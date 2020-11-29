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Архив - Астрологический прогноз

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря

29.11.2020 13:00
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Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря

ОВЕН
Овнам марта и первой декады апреля нелишним будет попытаться проявить себя на карьерном поприще. Да и в личной жизни вы сможете оказывать позитивное влияние на свое окружение. Родившиеся в конце знака, похоже, не найдут в эти дни на работе ни поддержки, ни признания, зато завистников и недоброжелателей окажется хоть отбавляй. Ну а дома поменьше претензий к близким, даже если очень захочется все им высказать!
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятный день — четверг.

ТЕЛЕЦ
Доброжелательность Тельцов апреля и особенно тех, кто родился во второй декаде мая, привнесет нечто новое и радостное в ваши отношения с людьми. А вот Тельцы середины знака будут слишком зависеть от обстоятельств, которые, к сожалению, не всегда порадуют: что-то или кто-то сможет вас огорчить, разозлить или обидеть. Взвешенность и осторожность во всем — вот ваш девиз на данный период.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — суббота.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов мая и первой декады июня на этой неделе в делах и отношениях возможны проблемы, что называется, на ровном месте. Отложите также на время самокритику и построение планов на будущее. И не увлекайтесь выяснением отношений. Лишь Близнецов конца знака и работа порадует успехами, она буквально будет гореть в ваших руках, и перемены в семейных и любовных отношениях приятно удивят.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — вторник.

РАК
Ракам июня и первой декады июля в эти дни удастся на славу потрудиться для своего блага. И даже если вы возьметесь за несколько дел сразу, то и тогда все получится замечательно. Отношения с людьми тоже проблем не доставят. А вот у рожденных в конце знака, несмотря на то что вы не будете обделены активностью и инициативностью, протекать эти дни все же станут как-то слишком уж хаотично, суетливо, а то и нервно. Из-за этого может получиться так, что либо ваши труды пропадут даром, либо к выходным вы совсем выдохнетесь. Кроме того, вы станете несдержанны в эмоциях, а это отразится на отношениях.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — вторник.

ЛЕВ
Похоже, эта неделя позволит вам сполна насладиться жизнью. Повышенная работоспособность и желание быть не хуже других помогут вам в эти дни не только успешно решать многие деловые вопросы, но и поднимут ваш авторитет в глазах руководства и коллег. Ну а в общении с окружающими вы не задумываясь пойдете на любые уступки, чем сохраните мир в отношениях и оградите себя от взаимных претензий. А еще вас ждут интересные встречи, романтические знакомства и позитивные перемены в личной жизни.
Благоприятные дни — пятница — воскресенье.
Неблагоприятный день — нет.

ДЕВА
Вы успешно справитесь со многими делами и без труда договоритесь с окружающими по любому вопросу. К тому же так договоритесь, чтобы непременно оказаться в выигрыше! Легко вы расправитесь и с теми проблемами, которые неожиданно подкинут близкие люди. И лишь у Дев середины знака могут обостриться взаимоотношения с близкими. Возможны сложные ситуации между родителями и детьми или психологические проблемы типа «любит — не любит».
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — вторник.

ВЕСЫ
На этой неделе большинству Весов серьезные дела или выяснение спорных вопросов с начальством пока лучше не затевать, иначе из-за неверных шагов могут закрыться грядущие перспективы. Сложнее вам станет контролировать и свои эмоции, поэтому не стоит встречаться с людьми, на которых вы хотите произвести хорошее впечатление. Да и в общении с близкими вам очень пригодится на эти дни олимпийское спокойствие и умение владеть собой.
Благоприятный день — нет.
Неблагоприятные дни — среда, четверг.

СКОРПИОН
Для октябрьских Скорпионов в эти дни главным будет не перетрудиться и не поддаться на провокации, иначе возникнут препятствия. В ответ вы суетливо и безрезультатно начнете барахтаться в проблемах. Скорпионы ноября будут легки на подъем, активны, щедры и игривы, что, несомненно, добавит хорошего настроения не только вам, но и окружающим. Ну а благодаря своему упорству вы неплохо преуспеете в делах.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятный день — среда.
 
СТРЕЛЕЦ
Неделя благоприятна для того, чтобы проявить себя и свои способности, поэтому если вы вынашиваете в голове какой-то проект, поспешите представить его. А еще вы внесете мир и взаимопонимание в отношения с людьми. В личной жизни в спокойной и непринужденной беседе легко сумеете понять, что волнует, беспокоит или печалит ваших любимых и детей. Постарайтесь своевременно помочь или приободрить их.
Благоприятные дни — пятница, суббота.
Неблагоприятный день — вторник.

КОЗЕРОГ
Для большинства из вас это очень удобное время как для завершения старых дел, так и для обсуждения перспектив новых. Похоже, сейчас вы готовы и к переменам, и к борьбе за счастье. Короче, вам не помешает ударно потрудиться. И только у Козерогов конца знака отыщется немало причин для раздражения, печали или недовольства. А тут еще и окружающие попытаются покритиковать вас за подобное поведение, не учитывая, что, возможно, вы просто устали и хотите уединения и покоя.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — четверг.
 
ВОДОЛЕЙ
В эти дни у многих из вас на довольно высокой отметке будут изобретательность и трудолюбие. Заранее составьте план действий и старайтесь от него не отклоняться. А еще вы будете открыты к общению. При этом велик шанс получить действительно очень своевременный и дельный совет. Хотя на рожденных до 9 февраля в конце недели могут обрушиться служебные проблемы, домашние хлопоты и бесполезные контакты, от которых лучше сразу отгородиться.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятные дни — пятница, суббота.

РЫБЫ
Не исключено, что эти дни оставят о себе приятные воспоминания не только в вашей памяти: у вас получится внести нечто незабываемое и яркое и в жизнь окружающих! Вы будете на редкость щедры и поделитесь своими знаниями, дружелюбием и хорошим настроением. Приятное общение с близкими и друзьями поможет осознать, что вы нужны друг другу. Удачно сложатся и дела, а позитивное отношение к жизни позволит вам максимально использовать все шансы.
Благоприятные дни — понедельник, среда, четверг.
Неблагоприятный день — нет.


По материалам: https://www.sb.by/

Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
 
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