- Гороскоп на неделю с 4 по 10 января15:00
- Гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января15:00
- Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря15:00
- Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря13:00
- Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря13:00
- Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря13:00
- Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября15:00
- Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября17:00
- Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября15:00
- Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября17:00
Гороскоп на неделю с 4 по 10 января
ОВЕН
Не всегда родившиеся в апреле сумеют в эти дни распутать клубок разногласий. Постарайтесь смягчить обстановку, чтобы в середине недели уберечься от ссор. А вот Овнов марта судьба в первые дни нового года не обидит. Кому-то удачи перепадет больше, кому-то меньше, но в целом этот период хорош для всех. По крайней мере, ближайшее окружение с готовностью и настроение поднимет, и планы поможет реализовать.
Благоприятный день — воскресенье.
Неблагоприятный день — среда.
ТЕЛЕЦ
Майские Тельцы в любом обществе окажутся в центре внимания. Ну а внутреннее чутье приведет туда, где ожидают успех, признание или любовь. Тем же, кто родился в апреле, трудно будет договариваться с коллегами по работе. Дома могут огорчить проделки детей или претензии со стороны родителей. Идите на уступки, чтобы не усложнять обстановку и удерживайтесь от критики.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — четверг.
БЛИЗНЕЦЫ
У майских Близнецов ситуация довольно часто будет складываться в их пользу. Впрочем, сами вы тоже ко всему подойдете продуманно и ответственно. У родившихся в середине знака период со вторника до пятницы пройдет неплохо. А вот выходные могут преподнести разногласия либо вы испытаете сильнейшую усталость. Близнецы конца знака не обойдутся без неприятностей в первые дни нового года. Зато с выходных начнет набирать обороты благоприятный период.
Благоприятные дни — вторник, пятница.
Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.
РАК
Умение с легкостью решать задачи любой степени сложности (причем не только свои, но и чужие), а также высокая работоспособность, уверенность в себе и доброжелательность привлекут к июньским Ракам внимание окружающих. У Раков середины знака неделя пройдет как без особо ярких событий, так и без глобальных потрясений. Что не так уж и плохо. Поэтому займитесь повседневными делами и заботой о семье. Тем же, кто родился в конце знака, стоит поберечь силы и эмоции. На этой неделе у вас не получится добиться успехов в делах или настоять на своем.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — среда.
ЛЕВ
У июльских Львов ситуация может начать складываться совсем не так, как вы планировали, поэтому браться за нечто важное пока не стоит. Сейчас больше подойдет спокойное течение жизни и уединение. А вот к родившимся в августе судьба в эти дни в большинстве своем будет благосклонна, и вы даже можете договориться с ней о том, чтобы получить желаемое. Правда, для этого надо, чтобы на первый план вышло общение — именно контакты и встречи привнесут в вашу жизнь позитив, новые впечатления и планы.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — пятница.
ДЕВА
В делах карьеры вы можете смело отстаивать свои убеждения и творческие достижения. В личной жизни вы начнете искренне любить своих близких, даже если они капризные, ленивые или вредные. Сейчас такие мелочи станут незаметными — и всем от этого будет так хорошо! И лишь Девы середины знака в конце недели не обойдутся без раздражения и недовольства друг другом. Будьте терпимы.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — воскресенье.
ВЕСЫ
У Весов сентября и первой декады октября в эти дни во всем своем блеске проявится умение жить интересами близких. Личные успехи в делах и взаимопонимание с окружением приведут к мысли о том, что жизнь все-таки прекрасная штука! И действительно, осталось только проявить максимум решимости — и мечты могут стать реальностью! Весам конца знака порой будет довольно сложно разбираться с делами и строить гармоничные отношения с людьми. Особенно воздержитесь от критики в выходные дни.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — суббота.
СКОРПИОН
У октябрьских Скорпионов эта неделя не обойдется без напряженности и дискомфорта. Неожиданно могут всплыть ранее дремавшие проблемы и встать ребром вопросы, которые, как правило, выводят вас из равновесия. Зато для ноябрьских Скорпионов все сложится с точностью до наоборот. Вы легко найдете общий язык не только со своим окружением, но и деньгами, а от общения получите массу положительных эмоций.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — четверг.
СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов ноября и второй декады декабря это прекрасное время для упорядочения контактов и ведения важных дел. И в карьере, и в личной жизни вас подстерегают весьма приятные неожиданности. Если вы проявите чуть больше расторопности и активности, то удача вырастет в несколько раз! Стрельцам середины знака неделя принесет сложности, и, к сожалению, именно в эти дни друзья могут отказать в поддержке.
