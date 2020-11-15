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Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября
ОВЕН
Овны, рожденные в марте, в эти дни сумеют претворить в жизнь многие планы, побыть в центре внимания и переложить на свои плечи чужие заботы. А еще не исключены знакомства и новые связи. У тех из вас, кто родился в апреле, повышенного внимания к себе потребуют и дом, и работа. Но, как назло, у вас не будет лишних сил, чтобы действовать на два фронта. Ищите золотую середину.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — среда.
ТЕЛЕЦ
Работа у Тельцов второй декады мая на этой неделе пойдет с огоньком. Можно будет также заняться и проблемами близких. У остальных Тельцов, напротив, не исключены ссоры и разногласия, и, если вы заметите, что ваши отношения заходят в тупик и конфликт неизбежен, поспешите первыми сделать шаг навстречу. А еще не беритесь за важные и сложные дела. Возможны проблемы со здоровьем — одевайтесь по погоде.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — пятница.
БЛИЗНЕЦЫ
Майским Близнецам в эти дни не раз придется поддерживать и утешать своих близких. И у вас все это получится весьма неплохо. А вот тем, кто родился в середине знака, в общении с людьми трудно будет не поддаться негативным эмоциям. Постарайтесь лишний раз не выяснять отношения, а лучше порадуйте друг друга вниманием. Близнецы же конца знака смогут изменить расстановку сил в свою пользу. Это ваш звездный час, и вершить его — вам!
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — понедельник.
РАК
В это время трудолюбие, обаяние и творческий подход к делу Раков, рожденных в июне и первой декаде июля, посодействуют осуществлению многих планов и произведут неизгладимое впечатление как на ваше старое окружение, так и на новых знакомых, которые окажутся для вас весьма полезными. Ну а разговоры по душам с любимыми или детьми благотворно скажутся на отношениях. А вот от Раков конца знака эта неделя потребует минимизации активности, чтобы негативные обстоятельства не застали вас врасплох.
Благоприятный день — воскресенье.
Неблагоприятный день — четверг.
ЛЕВ
Во избежание проблем июльским Львам желательно не браться за ответственные дела, не выяснять отношений и не откровенничать. А вот августовские Львы способны будут совершить в эти дни немало подвигов. И надо отдать вам должное, многие из вас постараются этим воспользоваться. Не забывайте помогать другим людям — и вам это когда-нибудь зачтется. А еще учитесь читать между строк — и увидите, что решение многих проблем буквально лежит на поверхности.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — пятница.
ДЕВА
Тем, кто родился у границ знака, следует заняться завершением дел, отложенных в долгий ящик. Общение с людьми даст возможность пополнить свои знания, пересмотреть взгляды и… поучиться на чужих ошибках. А вот Дев середины знака многое начнет раздражать в личной жизни — начиная от обстановки в доме, в которой вы преспокойно жили столько лет, и кончая разногласиями «отцы — дети», с которыми раньше вы вполне мирились.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — понедельник.
ВЕСЫ
Сентябрьским Весам эта неделя принесет неприятности и искушения. Да и сами вы порой, потеряв бдительность, допустите непростительные ошибки или с кем-то поругаетесь. У родившихся в октябре также некоторые планы могут сорваться, а в отношениях возможно охлаждение отношений. К выходным вы почувствуете некоторое улучшение, а из доверительных разговоров получите полезную информацию.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — понедельник.
СКОРПИОН
В эти дни многие планы ноябрьских Скорпионов осуществятся, решение денежных вопросов не станет вызывать особых трудностей, а в общении с людьми будут присущи мягкость и терпение. Родившиеся в октябре должны отложить все дела, набраться терпения и постараться обезопасить себя от всего, в том числе и от коронавируса. Исключите походы куда бы то ни было, даже по неотложным делам, так как обстоятельства будут не на вашей стороне.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — пятница.
СТРЕЛЕЦ
Задача ноябрьских Стрельцов сделать так, чтобы деньги в эти дни почаще крутились возле них. А еще они должны проявлять трудолюбие, усердие и практичность. За что бы ни взялись в данный период родившиеся в середине знака, все пройдет на редкость быстро и успешно. Стрельцам конца знака стоит переключить все свое внимание на дом и семью — сейчас вы сможете провести там существенные перемены.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятный день — воскресенье.
КОЗЕРОГ
Умение ладить с людьми и без долгих уговоров идти на уступки станет для вас тем ключом, который позволит добиваться неплохих результатов и в делах, и в семейных отношениях. Ваше окружение сейчас тоже может поддержать ваши идеи и планы. Только у Козерогов конца знака из, казалось бы, совершенно безобидных разговоров иногда может произойти конфликт. Ограничьте контакты с людьми, способными умело портить вам настроение.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятные дни — нет.
ВОДОЛЕЙ
У январских Водолеев сейчас неподходящее время для глобальных преобразований, поэтому, прежде чем что-либо менять или с кем-то рвать, вы должны обеспечить себе надежные тылы. Водолеям первой декады февраля нормальной работе помешают какие-то непредвиденные обстоятельства или собственная лень. Те, кто родился в конце знака, разберутся со всеми проблемами. Не пренебрегайте также возможностью получить дельный совет.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — среда.
РЫБЫ
Тех из вас, кто родился у границ знака, в эти дни не покинут трудолюбие и доброжелательность, а значит, и дела в большинстве своем пойдут как по маслу и ваше окружение будет очень вами довольно. Да и обстоятельства начнут вам подыгрывать. А вот Рыб середины знака в понедельник могут выбить из колеи напряженная работа, критика со стороны руководства или выяснение отношений с близкими. Позаботьтесь, чтобы в первой половине недели было поменьше перегрузок и неприятных контактов.
Благоприятные дни — вторник — четверг.
Неблагоприятный день — понедельник.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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