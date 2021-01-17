Гороскоп на неделю с 18 по 24 января

17.01.2021 15:00

ОВЕН

Овны марта и первой декады апреля могут взяться за покорение всевозможных вершин — сейчас они в состоянии доказать себе и окружающим, что способны на многое! У родившихся во второй декаде апреля наряду со спокойными днями будут и довольно напряженные дни. Тем не менее в большинстве своем вы все же сумеете найти выход из создавшегося положения.

Благоприятные дни — понедельник, вторник, суббота.

Неблагоприятный день — среда.



ТЕЛЕЦ

Порой в эти дни для Тельцов апреля станет складываться нервозная обстановка, препятствующая решению важных деловых проблем и теплому общению с ближайшим окружением. Но вместе с тем, как и у майских Тельцов, будут в этот период и события, которые помогут укрепить или обновить деловые или личные отношения, удалив из них все негативные моменты. Было бы на то только ваше желание.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — среда.



БЛИЗНЕЦЫ

У июньских Близнецов в середине недели многие дела и отношения будут протекать по довольно позитивному сценарию. А вот начало недели и выходные дни не слишком удачны. Тем же, кто родился в мае, немало пользы и радости принесет общение, да и в делах они будут как огонь. И даже у руководства не единожды найдется повод похвалить и поставить в пример другим, менее расторопным сотрудникам.

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.



РАК

Умение Раков июня и первой декады июля с легкостью решать задачи любой степени сложности привлечет повышенное внимание окружающих. И вы действительно способны будете приятно удивить людей своими выводами и поступками. А вот у родившихся в конце знака могут пострадать партнерские отношения. Постарайтесь не доводить до такого состояния ни ваши дискуссии с коллегами, ни споры с родственниками. Разрушить стену непонимания помогут только проявленное вами терпение и искреннее желание смягчить обстановку. И избегайте контактов с теми, кто, как правило, выводит вас из себя.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — понедельник.





ЛЕВ

У большинства из вас эта недели чревата проблемами на работе. Причем, отчасти во многих из них виноваты будете вы сами. Да и к близким вы станете цепляться. Кстати, почаще прислушивайтесь к своему самочувствию. И только у Львов конца знака в первой половине недели дела пойдут хорошо, а кое-что даже неожиданно решится и без вашего участия. Но с середины недели возможны проблемы, отнеситесь к этому с пониманием.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — вторник, пятница.



ДЕВА

Августовские Девы не застрахованы от неожиданностей и перемен. И хотя в большинстве своем они будут положительными, вам все же надо быть начеку. Рожденным в сентябре представится шанс удачно провернуть дела, от души развлечься или покорить сердца. Поэтому будьте активны. Только у Дев середины знака в воскресенье какое-то нестандартное событие может вдруг выбить почву из-под ног, а советы и рекомендации окружающих вызовут раздражение.

Благоприятные дни — среда, пятница.

Неблагоприятный день — воскресенье.



ВЕСЫ

Эту неделю Весы сентября и первой декады октября проведут на позитиве: дела складываются удачно, повышаются ваш авторитет и значимость. Сами вы тоже будете не промах: и информацию схватываете на лету, и напористости у вас в достатке. У Весов конца знака в первой половине недели ситуации будут диаметрально противоположными, но с четверга вы сможете войти в более размеренный режим и наверстать упущенное.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — вторник.



СКОРПИОН

Октябрьским Скорпионам в эти дни надо обратить пристальное внимание на работу и здоровье: именно в этих сферах жизни сейчас не исключены проблемы и сбои. Скорпионам ноября, похоже, без конца придется выяснять отношения, потому что окружающим — и на службе, и дома — вдруг захочется расставить точки над «i». Но, надо отдать вам должное, вы не ударите лицом в грязь. Напротив, вы без каких-либо препятствий решите все ранее спорные вопросы.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятные дни — среда, пятница.



СТРЕЛЕЦ

Стрельцам середины знака не рекомендуется в эти дни затевать никаких важных дел: многое будет даваться с таким трудом! Лучше отдохните и соберитесь с мыслями — следующая неделя вас порадует. У остальных Стрельцов, наоборот, дела пойдут удачно. Могут появиться источники дополнительных доходов — только не ленитесь их поискать. Что касается общения с близкими, то тут в большинстве своем в спорных вопросах обе стороны готовы будут пойти на уступки.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — воскресенье.



КОЗЕРОГ

У Козерогов декабря и первой декады января неделя не только благоприятная, но и ответственная. Она прекрасно подойдет для того, чтобы выделиться на службе. Не будете вы также обделены приятным общением и интересными знакомствами. У рожденных в конце знака, наоборот, возникшие контакты укажут на ту дорогу, которая не приведет вас к заветной цели, а скорее даже отдалит от нее, поэтому будьте предусмотрительны.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — вторник.



ВОДОЛЕЙ

Для Водолеев первой декады февраля со вторника дни наполнятся непредвиденными ситуациями и делами, которые не всегда получится выполнить вовремя. Окружающие примутся бесцеремонно вторгаться в вашу жизнь со своими советами или проблемами. Всеми силами сдерживайте эмоции. Остальным Водолеям со среды станут подыгрывать и обстоятельства, и люди. Это поможет справиться с большинством задач, которые возникнут у вас в это время.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — четверг.



РЫБЫ

В эти дни вы умело сможете сочетать настойчивость, с одной стороны, и доброжелательность, и тактичность — с другой. Это позволит вам легко находить общий язык как с коллегами, так и с начальством. В личной жизни ваши близкие почувствуют, что вы их любите. Возможны новые знакомства. И только Рыбам середины знака воскресенье может принести хлопоты. Причем силы на их преодоление уйдут впустую, потому что вы начнете излишне суетиться.

Благоприятные дни — среда, пятница.

Неблагоприятный день — воскресенье.

По материалам: