченным настроением, распрями и обидами.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятные дни — среда, суббота.
ЛЕВ
В эти дни многие планы и цели Львов, рожденных в июле и второй декаде августа, будут реализовываться легко и просто. Некоторые из вас начнут ощущать в душе жгучую жажду перемен. Что ж, время благоприятствует провести кардинальные изменения. У Львов первой декады августа, наоборот, обстоятельства будут создавать дополнительные сложности и препятствия, которые не позволят реализовать задуманное в эти дни.
Благоприятные дни — среда, суббота.
Неблагоприятный день — понедельник.
ДЕВА
Родившиеся у границ знака проявят серьезность и ответственность к служебным делам и, выбрав тактику компромисса в общении с людьми, станут не слишком строго оценивать чужие проступки. Все это приведет к положительным результатам: вы укрепите авторитет на работе и отстоите свои интересы в личной жизни. И только в среду августовские Девы будут не защищены от разногласий и стычек, иной раз именно вы станете зачинщиком ссоры. Не поддавайтесь искушению срывать на окружающих свое плохое настроение.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятный день — среда.
ВЕСЫ
Несмотря на возможный недостаток жизненных сил, сентябрьским Весам надо будет составить тщательный план будущих активных действий, чтобы события августа не застали вас врасплох. У родившихся в середине знака первая половина недели не слишком продуктивная, но в середине недели можно попробовать заняться решением текущих проблем. Весы конца знака сейчас не в той форме, чтобы справляться со сложными и ответственными делами.
Благоприятный день — нет.
Неблагоприятные дни — четверг — суббота.
СКОРПИОН
У ноябрьских Скорпионов возможно реальное продвижение вверх по карьерной лестнице, потому что благоразумия и расчетливости в эти дни у вас окажется больше обычного. Может случиться и так, что вашу жизнь значительно обогатят контакты с опытными людьми. Только у рожденных в октябре многое пойдет не так, как вы планировали: будьте предусмотрительны или перенесите важные дела на середину августа.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — суббота.
СТРЕЛЕЦ
В эти дни вы сумеете выделить главное, распознать, откуда дует ветер, и безошибочно определите, что же именно вам следует предпринять в данный момент. Интуиция и обстоятельства приведут вас в нужное время и нужное место, где произойдет такая важная для вас встреча! И только Стрельцы конца знака не всегда сумеют сосредоточиться на делах, а в ваших личных отношениях иногда будут наблюдаться кратковременные грозы.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — четверг.
КОЗЕРОГ
Козерогам первой декады января надо бы последить за совпадениями и случайностями, которые произойдут в данный период. Они помогут вам найти самое верное решение. А вот излишняя суетливость Козерогов декабря и второй декады января сделает работу непродуктивной. Не хватайтесь за все подряд, а постарайтесь сосредоточиться на неотложных и наиболее важных делах.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — четверг.
ВОДОЛЕЙ
Чтобы у Водолеев января и первой декады февраля не было проблем, в эти дни придется что-то поменять или оценить. Для начала хотя бы сдерживайте свое недовольство кем-то из окружающих. Тем, кто родился во второй декаде февраля, надо настроиться на работу: велик шанс добраться до того, на что вы и не рассчитывали. А еще это благоприятный момент для воспитания детей и перспективных знакомств. И почаще оказывайте помощь.
Благоприятные дни — вторник — четверг.
Неблагоприятный день — воскресенье.
РЫБЫ
Февральские Рыбы в начале недели получат новые интересные предложения, расширят сферу своего влияния и наладят нужные связи. Но в среду дела станут складываться более суматошно и непредсказуемо. Следите за самочувствием. Если родившиеся в первой декаде марта не поддадутся лени и не остановятся на одних мечтаниях, то в эти дни ваш кропотливый труд будет сполна оплачен. Рыбам конца знака в первой половине недели вряд ли удастся обойтись без неприятных сюрпризов: дела приостановятся и появится необходимость выяснять отношения.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятный день — среда.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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