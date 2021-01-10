Гороскоп на неделю с 11 по 17 января

10.01.2021 13:00

ОВЕН

У Овнов марта и первой декады апреля в эти дни многое получится осуществить без каких-либо проблем. Представится шанс преуспеть и на карьерном поприще. Но в выходные дни возможно недопонимание с близкими. У родившихся во второй декаде апреля некоторые планы рухнут как карточный домик, что вызовет раздражение и переживания. Сдерживайте амбиции и недовольство своим окружением.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — вторник.



ТЕЛЕЦ

Для Тельцов апреля довольно напряженными окажутся все дни этой недели: и на работе загрузка, и в отношениях непонимание. Родившиеся в первой декаде мая из-за избытка контактов мало что успеют сделать. Избегайте тех, общение с которыми изматывает и раздражает. Для некоторых Тельцов второй декады мая эта неделя может стать звездным часом, если они проявят инициативу.

Благоприятные дни — вторник, воскресенье.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



БЛИЗНЕЦЫ

До среды у майских Близнецов неплохо будет и с делами, и с общением. Но с четверга как события извне, так и душевный дискомфорт наложат негативный отпечаток на самочувствие и работоспособность. Близнецы первой декады июня с четверга способны оказаться на гребне успеха. А вот родившимся в конце знака в понедельник и воскресенье желательно не принимать близко к сердцу то, что будут говорить окружающие.

Благоприятные дни — среда — пятница.

Неблагоприятный день — воскресенье.



РАК

Раков июня и первой декады июля не покинет желание находиться в гуще событий. Вы быстрее других просчитаете ходы и примете взвешенные решения, что только укрепит вашу репутацию. В личной жизни тоже последнее слово, скорее всего, останется за вами. А вот у тех из вас, кто родился в конце знака, в эти дни мало что пойдет так, как вы планировали. Но особенно достанется вашим партнерским отношениям — конфликт может возникнуть из-за сущей ерунды. Короче говоря, не замахивайтесь на грандиозные планы и будьте доброжелательны в общении.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.





ЛЕВ

У июльских Львов до выходных возможны срывы планов, непредвиденные траты или обострение отношений в семье. Львы первой декады августа вполне прилично справятся с делами попроще, а вот браться за нечто серьезное пока не стоит. В общении с людьми старайтесь больше слушать, чем говорить. Родившимся в конце знака, напротив, не помешает ударно потрудиться: повышенная работоспособность и легкость общения помогут вам в два счета решить многие деловые и личные проблемы.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятные дни — среда — пятница.



ДЕВА

Девы августа и второй декады сентября, подумайте о том, как можно максимально эффективно использовать и ниспосланную вам удачу и собственные способности. Хотя многое будет зависеть лично от вас — кто-то в серой обыденности увидит радугу, а кого-то не обрадуют самые красочные и радостные события. Возможны романтические знакомства и приключения. Тем же, кто родился в середине знака, разумнее всего будет не планировать подвиги на эти дни.

Благоприятные дни — понедельник, среда.

Неблагоприятный день — вторник.



ВЕСЫ

Все текущие вокруг Весов сентября и первой декады октября события будут развиваться успешно и динамично. Так, например, вы можете преуспеть в карьере либо увенчаются успехом ваши попытки завладеть чьим-то сердцем. У остальных Весов не исключены довольно чувствительные для нервной системы выяснения отношений. В делах карьеры тоже возможны неудачи и промахи, которые больно ударят по самолюбию.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — вторник.



СКОРПИОН

Ноябрьские Скорпионы с успехом сумеют воспользоваться своей активностью, благоразумием и авторитетом. Обаяние и умение ответить на любой вопрос придадут особый блеск вашим глазам и сделают вас невероятно привлекательными и востребованными. Новые знакомства обогатят ваши познания и доставят удовольствие. И лишь у Скорпионов октября в эти дни возможны ссоры и чаще обычного начнет возникать конфликт поколений.

Благоприятные дни — вторник, воскресенье.

Неблагоприятный день — среда.



СТРЕЛЕЦ

В эти дни Стрельцы ноября и второй декады декабря будут жизнерадостны и активны. Окружающие оценят ваши действия и на карьерном поприще, и в семейном кругу. Характерным будет и желание обновить деловые и личные связи. Так что не исключено расширение круга общения или поиск новых романтических партнеров. И только у Стрельцов первой декады декабря могут возникнуть служебные проблемы и трудности в общении.

Благоприятные дни — среда, пятница.

Неблагоприятный день — суббота.



КОЗЕРОГ

Целеустремленность и хорошо продуманные планы станут в эти дни залогом многих ваших побед. Осталось выбрать достойные цели. А еще вы приятно удивите окружающих своей открытостью, эмоциональностью и явным желанием преуспеть. К тому же вам гарантируется поддержка со стороны. Но даже если не обойдется без критики в ваш адрес, то вы, внимательно проанализировав услышанное, наверняка сделаете верные для себя выводы.

Благоприятные дни — понедельник, вторник, суббота, воскресенье.

Неблагоприятные дни — нет.



ВОДОЛЕЙ

Кажется, в эти дни у вас не будет ни минуты покоя: вам придется разбираться в серьезных служебных и семейных проблемах. А если учесть, что сейчас для вас станут характерны рассеянность, забывчивость или спутанность мыслей, то справляться с трудностями вам окажется весьма непросто. Да и пробудившаяся склонность к авантюрам тоже добавит свою ложку дегтя. Ваша задача — не решать ничего сгоряча.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — четверг.



РЫБЫ

Февральских Рыб ожидает настоящий взлет, так что расправляйте свои крылышки, пока мечты сбываются, а вы способны двигаться вверх по карьерной лестнице и красоваться перед близкими. У тех, кто родился в зените знака, немного утомительными окажутся будни: окружающие могут разозлить или подвести. Но выходные дни пройдут вполне продуктивно. Рыбам второй декады марта для успеха в делах и гарантированной поддержки со стороны потребуется проявить чуть больше внимания к коллегам и друзьям.

Благоприятные дни — понедельник, суббота, воскресенье.

Неблагоприятный день — вторник.