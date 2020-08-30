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Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября
ОВЕН
На этой неделе Овнам марта хорошо бы всерьез заняться своим здоровьем. Не поленитесь наладить в первые две декады сентября подходящий для вас режим питания и выбрать комплекс упражнений. А если ваш день рождения в апреле, то на протяжении всех дней этой недели следует избегать повышенных эмоциональных и физических нагрузок.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — вторник.
ТЕЛЕЦ
Весьма благоприятное время как для яркого проявления своей индивидуальности, чтобы все восторженно ахали, глядя на вас, так и для неожиданных поворотов судьбы, чтобы вы задыхались от счастья. В эти дни, вольно или невольно, вы можете создать ситуации, которые внесут изменения в личную жизнь. Но чем ближе ваш день рождения к 5 мая, тем менее активными и наблюдательными вы будете. А следовательно, удачу может перехватить кто-то иной.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — понедельник.
БЛИЗНЕЦЫ
У рожденных в первой декаде июня проблемы на работе или в семье могут вызвать внутреннее напряжение, что помешает спокойному общению и решению домашних вопросов. То и дело вы будете что-то забывать, терять и не успевать. Но чем дальше ваш день рождения от 6 июня, тем более сдержанными вы будете, а то и вообще начнете подшучивать над своими промахами. У Близнецов мая и второй декады июня — благоприятное время.
Благоприятные дни — пятница, воскресенье.
Неблагоприятный день — вторник.
РАК
Для Раков первой декады июля на этой неделе благоприятны два момента — общение и образование. Если вы найдете достойного собеседника, то разговор с ним оставит глубокий след в вашей душе. А заботы по поводу начала учебного года наполнят дни приятными хлопотами и воспоминаниями о давно минувшем времени. К сожалению, у остальных Раков в эти дни из-за несобранности возможны непредвиденные затруднения и даже срывы многих планов. По возможности перенесите все важные дела и мероприятия на более позднее время.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — среда.
ЛЕВ
Львам середины знака некуда будет деваться от противоречивых желаний и сомнений, которые одолеют вас в эти дни. В отношениях с окружающими возможны разногласия, но их причину трудно будет уловить. Короче, себя вы сможете показать как с лучшей, так и с худшей стороны. Поэтому контролируйте эмоции: вам за них придется потом отвечать. У остальных Львов все будет складываться с точностью до наоборот, поэтому в эти дни есть шанс достичь желаемого.
Благоприятные дни — пятница, суббота.
Неблагоприятный день — понедельник.
ДЕВА
Пришла пора по-другому взглянуть на жизнь и на свою роль в семейных и амурных отношениях. Чтобы долгие годы оставаться желанными для любимых и авторитетом и другом для остальных, постарайтесь больше времени уделить себе. Ничего страшного, если домашние дела пока отойдут на второй план. Используйте шанс почувствовать себя интересной личностью, тем более что сейчас близкие с пониманием отнесутся к этому.
Благоприятные дни — понедельник, воскресенье.
Неблагоприятный день — вторник.
ВЕСЫ
В эти дни вам потребуется выдержка и правильный режим дня и отдыха, так как ваш организм будет работать с перерасходом сил. Тем не менее не упустите возможности разобраться в секретах и тайнах близких вам людей, поскольку вам будет проще, чем обычно, выведать, что именно от вас скрывают, не поставив тем самым под удар доверительность отношений.
Благоприятный день — воскресенье.
Неблагоприятные дни — четверг, суббота.
СКОРПИОН
Неделя плодотворная и интересная. Проживите ее ярко, чтобы в памяти остались самые радужные воспоминания, причем не только у вас. Ваше воодушевление и положительные эмоции могут оказать потрясающий результат на общение вообще и личные отношения в частности. Время способствует удачному решению многих задач: главное, чтобы вы сами были в этом заинтересованы. Только у рожденных в октябре к концу недели то ли силы поиссякнут, то ли проблемы появятся там, где вы их не ждете, поэтому в выходные стоит приостановиться и передохнуть.
Благоприятные дни — вторник, четверг.
Неблагоприятный день — воскресенье.
СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов ноября и второй декады декабря неделя спокойная. Главное — не взвинчиваться и не пороть горячку из-за пустяка, как это станут делать рожденные в середине знака. Вам следует вовремя отделить хорошее от плохого. Приглядитесь, ведь во всем происходящем нет ничего напряженного, нового или неожиданного. Ситуации повторяются, а если вас не устроил их финал прошлый раз, вы в состоянии направить обстоятельства по другому руслу.
Благоприятные дни — пятница, суббота.
Неблагоприятные дни — вторник, среда.
КОЗЕРОГ
Козероги первой декады января, сделайте что-то приятное своим близким — и вы сразу ощутите их повышенное внимание, почувствуете их любовь и успокоение. И тогда весь сентябрь станет для вас мудрым и спокойным месяцем, когда даже волнения станут счастливыми. У остальных Козерогов эта неделя не из лучших, а у рожденных во второй декаде января — вообще может оказаться сложной. Не волнуйтесь. Соберитесь и не распыляйтесь по мелочам.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятные дни — среда, суббота.
ВОДОЛЕЙ
Непредвиденные обстоятельства и внутреннее беспокойство могут помешать Водолеям первой декады февраля адекватному общению. Не опускайтесь до ссор, вспышек гнева и ревности, иначе появится риск разрыва отношений. Если такое все же произойдет, но расставание не входит в ваши планы, то вторник и среда — подходящие дни для восстановления мира и согласия. У остальных Водолеев это благоприятное время стоит посвятить собственному развитию или своим близким.
Благоприятные дни — вторник, четверг.
Неблагоприятные дни — понедельник, суббота.
РЫБЫ
Эта благоприятная и ответственная неделя ознаменуется переменами в отношениях с людьми и первым делом коснется личной жизни. Если вы не будете принципиально проявлять характер, совершать необдуманные поступки и не станете перечить, то можете исправить даже ситуацию, которая с первого взгляда обречена на конфликт. Уделите как можно больше внимания детям — они сейчас очень нуждаются в вас.
Благоприятные дни — вторник, четверг, воскресенье.
Неблагоприятные дни — нет.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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