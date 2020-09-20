Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября

20.09.2020 17:00

ОВЕН

Большинству апрельских Овнов в данный период не рекомендуется что-либо резко менять в своей жизни. И не давайте никаких обещаний: не сможете выполнить. Только Овны марта почти в любой сфере жизни смогут продолжить «заказывать музыку» — дела будут спориться, а окружающие прислушаются к вашему мнению.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



ТЕЛЕЦ

Апрельские Тельцы в состоянии сделать ряд значимых шагов для того, чтобы карьера пошла в гору. В личной жизни тоже получится исправить прежние недоразумения. Но поспешите: с субботы начнется менее благоприятный период. А вот родившиеся в середине знака не в той форме, чтобы взваливать на себя лишние заботы. В семье же возможны события, которые поставят все с ног на голову. У Тельцов конца знака подходящее время, чтобы блеснуть талантами, в чем-то преуспеть или кого-то покорить.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — суббота.



БЛИЗНЕЦЫ

Майским Близнецам начнет загадочно улыбаться удача. А кто-то из вас сразу же попадет в отряд везунчиков: чем бы вы ни занялись, все получается отлично! Однако кому-то все же потребуется проявить расторопность. Близнецов первой декады июня периодически станут отвлекать от работы мелкие помехи и сбои. Своевременно снимайте напряжение. У Близнецов конца знака общение с близкими в эти дни очень благотворно скажется на душевном состоянии.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — понедельник.



РАК

Немало сил от Раков июня и второй декады июля потребует семья. А если вы и с работы принесете домой отрицательные эмоции, то еще больше накалите обстановку. К сожалению, у рожденных в конце знака с пятницы очень осложнятся отношения с людьми — и от них, и от вас можно будет ожидать чего угодно… Зато Раки первой декады июля в эти дни будут в меру трудолюбивы и общительны, поэтому никаких серьезных проблем произойти не должно. Помогут вам также обдуманные действия и умение уступать.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятные дни — среда, пятница.



ЛЕВ

У рожденных в июле и второй декаде августа на первый план выйдут контакты — деловые и личные. Например, случайная встреча может подтолкнуть вас к новым партнерским отношениям. В выходные на вас возлагается приятная обязанность создать гармонию и хорошее настроение в семье или компании друзей. Львам середины знака в эти дни с неожиданной и неблагоприятной стороны могут напомнить о своем существовании деньги.

Благоприятные дни — понедельник, четверг.

Неблагоприятный день — среда.



ДЕВА

Тем, кто родился в сентябре, представится возможность продемонстрировать свои таланты и способности. Причем все получится как-то само собой. Нелишним будет сделать и переоценку своих поступков — сейчас подобный самоанализ пойдет вам на пользу. Девам августа чаще обычного придется брать на себя чужие заботы, а в общении с людьми призывать себя к выдержке и терпению.

Благоприятные дни — четверг, суббота.

Неблагоприятный день — понедельник.



ВЕСЫ

У Весов сентября во второй половине недели и в делах, и в личной жизни тучи разойдутся. И ваша задача — на все сто использовать шанс оказаться на гребне успеха. А вот у октябрьских Весов обстоятельства иной раз станут складываться не в вашу пользу, поэтому старайтесь на несколько шагов вперед просчитывать действия, не ввязывайтесь в конфликты и не нервничайте по пустякам. И не спешите следовать чужим советам, как бы убедительно они ни звучали.

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятный день — четверг.



СКОРПИОН

Октябрьским Скорпионам не удастся отложить в сторону текущие заботы, и это несмотря на то что тонус у многих из вас будет практически нулевым. Главное — правильно распределить силы. И не начинайте в субботу ничего нового. Зато родившиеся в ноябре легко справятся с любой работой. Да и общение с коллегами сложится крайне благоприятно: вы и о делах конструктивно поговорите, и личные проблемы друг друга с удовольствием обсудите. Правда, ближе к выходным и у вас, возможно, найдется повод быть недовольным.

Благоприятные дни — понедельник, среда.

Неблагоприятный день — суббота.



СТРЕЛЕЦ

В эти дни Стрельцы ноября и второй декады декабря будут настолько активными и уверенными в себе, что перестанут задумываться над тем, смогут ли довести до конца дела, за которые взялись. И надо отметить: в большинстве случаев у вас все получится! Только у Стрельцов середины знака возникнут проблемы с трудолюбием. Вам будет проще попросить у кого-либо помощи или вообще увильнуть от дел, нежели взяться за них. Но период важный для карьеры, так что соберитесь.

Благоприятные дни — понедельник — среда.

Неблагоприятный день — четверг.



КОЗЕРОГ

Не все в эти дни у рожденных в декабре и во второй декаде января будет ладиться в делах и отношениях — вам потребуются сила воли и умение держать удар. А еще следите за самочувствием, помня, что негативные эмоции усугубляют имеющиеся недуги. И только у Козерогов середины знака и в делах карьеры возможны успехи, и в общении вы не испытаете напряжения. Плюс не забудьте провести воспитательные мероприятия — дети к вам прислушаются.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — вторник.



ВОДОЛЕЙ

Январским Водолеям преуспеть в эти дни в карьере поможет творческий подход к делу. В личных отношениях основной упор сделайте на заботу, теплоту и нежность. Водолеи первой декады февраля могут повести себя излишне раздраженно. В случае конфликта смотрите правде глаза: не с вашей ли подачи разгорается ссора? У Водолеев конца знака неделя неплохая и пройдет спокойнее, если вы займетесь делами, не требующими предельных нагрузок.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — понедельник.



РЫБЫ

У Рыб первой декады марта многое из желаемого вполне может осуществиться. Причем для реализации некоторых задумок у вас непременно найдутся помощники. А вот остальным Рыбам надо бы под любым предлогом уходить от выяснения отношений, поскольку в начале недели ситуация может обостриться настолько, что с ней потом невозможно будет сладить. Или хотя бы обуздайте свою нетерпимость, чтобы не стать виновником ссоры. Умейте сдерживать свои эмоции.

Благоприятные дни — среда — пятница.

Неблагоприятный день — понедельник.

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