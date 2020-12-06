Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря

06.12.2020 13:00

ОВЕН

Овны марта и первой декады апреля должны постараться не упустить случая воспользоваться отпущенной им в эти дни удачей. И тогда в делах карьеры все, что вы будете делать, окажется востребованным, а личная жизнь закружит вас в водовороте радующих душу событий. Для родившихся в конце знака ситуация на этой неделе неожиданно может измениться, причем в худшую сторону. Ваша задача — минимизировать нежелательные события и их последствия.

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятный день — четверг.



ТЕЛЕЦ

Тельцам второй декады мая эта неделя готова преподнести такие сюрпризы, на какие они и не рассчитывали. Обстоятельства вам подыгрывают, окружающие доброжелательны, а сами вы энергичны и на лету схватываете любую информацию. А вот остальные Тельцы будут склонны волноваться из-за пустяков, которые иной раз даже не заслуживают вашего внимания. Умейте переключаться на хорошее.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — пятница.



БЛИЗНЕЦЫ

У майских Близнецов эти дни пройдут радостно и позитивно. В личной жизни найдется место и теплой спокойной романтике, и бурным страстям. Тем, кто родился в середине знака, со всех сторон придется выслушивать придирки, нотации и претензии. Ищите компромиссы. Желание Близнецов конца знака во что бы то ни стало доказать свою правоту во второй половине недели может привести к серьезным конфликтам. Подумайте, прежде чем начинать словесную дуэль.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятные дни — понедельник, пятница.



РАК

Планы Раков июня и первой декады июля осуществятся без заминок, ведь они легко настроятся на дела и блеснут своим мастерством. Ну а душевное общение с окружающими даст возможность не только укрепить старые отношения, но и обзавестись новыми полезными связями. И лишь Ракам конца знака достаточно будет малой искры, чтобы испортить даже самые добрые отношения. Хорошо еще, что большинству из вас все же удастся избежать конфликта, своевременно заметив возникающую стену непонимания.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятный день — среда.





ЛЕВ

На этой неделе рожденные в середине знака будут активны, собранны и мудры. Все это поможет вам довольно быстро решать текущие вопросы и определять, чем сейчас лучше всего следует заняться. Остальным Львам с понедельника следует запастись удвоенной дозой выдержки и установкой, что никому не удастся вывести вас из себя, как бы окружающие ни старались. А уж они-то постараются. Ограничивайте контакты с теми, кто вызывает недовольство и раздражение.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — пятница.



ДЕВА

Рожденные у границ знака должны постараться провести неделю активно, ведь и сил, и трудолюбия у вас в эти дни будет с избытком! Найдется у вас время и для приятного общения с близкими: полное взаимопонимание и обоюдное внимание затмят желание выяснять, кто прав, а кто виноват. Только у Дев середины знака эта неделя потребует мобилизации сил и средств. Все может складываться совершенно не так, как вы планируете.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятные дни — пятница, суббота.



ВЕСЫ

На большие достижения сентябрьским Весам в эти дни рассчитывать не стоит, но безукоризненно выполнить пару-тройку залежавшихся дел у вас получится. Ну а в общении вам удастся поддерживать исключительно дружескую и радушную атмосферу. У родившихся в середине знака к благоприятным стечениям обстоятельств добавятся теплые семейные отношения. А вот у Весов конца знака отношения с близкими и любимыми будут далеки от идеала.

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятный день — пятница.



СКОРПИОН

В эти дни Скорпионы ноября окажутся на высоте в общении, потому что как заправские психологи разберутся в мотивах поведения близких и коллег. А еще поддержите в себе желание поискать дополнительный заработок — сейчас деньги будут с вами заодно. И только у октябрьских Скорпионов порой на душе будут скрести кошки. Чтобы не загонять себя в угол, старайтесь настраиваться на лучшее, а в любой ситуации ищите позитив.

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятный день — понедельник.



СТРЕЛЕЦ

Эта неделя принесет многим из вас успех в делах, умение справляться с трудностями и ощущение собственной значимости. Причем вы станете необыкновенно щедры к окружающим и в нежных чувствах, и в мудрых советах. Да и в материальной поддержке, если придется, не откажете. А еще не забывайте следить за направлением своих мыслей — имеется шанс заложить счастливые ситуации и на последующие месяцы.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — вторник.



КОЗЕРОГ

Большинство Козерогов в эти дни окажут на окружающих очень сильное воздействие как благодаря своему дружелюбию, так и особой ауре очарования. Плюс интуиция с радостью подскажет, как вам следует повести себя с тем или иным человеком. И только для некоторых из рожденных в конце знака эта неделя окажется не очень яркой на трудовые подвиги. А в личной жизни последите за тем, чтобы по вашей вине не появились проблемы, которые вам же потом и придется решать.

Благоприятные дни — понедельник, вторник, пятница.

Неблагоприятный день — четверг.



ВОДОЛЕЙ

Водолеи середины знака станут ощущать себя уверенно на рабочем месте, а с коллегами и начальством сложатся теплые отношения. Все это можно использовать для продвижения вперед. А вот остальные Водолеи могут стать жертвой обмана, сплетен, недостатка или искажения информации. Чтобы обезопасить себя от неприятностей, необходимо свести к минимуму общение и воздержаться от риска и решения важных вопросов.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — пятница.



РЫБЫ

В эти дни удача окажется на стороне февральских Рыб. А добавив к ней собственную активность, можно одним махом разобраться с любыми трудностями или вплотную подобраться к заветной цели. Тем, кто родился в середине знака, в столь ответственный для карьеры период желательно ничего никому не перепоручать — недоброжелатели могут подставить вам подножку. Рыбы конца знака без труда раскусят все намерения своих оппонентов и, воспользовавшись этим, сумеют повернуть любое событие в нужном направлении.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник, суббота.