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Гороскоп на неделю с 11 по 17 января
ОВЕН
У Овнов марта и первой декады апреля в эти дни многое получится осуществить без каких-либо проблем. Представится шанс преуспеть и на карьерном поприще. Но в выходные дни возможно недопонимание с близкими. У родившихся во второй декаде апреля некоторые планы рухнут как карточный домик, что вызовет раздражение и переживания. Сдерживайте амбиции и недовольство своим окружением.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — вторник.
ТЕЛЕЦ
Для Тельцов апреля довольно напряженными окажутся все дни этой недели: и на работе загрузка, и в отношениях непонимание. Родившиеся в первой декаде мая из-за избытка контактов мало что успеют сделать. Избегайте тех, общение с которыми изматывает и раздражает. Для некоторых Тельцов второй декады мая эта неделя может стать звездным часом, если они проявят инициативу.
Благоприятные дни — вторник, воскресенье.
Неблагоприятные дни — среда, четверг.
БЛИЗНЕЦЫ
До среды у майских Близнецов неплохо будет и с делами, и с общением. Но с четверга как события извне, так и душевный дискомфорт наложат негативный отпечаток на самочувствие и работоспособность. Близнецы первой декады июня с четверга способны оказаться на гребне успеха. А вот родившимся в конце знака в понедельник и воскресенье желательно не принимать близко к сердцу то, что будут говорить окружающие.
Благоприятные дни — среда — пятница.
Неблагоприятный день — воскресенье.
РАК
Раков июня и первой декады июля не покинет желание находиться в гуще событий. Вы быстрее других просчитаете ходы и примете взвешенные решения, что только укрепит вашу репутацию. В личной жизни тоже последнее слово, скорее всего, останется за вами. А вот у тех из вас, кто родился в конце знака, в эти дни мало что пойдет так, как вы планировали. Но особенно достанется вашим партнерским отношениям — конфликт может возникнуть из-за сущей ерунды. Короче говоря, не замахивайтесь на грандиозные планы и будьте доброжелательны в общении.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.
ЛЕВ
У июльских Львов до выходных возможны срывы планов, непредвиденные траты или обострение отношений в семье. Львы первой декады августа вполне прилично справятся с делами попроще, а вот браться за нечто серьезное пока не стоит. В общении с людьми старайтесь больше слушать, чем говорить. Родившимся в конце знака, напротив, не помешает ударно потрудиться: повышенная работоспособность и легкость общения помогут вам в два счета решить многие деловые и личные проблемы.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятные дни — среда — пятница.
ДЕВА
Девы августа и второй декады сентября, подумайте о том, как можно максимально эффективно использовать и ниспосланную вам удачу и собственные способности. Хотя многое будет зависеть лично от вас — кто-то в серой обыденности увидит радугу, а кого-то не обрадуют самые красочные и радостные события. Возможны романтические знакомства и приключения. Тем же, кто родился в середине знака, разумнее всего будет не планировать подвиги на эти дни.
Благоприятные дни — понедельник, среда.
Неблагоприятный день — вторник.
ВЕСЫ
Все текущие вокруг Весов сентября и первой декады октября события будут развиваться успешно и динамично. Так, например, вы можете преуспеть в карьере либо увенчаются успехом ваши попытки завладеть чьим-то сердцем. У остальных Весов не исключены довольно чувствительные для нервной системы выяснения отношений. В делах карьеры тоже возможны неудачи и промахи, которые больно ударят по самолюбию.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — вторник.
СКОРПИОН
Ноябрьские Скорпионы с успехом сумеют воспользоваться своей активностью, благоразумием и авторитетом. Обаяние и умение ответить на любой вопрос придадут особый блеск вашим глазам и сделают вас невероятно привлекательными и востребованными. Новые знакомства обогатят ваши познания и доставят удовольствие. И лишь у Скорпионов октября в эти дни возможны ссоры и чаще обычного начнет возникать конфликт поколений.
Благоприятные дни — вторник, воскресенье.
Неблагоприятный день — среда.
СТРЕЛЕЦ
В эти дни Стрельцы ноября и второй декады декабря будут жизнерадостны и активны. Окружающие оценят ваши действия и на карьерном поприще, и в семейном кругу. Характерным будет и желание обновить деловые и личные связи. Так что не исключено расширение круга общения или поиск новых романтических партнеров. И только у Стрельцов первой декады декабря могут возникнуть служебные проблемы и трудности в общении.
Благоприятные дни — среда, пятница.
Неблагоприятный день — суббота.
КОЗЕРОГ
Целеустремленность и хорошо продуманные планы станут в эти дни залогом многих ваших побед. Осталось выбрать достойные цели. А еще вы приятно удивите окружающих своей открытостью, эмоциональностью и явным желанием преуспеть. К тому же вам гарантируется поддержка со стороны. Но даже если не обойдется без критики в ваш адрес, то вы, внимательно проанализировав услышанное, наверняка сделаете верные для себя выводы.
Благоприятные дни — понедельник, вторник, суббота, воскресенье.
Неблагоприятные дни — нет.
ВОДОЛЕЙ
Кажется, в эти дни у вас не будет ни минуты покоя: вам придется разбираться в серьезных служебных и семейных проблемах. А если учесть, что сейчас для вас станут характерны рассеянность, забывчивость или спутанность мыслей, то справляться с трудностями вам окажется весьма непросто. Да и пробудившаяся склонность к авантюрам тоже добавит свою ложку дегтя. Ваша задача — не решать ничего сгоряча.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — четверг.
РЫБЫ
Февральских Рыб ожидает настоящий взлет, так что расправляйте свои крылышки, пока мечты сбываются, а вы способны двигаться вверх по карьерной лестнице и красоваться перед близкими. У тех, кто родился в зените знака, немного утомительными окажутся будни: окружающие могут разозлить или подвести. Но выходные дни пройдут вполне продуктивно. Рыбам второй декады марта для успеха в делах и гарантированной поддержки со стороны потребуется проявить чуть больше внимания к коллегам и друзьям.
Благоприятные дни — понедельник, суббота, воскресенье.
Неблагоприятный день — вторник.
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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