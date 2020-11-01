Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября

01.11.2020 17:00

ОВЕН

На этой неделе рожденные в марте могут сделать свою жизнь яркой и интересной. Полное владение ситуацией и интуитивно верные шаги позволят вам добиваться невероятных успехов на поприще карьеры и на любовном фронте, в учебе и в развлечениях. И лишь родившиеся в апреле в эти дни могут нарваться на неприятности. От вас потребуется собранность и дисциплина.

Благоприятные дни — понедельник, воскресенье.

Неблагоприятные дни — среда — пятница.



ТЕЛЕЦ

Умение рожденных во второй декаде мая показать себя в самом выгодном свете станет приковывать к ним взгляды окружающих. Самое время расширить круг единомышленников, партнеров или спонсоров. А вот у остальных Тельцов, напротив, отношения с людьми могут обостриться. Если не приструните свои эмоции, то наживете себе врагов. Деньги тоже могут подвести вас в самый неподходящий момент. Да и здоровье начнет пошаливать, особенно если вы родились в первой декаде мая.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — суббота.



БЛИЗНЕЦЫ

Эта активная и благоприятная для большинства из вас неделя предназначена для того, чтобы вносить в свою жизнь перемены, распутывать житейские проблемы и добиваться желаемого. Все это у вас получится великолепно, главное — не бояться быть настойчивым. И только Близнецов середины знака в начале недели что-то станет раздражать, а необходимость брать на себя ответственность не вызовет энтузиазма.

Благоприятные дни — понедельник, вторник, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.



РАК

У Раков июня неделя сложится неплохо, потому что вы не станете увиливать ни от работы, ни от ответственности, а, выясняя отношения, поведете себя спокойно и сдержанно. Ракам первой декады июля везде удастся заявить о себе ярко и впечатляюще. А вот у рожденных в конце знака буквально на ровном месте могут возникнуть серьезные конфликты. Во избежание запланированных обстоятельствами ссор займитесь делами, а активное общение перенесите на другое время.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.



ЛЕВ

Для тех из вас, кто родился в первой декаде августа, сложной может оказаться первая половина, а у Львов середины знака — вторая половина недели. Старайтесь в эти дни держать себя в руках, и за делами тоже не помешает лишний раз последить, чтобы не наделать ошибок. Львам же конца знака рекомендуется не обходить вниманием тех, кто ждет от вас любви и заботы. Поговорите по душам со своими близкими и вспомните все то хорошее, что вас связывает.

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятный день — четверг.



ДЕВА

Девам августа и второй декады сентября общение с людьми в эти дни не только доставит много положительных эмоций, но и улучшит работоспособность. Для родившихся в середине знака благоприятна вторая половина недели: и трудолюбие вас не подведет, и возможность продемонстрировать свои таланты представится. К сожалению, во вторник могут возникнуть трудности и помехи.

Благоприятные дни — среда — пятница.

Неблагоприятный день — вторник.



ВЕСЫ

Родившимся в октябре эту неделю желательно провести потише — вы не застрахованы от ошибок и ссор. Хотя к выходным вам уже стоит почаще заявлять о себе — вы будете неплохо выглядеть на общем фоне. А общаясь с людьми, вы даже и не заметите, как помогаете другим, щедро делясь с ними знаниями, опытом и советами. Весам сентября, наоборот, с четверга следует умерить свой пыл и не поддаваться на провокацию ответных выпадов, так как реакция окружающих будет не такой, на какую вы рассчитывали.

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятные дни — четверг, пятница.



СКОРПИОН

Октябрьским Скорпионам в эти дни трудно будет находить общий язык с людьми — вы неохотно пойдете навстречу. Зато Скорпионы первой декады ноября легко решат вопросы, казавшиеся ранее довольно сложными. Да и неожиданно появившиеся новые перспективы, от которых иной раз голова пойдет кругом, тоже порадуют многих из вас. У Скорпионов конца знака также благоприятно сложится вся неделя, а многое из того, что вы запланируете, осуществится без проблем.

Благоприятные дни — четверг, пятница.

Неблагоприятный день — суббота.



СТРЕЛЕЦ

У ноябрьских Стрельцов доверительные разговоры по душам с окружением способны снять накопившееся напряжение и развеять непонимание. В плане карьеры активные действия принесут свои плоды. Декабрьские Стрельцы в первой половине недели будут довольно подозрительными и раздражительными, и это может привести к ссорам.

Благоприятный день — суббота, воскресенье.

Неблагоприятный день — вторник.



КОЗЕРОГ

В начале недели у тех из вас, кто родился до 10 января, работа пойдет куда живее и качественнее в коллективных делах. Период с четверга окажется менее продуктивным и излишне хлопотливым. И тут самое главное — несмотря ни на что, поддерживать в себе хорошее настроение. Старайтесь не попасть под обаяние людей, которые без зазрения совести готовы воспользоваться вашей доверчивостью. А вот Козерогов конца знака в служебных делах вряд ли ожидают ощутимые результаты, а общение с близкими не доставит удовольствия. Потерпите, со следующей недели ситуация улучшится.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятные дни — четверг, пятница.



ВОДОЛЕЙ

Неделя пройдет довольно активно. Причем отчасти из-за того, что вы сами с большим энтузиазмом возьметесь за дела. Впрочем, не исключено и такое, что в качестве компенсации за некогда проявленную бескорыстность и прошлые добрые дела некоторые планы реализуются без вашего участия, а препятствия устранятся сами собой. И только в конце недели резкость и безответственность тех из вас, кто родился до 8 февраля, могут принести хлопоты и конфликты.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — суббота.



РЫБЫ

В эти дни ваш философский подход к жизни поможет несколько иначе взглянуть на окружающих — великодушно и непредвзято, отчего все вокруг окрасится в розовый цвет. К тому же вы не станете обращать внимания на высказывания тех, кто способен вывести из равновесия, а значит, не потратите время на выяснение отношений. Друзья тоже посодействуют тому, что вы начнете ощущать себя невероятно мудрым, практичным и привлекательным человеком. И ведь они правы!

Благоприятные дни — среда — пятница.

Неблагоприятные дни — нет.