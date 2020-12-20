Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря

20.12.2020 15:00

ОВЕН

У Овнов, рожденных в марте, в эти дни и работа пойдет без напряжения, и окружение проявит заботу и внимание. Овнам середины знака рекомендуется использовать на все 100 пробудившееся желание преуспеть — успех сейчас на их стороне. А вот рожденным в конце знака к делам надо подойти ответственно — на работе зреют не совсем приятные для них перемены. В личных отношениях тоже не все станет складываться гладко.

Благоприятные дни — вторник, воскресенье.

Неблагоприятный день — понедельник.



ТЕЛЕЦ

У Тельцов первой декады мая эта неделя получится не слишком продуктивной. К счастью, уже с пятницы все войдет в свою колею, а общение принесет пользу и заряд бодрости. Тех, кто родился в апреле и второй декаде мая, напротив, порадуют будни. Вы проявите участие к чужим проблемам, и окружающие не останутся в долгу перед вашим благородством. А вот в воскресенье много сил уйдет на выяснение отношений с близкими.

Благоприятные дни — пятница, суббота.

Неблагоприятный день — воскресенье.



БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам мая и второй декады июня следует по максимуму использовать эту благоприятную по всем направлениям неделю. Главное — заранее составлять планы. У Близнецов середины знака, наоборот, налицо будет снижение жизненных сил, вдобавок число проблем и не совсем приятных ситуаций явно возрастет. Поэтому лучше откажитесь от участия в сложных делах и не выясняйте отношений.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — четверг.



РАК

У июньских Раков в эти дни возможны проблемы на работе, потери или разногласия с близкими. Родившиеся в середине знака в любом обществе произведут на собеседников самое приятное впечатление, а общение с близкими позволит узнать, чем те живут и дышат. Ракам же конца знака не следует браться за сложные или неподъемные дела в середине недели — вы только зря растратите силы. Да и авторитет может пошатнуться. Начало и окончание недели сложится более продуктивно, так что основной упор делайте на этот период.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — понедельник.





ЛЕВ

В начале недели у тех из вас, кто родился в июле, и планы выполнятся без помех, и откровенность окружения даст всю нужную информацию. Увы, но со среды вам надо быть готовыми к постоянной смене событий, которые не всегда станут складываться в вашу пользу. А вот августовские Львы будут мобильными и инициативными, а на любые неожиданности или непредвиденные обстоятельства станут реагировать спокойно и расчетливо. Да и ближайшее окружение с удовольствием бескорыстно поможет.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — четверг.



ДЕВА

Задача августовских Дев — найти достойное применение удачным стечениям обстоятельств, пока вы невероятно проворны в делах, а в личной жизни возможны перемены — да еще какие! Родившиеся в зените знака будут склонны по пустякам вступать в противоречия с людьми. Однако сейчас стремление отстоять свои интересы сослужит вам плохую службу. У Дев конца знака в деловой жизни начинаниям будет сопутствовать удача. В личных отношениях тоже мир да любовь. И лишь в понедельник вы можете слегка оступиться...

Благоприятные дни — четверг, суббота.

Неблагоприятные дни — понедельник, среда.



ВЕСЫ

В эти дни Весы сентября и первой декады октября смело могут выступить с новыми предложениями — велик шанс их воплощения в жизнь. Благоприятно сложится и дружеское общение. А еще вы способны разумно урегулировать все имеющиеся разногласия с коллегами или домашними. И лишь у Весов конца знака отношения с близкими могут дать трещину. И именно вам придется проводить действия по ослаблению напряженности.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — среда.



СКОРПИОН

Даже если обстоятельства или люди начнут подталкивать тех из вас, кто родился в октябре, к активным действиям, то вам все равно не рекомендуется что-либо резко менять в своей жизни. Сейчас ничего, кроме пустых хлопот и растраченных сил, вы взамен не получите. У Скорпионов ноября и дела будут ладиться, и окружение не подведет, и откровенный разговор внесет ясность в отношения.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — четверг.



СТРЕЛЕЦ

У Стрельцов ноября и второй декады декабря эта неделя благоприятная, поэтому имеет смысл попытаться реализовать самые смелые из своих желаний. Возможно успешное решение деловых и личных вопросов. А для кого-то значимыми событиями в судьбе окажутся случайные встречи или новые знакомства. Вот только у Стрельцов середины знака эта неделя не заладится — многое будет идти не по плану. Стоит отложить дела и просто передохнуть.

Благоприятные дни — вторник, среда.

Неблагоприятный день — понедельник.



КОЗЕРОГ

Рожденным до 10 января эта неделя подарит активность, хорошее настроение и взаимопонимание с людьми. Успешно станет развиваться сотрудничество, причем вы сможете неплохо выделиться на общем фоне. Не будет недостатка и в здравом смыс­ле, что позволит легко приспосабливаться к любым обстоятельствам. И только у Козерогов конца знака эти дни окажутся не очень продуктивными: полученный результат вряд ли порадует, и это несмотря на то, что сил на осуществление задуманного уйдет немало.

Благоприятные дни — четверг, пятница, воскресенье.

Неблагоприятный день — среда.



ВОДОЛЕЙ

Январским Водолеям в середине недели следует сдерживать себя от риска, халатности в делах и выяснения отношений: сейчас вы не защищены от неприятностей. С пятницы страсти утихнут, ситуация нормализуется, а вы станете собранными и прозорливыми, чем непременно надо воспользоваться. Зато февральские Водолеи положительные эмоции и приличный запас энергии получат на протяжении всей недели.

Благоприятные дни — вторник, среда.

Неблагоприятный день — четверг.



РЫБЫ

У февральских Рыб есть все возможности насладиться успехом. Так что выбирайте достойную цель из любой сферы жизни и принимайтесь за ее реализацию! А вот у родившихся в середине знака возможны недоразумения и ссоры. Не стоит принимать никаких заманчивых предложений — есть риск попасть впросак. Рыбам конца знака более добросовестно следует отнестись к работе. Вы просто обязаны на этом поприще показать себя с самой лучшей стороны. Поэтому оттачивайте свое мастерство и профессиональные навыки.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — среда.

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