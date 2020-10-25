Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября

25.10.2020 15:00

ОВЕН

У Овнов марта в первой половине недели появится возможность воплотить в жизнь свои планы и творческие задумки. Главное — не пытаться прыгать выше головы. А вот родившимся в апреле следует отказаться от участия в авантюрах и любых рискованных предприятиях: данный период неблагоприятен для такого рода занятий. И последите за здоровьем.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятные дни — вторник, четверг.



ТЕЛЕЦ

У Тельцов, рожденных до 10 мая, в эти дни возможны трения как с коллегами и руководством, так и с родными и любимыми. Отложите на потом критику, претензии и нравоучения. Зато Тельцы конца знака, если захотят, то сумеют на этой неделе покорить окружающих работоспособностью и красноречием. Разумеется, благодаря этому неплохо можно будет решить ряд наболевших вопросов.

Благоприятные дни — вторник, воскресенье.

Неблагоприятные дни — понедельник, суббота.



БЛИЗНЕЦЫ

Для Близнецов первой декады июня начало этой недели неподходящее время как для важных деловых контактов, так и для разговоров по душам со своими близкими. Не берите на работе повышенных обязательств — сейчас вы не в той форме, что перегружать себя. У остальных Близнецов в эти дни в делах карьеры возможны успехи, особенно если будут действовать по четко составленному плану. Да и на людей получится произвести прият­ное впечатление.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — понедельник.



РАК

Если вы родились в июне или в первой декаде июля, то эта неделя благоприятная и ответственная для семейных и романтических отношений. Причем не исключено, что, кружась в водовороте событий, вы вдруг неожиданно для себя отчетливо ощутите, что самое важное и прекрасное находится где-то совсем рядом. И не нужно куда-то бежать, что-то решать и без конца суетиться, ведь, по сути, основная наша ценность — это близкие люди. Кстати, возможны интересные знакомства. И лишь у Раков конца знака неделя окажется напряженной — повод для ссоры может возникнуть из-за сущей ерунды.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятный день — четверг.



ЛЕВ

У тех из вас, кто родился в июле, много сил и нервов в эти дни уйдет на борьбу мнений в вашем окружении. Смотрите, как бы не наломать дров, требуя от близких того, на что те не способны. Хотя если разобраться, то сейчас как раз именно вам дается шанс либо исправить ошибки и упущения, либо их укрепить. Выбирайте… Львы августа смогут уладить все сложные дела и личные проблемы, если не станут от них отмахиваться.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — суббота.



ДЕВА

Велика вероятность событий, удачных для расширения полезных деловых связей и укрепления семейных отношений. Поэтому не задумываясь идите на контакт со всеми, кто вам нужен или дорог. Никому не отказывайте во внимании, и за это вас не покинет удача! Хотя Девам первой декады сентября в начале недели лучше не рассчитывать на благосклонность обстоятельств. Да и сами вы не всегда поведете себя тактично и достойно.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — понедельник.



ВЕСЫ

Неделя неоднозначная и ответственная, поскольку прямо или косвенно связана с деньгами. Причем иногда финансы вас порадуют, но чаще — огорчат. В последнем случае придется призвать на помощь спокойствие и извечную мудрость о том, что «не в деньгах счастье». Хотя с этим и трудно мириться. И только сентябрьским Весам во второй половине недели удастся дистанцироваться от финансовых вопросов и переключиться на другие задачи.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — четверг, пятница.



СКОРПИОН

У октябрьских Скорпионов сейчас каждый день на вес золота — ведь многие из вас отметят свой день рождения, поэтому старайтесь не отвлекаться на мелочи, так как вся неделя может пройти в заботах, хлопотах и столкновениях с окружающими. Постарайтесь выбирать приоритеты или хотя бы разбирайтесь с проблемами по мере их поступления. А то ведь вы частенько хватаетесь за все и сразу. У Скорпионов ноября неделя благоприятная, поэтому не сидите сложа руки, а действуйте — многое может получиться.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятный день — пятница.



СТРЕЛЕЦ

Для рожденных до 10 декабря эта неделя пройдет без каких-либо проблем, работа вам будет не в тягость, а общение — в удовольствие. Непременно займитесь своим здоровьем и внешним видом. Стрельцам конца знака не помешает проанализировать свою жизнь. Главное — не побояться признать свои ошибки либо решительно прервать тяготящие вас связи. Сделайте это — и вы избавите себя от многих проблем и неприятностей.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — понедельник.



КОЗЕРОГ

Козероги декабря и первой декады января в эти дни будут пребывать в прекрасном расположении духа, так как обстоятельства станут складываться удачно. Друзья также могут сыграть судьбоносную роль в жизни — именно с их стороны возможна основательная поддержка, нужная информация или решительные действия. Ну а ваша потрясающая работоспособность может удивить в эти дни не только коллег и начальство, но и вас самих. И лишь у Козерогов конца знака вторая половина недели чревата ссорами.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятный день — четверг.



ВОДОЛЕЙ

Январские Водолеи должны быть готовы к тому, что эта неделя потребует полной отдачи сил и нервов. Например, может обостриться ситуация на работе. Дома тоже возможны конфликты. Зато Водолеи февраля станут блистать на любом поприще, невероятно возрастет влияние на окружающих людей — самое время поведать им свои идеи, требования и пожелания. А как вы будете привлекательны и заметны для лиц противоположного пола!

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятный день — четверг.



РЫБЫ

Способность на лету схватывать полезную информацию станет залогом того, что вы сумеете удачно воспользоваться ситуацией. Затеянные в этот период начинания окажутся успешными и станут развиваться быстрее, чем вы планировали. И лишь у Рыб первой декады марта в середине недели выяснения отношений будут носить совсем не дружелюбный характер, случайные увлечения принесут неприятности, а окружающие не оценят того, что вы для них сделаете.

Благоприятные дни — понедельник, вторник, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.

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