Благоприятные дни — среда, суббота.
Неблагоприятный день — понедельник.
КОЗЕРОГ
Козероги декабря и первой декады января непременно должны воспользоваться тем, что в данный период не подведут благоприятные стечения обстоятельств, которых окажется немало. Не ленитесь брать на себя повышенные обязательства, влиять на своих близких и заводить новые связи. А вот Козерогам, рожденным в конце знака, лучше взять на это время передышку, так как обстоятельства будут не на вашей стороне.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятный день — среда.
ВОДОЛЕЙ
У большинства Водолеев эта неделя ответственная. И хотя для действительно великих дел тонуса все же будет маловато, тем не менее на то, чтобы сгладить свои промахи, вовремя обратиться за помощью или обойти острые углы в общении, — сил вполне хватит. Проявив чуть больше наблюдательности, вам удастся понять, почувствовать или увидеть то, что скрыто от людских глаз. Останется только разумно этим воспользоваться.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятные дни — четверг, пятница.
РЫБЫ
Удача в эти дни будет необычайно благосклонна к рожденным в феврале и второй декаде марта. Проявите расторопность, посвятив это время карьере, близким людям, новым знакомствам или увлекательной поездке — все пройдет на высшем уровне! Обращайте также внимание на чужие планы и замыслы, ведь их реализация позволит воплотить в жизнь и некоторые ваши пожелания. И лишь Рыбам середины знака лучше пока отложить важные дела, иначе их можно «завалить», еще и не начав. Общаясь с близкими, остерегайтесь резких высказываний и претензий.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
- Власти Макеевки попросили жителей города сохранять единство
- В России уже в ближайшее время возможен переворот - политолог
- "МГБ ЛНР" разгоняет информацию, что к "перевороту" причастны "дрёмовцы", - ИС
- Вооруженный "переворот" в Луганске: стало известно, почему на самом деле "вспыхнул" конфликт между Плотницким и Корнетом
- В Судане госпереворот: военные задерживают чиновников, аэропорт перекрыт
- Астрологический прогноз на неделю, 15-21 мая
- Из Харькова запустили новый автобусный рейс на Луганщину13:00
- Красный Крест передал жителям прифронтового Майорска 30 теплиц11:00
- Вчера через КПВВ «Станица Луганская» прошло рекордно малое число людей17:00
- 1 января гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались всего 60 человек11:00
- В ОРДО произошла масштабная авария на линиях электросетей10:00
- "ДНР" открыла "новогодний" гумкоридор в Еленовке12:00
- В зоне ООС в новогоднюю ночь не обошлось без обстрелов11:00
- В Донецке в новогоднюю ночь запустят дополнительные рейсы общественного транспорта17:00
- В «Л-ДНР» анонсировали поставки российской вакцины от COVID-19 «уже в январе»13:00
- На Донбассе подорвался трактор с трактористом11:00
- Гороскоп на неделю с 4 по 10 января15:00
- Из Харькова запустили новый автобусный рейс на Луганщину13:00
- Красный Крест передал жителям прифронтового Майорска 30 теплиц11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 января10:00
- В России начали выдавать паспорта вакцинации от COVID-1909:00
- Вчера через КПВВ «Станица Луганская» прошло рекордно малое число людей17:00
- Харьковский "Биолек" подал документы на регистрацию вакцины "Спутник V" в Украине15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 января13:00
- 1 января гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались всего 60 человек11:00
- В ОРДО произошла масштабная авария на линиях электросетей10:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- В ОРДО произошла масштабная авария на линиях электросетей
- На Донбассе подорвался трактор с трактористом
- "ДНР" открыла "новогодний" гумкоридор в Еленовке
- В Донецке в новогоднюю ночь запустят дополнительные рейсы общественного транспорта
- В Украине выросла стоимость оформления биометрических документов
- Харьковский "Биолек" подал документы на регистрацию вакцины "Спутник V" в Украине
- Народный синоптик дал прогноз погоды до конца зимы
- В зоне ООС в новогоднюю ночь не обошлось без обстрелов
- Вчера через КПВВ «Станица Луганская» прошло рекордно малое число людей
- В «Л-ДНР» анонсировали поставки российской вакцины от COVID-19 «уже в январе»