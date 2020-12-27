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Гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января
ОВЕН
Родившимся в апреле не стоит возлагать больших надежд на эту неделю — мало что из запланированного осуществится без труда. Скорее наоборот, вам еще как придется выложиться, чтобы хоть немного приблизиться к цели. А вот у Овнов марта есть все шансы преуспеть и покорить! К делам вы подойдете творчески, а к близким с любовью. Ну а романтические отношения могут начать развиваться с головокружительной скоростью...
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятные дни — среда, воскресенье.
ТЕЛЕЦ
Апрельские Тельцы в эти дни, допустив безответственность в делах или проявив грубость и обидчивость в общении, могут нарваться на неприятности. В праздничные дни не позволяйте двусмысленных высказываний и не давайте невыполнимых обещаний. У Тельцов первой декады мая неделя пройдет неплохо, если вы не затеете выяснения отношений. Зато Тельцам конца знака удастся блеснуть перед окружающими своими талантами, опытом и знаниями.
Благоприятный день — воскресенье.
Неблагоприятный день — среда.
БЛИЗНЕЦЫ
Повышенная активность и готовность к переменам сделают жизнь тех из вас, кто родился до 12 июня, яркой и интересной, ведь от своих действий вы получите и удовольствие, и результаты. Близнецам конца знака, напротив, следует воздержаться от активных действий. Все, что вам в эти дни надо, — это спокойствие и узкий круг людей, которые вас понимают. Так что для встречи Нового года выбирайте не слишком шумную компанию.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — понедельник.
РАК
Трудноватым для большинства из вас получится начало недели — и вам, и вашему окружению сложно будет удержаться от того, чтобы не поспорить. Но постепенно негатив отступит, а добрые отношения восстановятся. Праздничные дни постарайтесь посвятить своим родным и близким — это доставит вам большее удовольствие, нежели пребывание среди малознакомых людей. Зато Раки середины знака всю неделю будут пребывать в приподнятом настроении, упиваясь успехами и надеясь на то, что следующий год будет богат на приятные сюрпризы. И вы правы.
Благоприятный день — воскресенье.
Неблагоприятный день — понедельник.
ЛЕВ
Первая половина недели у тех из вас, кто родился в июле, малопродуктивная: в атмосфере нерабочего предпраздничного настроения вы начнете слишком безответственно относиться к делам. Смотрите, чтобы не навредить себе же. У августовских Львов это благоприятный период для укрепления партнерских отношений. Причем не тратьте время, ходя вокруг да около, — лучше напрямую говорите все как есть! И у ваших отношений откроется второе дыхание.
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятный день — пятница.
ДЕВА
Радостные события, душевное общение с близкими или новые романтические отношения станут для августовских Дев настоящим новогодним подарком судьбы. И кто-то из вас даже поверит в чудеса! А вот родившихся в середине знака в начале недели в два счета можно будет вывести из равновесия. Ваша задача не пустить в приходящий год неудачи, обиды и неприятности. Девы конца знака добьются успехов в делах и насладятся гармонией в отношениях с близкими.
Благоприятные дни — четверг, суббота.
Неблагоприятный день — понедельник.
ВЕСЫ
Весам сентября и первой декады октября эти дни преподнесут какие-то совершенно новые и интересные жизненные перспективы. Это может быть и успех в карьере, и замечательные перемены в личной жизни. Ну а на Новый год позаботьтесь о том, чтобы вокруг вас были те, кто вам так дорог! Весам конца знака придется призвать на помощь все свое самообладание, чтобы не вступить в ненужные перепалки с окружающими. Поберегите силы на празднование Нового года!
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятные дни — четверг, суббота.
СКОРПИОН
Если Скорпионы ноября заметят, что в начале недели у них низкая работоспособность либо им сложно контролировать свои эмоции, надо отказаться от важных мероприятий, чтобы уберечь себя от возможных ошибок и конфликтов. Со среды вы приободритесь, и первое, на что захочется направить свою проснувшуюся энергию, — это на общение с близкими и друзьями. И только октябрьским Скорпионам праздничные дни желательно провести в более спокойной обстановке.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — четверг.
СТРЕЛЕЦ
Прекрасное настроение не покинет Стрельцов ноября и второй декады декабря всю эту неделю. Это поможет вам преуспеть на любом поприще. У Стрельцов середины знака более благоприятна первая половина недели, но ближе к празднику захочется выделиться, и вы можете попасть в очень неприятную ситуацию, если не умерите свои желания и не станете контролировать свои действия, особенно в новогоднюю ночь.
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятные дни — четверг, воскресенье.
КОЗЕРОГ
Будьте внимательны к тому, что станет происходить вокруг вас в эти дни: вовремя воспользовавшись благоприятной ситуацией, вам удастся преуспеть в делах, навести нужные связи или получить доступ к новым источникам информации. Ну а встречая Новый год, настраивайтесь только на самое лучшее! И лишь у некоторых Козерогов конца знака и обстоятельства будут против вас, и окружающие не удержатся от соблазна покритиковать или свалить на вас свои ошибки.
Благоприятные дни — четверг, воскресенье.
Неблагоприятный день — среда.
ВОДОЛЕЙ
Январским Водолеям не стоит принимать близко к сердцу события, которые произойдут в середине недели. К субботе вы избавитесь от бурь и невзгод. Родившихся в зените знака с четверга прямо-таки станет переполнять желание порадовать и побаловать своих близких и любимых. Водолеям конца знака обязательно надо подвести итоги уходящего года. Брать на себя надо столько, сколько вы способны нести. Праздничные дни наполните спокойствием и бездействием.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — пятница.
РЫБЫ
Февральским Рыбам следует с умом распорядиться предоставленной вам в данный период удачей. А вот у тех, кто родился в середине знака, много душевных и физических сил заберет работа — дел будет невпроворот. Близкие люди также потребуют внимания. Крепитесь, с приходом Нового года для вас начнется благоприятный период. У Рыб конца знака неделя неплохая, несмотря на то что близкие или коллеги переложат на вас свои обязанности. В новогодний праздник не пренебрегайте своим здоровьем.
Благоприятные дни — вторник, четверг.
Неблагоприятный день — воскресенье.
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