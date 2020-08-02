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Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа
ОВЕН
Рожденным в марте умение высветить позитивные стороны сотрудничества поможет быстрее найти общий язык или смягчит прежние разногласия. А личная жизнь принесет яркие впечатления и новые знакомства. У Овнов первой декады апреля до среды, а у рожденных во второй декаде апреля с пятницы может наблюдаться резкое снижение трудоспособности. И с домашними возможны конфликты.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — суббота.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов апреля и особенно первой декады мая в эти дни возможны ссоры с домашними. Те же, кто родился во второй декаде мая, смогут достичь многого! Причем иной раз трудности только подхлестнут ваше желание доказать свою компетентность. Порадует вас и личная жизнь, особенно если вы выступите инициатором некоторых мероприятий: романтический ужин с любимым человеком, насыщенная эмоциями прогулка с детьми или подарки и сюрпризы для близких.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятные дни — понедельник — четверг.
БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя пройдет для вас под знаком успехов в карьере и приятного общения с близкими и любимыми. Так что замахивайтесь на крупные и важные дела и укрепляйте семейные и любовные отношения — удача будет на вашей стороне! Не сбрасывайте со счетов и подсказки собственной интуиции. Похоже, сейчас она готова помочь вам покорить не одну вершину!
Благоприятные дни — понедельник, вторник, пятница.
Неблагоприятные дни — нет.
РАК
Ракам июня и особенно рожденным во второй декаде июля в эти дни не раз придется идти на невыгодные для вас уступки. И все же это лучше, нежели разгоревшийся скандал. А еще лучше, если вы почаще станете отдыхать, и тогда ваша нервная система будет более выносливой к стрессам. Зато у Раков середины знака дела начнут складываться замечательно. От общения с людьми у вас также останутся самые приятные впечатления, поскольку вы будете настроены добродушно и не слишком строго станете оценивать чужие промахи и проступки.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятные дни — среда, пятница, воскресенье.
ЛЕВ
Для рожденных у границ знака на этой неделе будут характерны трудолюбие и дисциплина. Ну а если еще вам удастся найти конструктивное применение возросшему честолюбию, то вы сможете рассчитывать на весьма достойные результаты. В сердечных делах вам также будет сопутствовать удача. К сожалению, тем, кто родился в середине знака, на протяжении всей недели активность желательно снизить и отдать предпочтение отдыху. И берегите деньги.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — понедельник.
ДЕВА
В это время и коллеги, и близкие люди с большим интересом и доверием отнесутся к любым предложениям Дев середины знака. Стало быть, вы с выгодой для себя можете воспользоваться подобной ситуацией. И только Девам августа и второй декады сентября в середине недели желательно не выяснять отношений и не решать финансовых вопросов.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятные дни — среда, четверг.
ВЕСЫ
У сентябрьских Весов во второй половине недели из безобидных на первый взгляд разговоров может произойти конфликт, который отразится на здоровье и психике. У родившихся в середине знака неделя начнется с плохого настроения и упадка сил. Но вскоре к вам вернутся активность и бодрое расположение духа. Весам конца знака нахватать звезд с неба, по всей видимости, пока не удастся, но кое в чем преуспеть вы все же сможете. Главное, чтобы у вас имелись хоть какие-то цели.
Благоприятный день — нет.
Неблагоприятные дни — понедельник, пятница — воскресенье.
СКОРПИОН
Как известно, цель оправдывает средства. Но сейчас ноябрьским Скорпионам не придется для ее достижения предпринимать незаконные приемы — обстоятельства сами станут подыгрывать. В личной жизни в этот период вам легко удастся укрепить даже расшатавшиеся отношения. Не исключены и неожиданные знакомства. И лишь на октябрьских Скорпионов не только удача перестанет обращать внимание, но и окружающие не отреагируют даже на незначительную вашу просьбу.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — среда.
СТРЕЛЕЦ
У большинства Стрельцов в эти дни хоть и возможны небольшие разногласия и сбои, но гаснуть они будут почти мгновенно. Только Стрельцов конца знака до четверга могут лишить сна и покоя чужие успехи. Но с пятницы и вы сможете насладиться удачей — этот период таит в себе огромный потенциал приятных неожиданностей! Хотя кому-то для того, чтобы ощутить себя счастливыми, всего-то и нужно порадоваться взаимопониманию с близкими или назначить романтическое свидание.
Благоприятные дни — пятница, суббота.
Неблагоприятный день — четверг.
КОЗЕРОГ
У большинства из вас на первый план выйдут партнерские отношения, которые не всегда станут складываться гладко и доброжелательно. Желательно не выставлять напоказ те чувства и эмоции, которые вас не украсят. Зато у Козерогов первой декады января всю неделю попутчиками будут энергетический подъем, уверенность в себе и осознание того, что жизнь прекрасна!
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятные дни — пятница, воскресенье.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи января и первой декады февраля будут довольно собранными и сговорчивыми, благодаря чему не только быстро отыщут способ обойти размолвки, но и без труда наладят и укрепят нужные связи. У родившихся в конце знака неделя энергозатратная, но если вы снизите привычный ритм жизни, то сможете снизить проблемность этих дней. Единственное, над чем вам все же не помешает серьезно поработать в данный период, так это выяснить причины некоторых сомнений и неудач.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятные дни — пятница — воскресенье.
РЫБЫ
Начало недели, скорее всего, вы проведете в мелких хлопотах. К тому же вас многое станет раздражать, вы не раз повысите голос. Но уже со среды не исключены интересные и выгодные для вас предложения, от которых, пожалуй, не стоит отказываться. Благо сил и энтузиазма будет предостаточно. Так что держите нос по ветру. Найдется время и на бурную личную жизнь. Ну а выходные подойдут для занятий с детьми и задушевных бесед с родственниками или друзьями.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — вторник.
По материалам: https://www.sb.by/
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