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Гороскоп на неделю с 7 по 13 cентября
ОВЕН
Овны марта должны постараться с толком использовать этот период, столь хороший для новых начинаний и завоевания положения в обществе: сейчас удача в делах и доброжелательность окружения помогут вам успешно улаживать многие ваши проблемы. К сожалению, у апрельских Овнов на этой неделе затормозятся дела, возникнут конфликты и испортится настроение. Не пытайтесь в эти дни отстаивать свое мнение.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — суббота.
ТЕЛЕЦ
Тельцам апреля и первой декады мая на этой неделе придется приложить усилия, чтобы достичь желаемого. Не все получится, но сделать задел на будущее стоит обязательно. Рожденным в конце знака будет сопутствовать удача, поэтому займитесь важными делами, пока шансы на успех так велики. Сейчас вы сумеете удачно провернуть практически любое дело. Вам удастся укрепить личные отношения, вдохнуть вторую жизнь в погасшие чувства или спокойно разобраться в возникших разногласиях.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — суббота.
БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов мая и второй декады июня это подходящее время чтобы решать накопившиеся проблемы и усердно работать, прикладывая все силы на выращивание будущих успехов. Плюс можно поговорить по душам со своими близкими. И только Близнецов середины знака в будни могут подвести коллеги, близкие и друзья. Впрочем, сами вы тоже будете склонны ко лжи, особенно если окажетесь в какой-либо щекотливой ситуации.
Благоприятные дни — вторник, пятница.
Неблагоприятный день — четверг.
РАК
Тем, кто родился у границ знака, эта неделя не принесет ни успеха в труде, ни взаимопонимания с близкими, а какая-нибудь нестандартная ситуация может вызвать чувство паники и раздражения. Постарайтесь общаться с теми, кто может удержать вас от опрометчивых шагов и необдуманных действий. У Раков середины знака большое влияние на благоприятный ход текущих событий окажет ваше плодотворное общение. Ну а домашним на личном примере вы покажете, как надо прощать или просить прощения.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — пятница.
ЛЕВ
Львы июля и второй декады августа многого смогут добиться, ведь у вас повысится активность, ваше слово приобретет вес, а некоторые пожелания в два счета воплотятся в жизнь. Однако при решении серьезных служебных вопросов вам все же стоит рассчитывать только на собственные силы. И лишь у Львов середины знака с понедельника тонус начнет снижаться, а настроение ухудшаться.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — понедельник.
ДЕВА
Вас повсюду станут замечать, а ваше общество для многих будет очень и очень приятным. Поэтому цепляйтесь за любой шанс и любую возможность упрочить свое положение или подняться еще выше. Например, наводите мосты с нужными людьми. А еще в данный период не помешает прикинуть планы на ближайшее будущее и серьезно поработать над своим характером — вы в состоянии изменить себя.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятный день — среда.
ВЕСЫ
Сентябрьские Весы в эти дни при правильном и разумном планировании затратят куда меньше времени и сил, чем рассчитывали ранее. Весам первой декады октября уже можно и следует морально готовить себя к восхождению: составляйте планы и избавляйтесь от своих комплексов и нерешительности. Совсем скоро вы сумеете добиться превосходных результатов. А вот родившиеся в конце знака станут очень чувствительными к происходящему вокруг, и это не сыграет вам на руку.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — пятница.
СКОРПИОН
Скорпионам октября в эти дни сложно будет удержатся от ненужной критики и поучений. Это не принесет пользы ни вам, ни окружающим. Но на следующей неделе, даже в сложной ситуации, вам удастся найти такой нестандартный выход, что вы сами себе будете удивляться. А вот искренний интерес к людям позволит ноябрьским Скорпионам быстро наводить мосты и сглаживать недоразумения. Особенно тем, кто родился в конце знака, много приятных моментов преподнесет вторая половина недели: планы реализуются, друзья поддержат и развеселят.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятный день — понедельник.
СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов ноября и второй декады декабря это особенно важный период для карьеры и продвижения по службе. На этом поприще возможны непредвиденные, однако радостные события. Личная жизнь тоже готова порадовать вас полным согласием, романтическими знакомствами и приятными сюрпризами. К сожалению, у тех, кто родился в середине знака, до выходных не все станет получаться ровно и гладко. Желательно снизить нагрузку.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятный день — среда.
КОЗЕРОГ
Родившиеся у границ знака будут подвержены колебаниям от плюса к минусу. То вы активны, уверены в себе, то пустячные неприятности выбивают вас из колеи. Постарайтесь не слишком зацикливаться на таких моментах. К тому же некоторые препятствия и сложности могут открыть перед вами гораздо более широкие перспективы. Козерогов середины знака не покинет фортуна: на работе вас ждет успех, а дома воцарятся взаимопонимание и душевное спокойствие.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — пятница.
ВОДОЛЕЙ
Несмотря на то что у январских Водолеев многое станет складываться весьма неплохо, от вас в конце недели все же потребуется умение контролировать ситуацию. Водолеям середины знака придется мириться с тем, что то и дело возникают разногласия с близкими, а коллеги и начальство кидают в вашу сторону недовольные взгляды. Правда, чаще всего вы сами спровоцируете их на это. Зато у родившихся в конце знака это успешное время и для общения, и для новых перемен. Главное, проявить решительность и деловитость.
Благоприятный день — вторник, четверг.
Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.
РЫБЫ
На этой неделе перед февральскими Рыбами возникнут неплохие перспективы. Все зависит от вашей настойчивости и здравомыслия. У тех же, кто родился в середине знака, не будет отбоя от приятных неожиданностей — следующие один за другим сюрпризы станут вас приятно удивлять. Хотя ваши планы в эти дни могут и не совпадать с планами окружения. Если Рыбы конца знака не пустят дела на самотек, то вы со многим справитесь. Но главное — похоже, ваши отношения требуют обновления.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятный день — среда.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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