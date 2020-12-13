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Архив - Астрологический прогноз

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря

13.12.2020 13:00
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Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря

ОВЕН
В эти дни Овнам, рожденным до 10 апреля, удовольствие доставит работа, ведь собранность и трудолюбие помогут вам в эти дни быстро справляться с делами. Да и авторитет вырастет. Задушевное общение с близкими и друзьями пойдут на пользу обеим сторонам и поднимут настроение. Вот только рожденным в конце знака эта неделя вряд ли принесет значимые результаты, а сил придется потратить больше обычного.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — среда.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе рожденным до 10 мая и с коллегами найдется повод поспорить, и с домашними придется говорить на повышенных тонах. Все это временно. Зато Тельцы второй декады мая шутя справятся с любыми препятствиями. Хорошо сложатся и ваши личные отношения, а от общения с близкими, случайных встреч со старинными приятелями или новых романтических знакомств на душе станет светло и радостно.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — четверг.

БЛИЗНЕЦЫ
На долю семейных отношений Близнецов мая и второй декады июня выпадут непростые испытания: каждый начнет показывать, кто на что горазд. Но происходящие в данный период события позволят вам осознать, где с вашей стороны нужна твердость, а где — мягкость, на кого следует надавить, а кого — пожалеть. И только у Близнецов середины знака и в делах карьеры многое сложится вполне успешно, и окружающие не откажут вам в помощи.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — понедельник.

РАК
В эти дни у рожденных до 12 июля появится шанс воплотить в жизнь идеи, которые помогут вам полнее выразить себя и свою творческую индивидуальность. Ну а ближайшее окружение с радостью вас поддержит и приободрит. Обратите также внимание и на здоровье: можно испробовать диету, провести оздоровительные и закаливающие процедуры. Да и просто полноценный отдых сейчас неплохо восстановит ваши силы и нервы. И лишь для Раков конца знака это непростое время и в плане карьеры, и в плане семейной жизни. Обходите стороной острые углы.
Благоприятные дни — суббота, воскресенье.
Неблагоприятный день — среда.


ЛЕВ
Неделя неплохая, а для Львов конца знака — благоприятная. Работоспособность и вдохновение на должном уровне, и, стало быть, усердно потрудившись, вы сможете рассчитывать на вознаграждение. Кто-то из вас уже сейчас прямо-таки станет упиваться своими творческими достижениями на карьерном поприще. Личная жизнь также в ущербе не останется: взаимопонимание, задушевные разговоры или романтические встречи порадуют вас и еще больше укрепят отношения.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — четверг.

ДЕВА
Не исключено, что события второй половины этой недели заставят августовских Дев ответить на вопрос — не слишком ли мало внимания вы уделяете своим близким? Повышенная активность родившихся в зените знака приведет к излишней суете. Находясь в таком напряжении, вы способны будете сорваться на своих близких из-за любой мелочи. Зато для Дев конца знака в эти дни любая ситуация будет складываться удачно. Активно беритесь за воплощение в личной жизни своих сокровенных замыслов.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — суббота.

ВЕСЫ
У большинства рожденных до 12 октября неделя пройдет продуктивно. Но кроме удачного решения важных дел, вы еще найдете время, чтобы пообщаться, кого-то утешить или приободрить. На чужую критику вы реагировать не станете, а вот к замечаниям в свой адрес прислушаетесь внимательно. И только Весы конца знака то во мнениях с кем-то разойдутся — и это начнет раздражать, то с деньгами проблемы возникнут — и это станет огорчать.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятный день — среда.

СКОРПИОН
У ноябрьских Скорпионов эти дни будут связаны в основном с деньгами — с их добыванием, распределением и тратой. Ведь не за горами праздники, и вы правильно сделаете, если позаботитесь об этом заранее. А еще в данный период у вас есть шанс весьма плодотворно решить некоторые семейные проблемы. Вот только рожденные в октябре в эти дни должны быть поаккуратней, как с деньгами, так и с делами.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — четверг.
 
СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов ноября и второй декады декабря неделя не только удачная, но и продуктивная. Немаловажное условие успеха — взаимопонимание с окружающими. И благодаря этому совместными усилиями вы легко сдвинете с мертвой точки даже самые неподъемные дела. Только у Стрельцов середины знака успехи не столь значительны, а то и, возможно, их полное отсутствие.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятный день — воскресенье.

КОЗЕРОГ
Для рожденных до 10 января неделя неплохая. Но если даже и возникнут какие-то не совсем приятные для вас неожиданности, то вы быстро найдете способ с ними расправиться. А еще вы не станете концентрировать свое внимание на многочисленных отвлекающих мелочах, что тоже поможет обойти стороной конфликты и сохранить силы и здоровье. Только Козероги конца знака вряд ли найдут время для решения проблем окружающих и особенно своих близких.
Благоприятные дни — среда, воскресенье.
Неблагоприятный день — вторник.
 
ВОДОЛЕЙ
Для февральских Водолеев это хорошее время, как для совместной работы, так и для укрепления личных отношений. Уединение тоже может принести определенную пользу: вы легко придумаете, как вам бороться с тем, что вас тяготит или беспокоит. А вот у январских Водолеев и в делах не все станет получаться, и общение не воодушевит: мелкие разногласия способны привести к крупной ссоре. Но тут многое зависит от вас.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — понедельник.

РЫБЫ
Родившимся в феврале не помешает начать штурмовать карьерные вершины: в данный период возможны перемены на служебном поприще. В личной жизни тоже не исключены позитивные изменения в отношениях с близкими. А у Рыб марта общение с людьми будет проходить тяжеловато. Возможно, вы с кем-то поссоритесь, либо вас не устроит исход какого-либо разговора. Из-за этого вы излишне разволнуетесь, но это еще больше усугубит обстановку. Поэтому — поменьше эмоций.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — суббота.


По материалам: https://www.sb.by/

Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
 
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