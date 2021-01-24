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Гороскоп на неделю с 25 по 31 января
ОВЕН
На этой неделе у Овнов, рожденных до 10 апреля, и внешние события будут на их стороне, и люди с готовностью пойдут навстречу, да и сами сделаются невероятно активными и доброжелательными. Короче, поспешите претворить в жизнь некоторые свои проекты, идеи и пожелания. И только Овны второй декады апреля должны быть готовы к непредвиденному развитию событий, но ведь вам в последнее время и не привыкать…
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — среда.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов апреля и первой декады мая в эти дни возможны служебные неприятности. В личной жизни приличной ложкой дегтя может стать необходимость разбираться в чужих проблемах, непонятное поведение кого-то из близких или чей-то протест. Те из вас, кто родился во второй декаде мая, сумеют довольно ощутимо влиять на людей и обстоятельства. В связи с этим возможно удачное решение деловых и семейных вопросов.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятные дни — вторник, четверг, воскресенье.
БЛИЗНЕЦЫ
Многим из вас в эти дни удастся упрочить свой авторитет, ведь вы тонко уловите момент, когда надо оказаться в центре внимания, а когда следует уйти в тень. Личная жизнь тоже порадует. Ради добрых отношений вы, не задумываясь, пойдете на уступки. И лишь у майских Близнецов с субботы одна из сторон буквально из ничего отыщет причину, чтобы не согласиться, поспорить или просто поиграть на чужих нервах.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятные дни — нет.
РАК
Тем из вас, кто родился до 12 июля, эта неделя может преподнести сюрпризы, на какие вы не рассчитывали. Поспешите воспользоваться этими подарками судьбы. Но если даже в эти дни и не произойдет никаких глобальных перемен, порадует то, что многое получается без проблем, на вас обращают внимание, ставят в пример другим и искренне любят… И лишь Раки конца знака могут поссориться со своим окружением: находясь в плохом настроении, попридержите свои эмоции — ваш острый язык или неприятие чужой критики могут сослужить вам плохую службу.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятные дни — нет.
ЛЕВ
В эти дни у большинства Львов возможны неурядицы на работе. Поскольку вы будете обделены трудолюбием, то своевременно исправить допущенные ошибки нелегко. Также возможны сложности и в общении. Не каждый согласится с вашими доводами, советами и требованиями, а это может выбить вас из колеи. Но в итоге вы сумеете так подойти к людям, что последнее слово все равно останется за вами. Постарайтесь сделать так, чтобы это слово запомнилось только с хорошей стороны.
Благоприятные дни — нет.
Неблагоприятные дни — пятница, воскресенье.
ДЕВА
Дела у августовских Дев пойдут на редкость успешно. Ну а в личной жизни вы окунетесь в теплые волны любви и взаимопонимания с близкими. Родившимся в зените знака в начале недели желательно попридержать свою активность — она не всегда будет использована в мирных целях. С домашними обойдитесь без выяснения отношений. У Дев конца знака удачна и продуктивна вся неделя, а ваше трудолюбие и умение поддержать или успокоить других не останутся незамеченными.
Благоприятные дни — понедельник, среда.
Неблагоприятные дни — нет.
ВЕСЫ
Рожденных до 13 октября ни на минуту не покинут активность и желание действовать. К тому же вам во многом станет везти. Не упустите благоприятный период: у вас получится блестяще выполнить любое задание. Плюс вас порадуют интересные знакомства и теплая атмосфера семейных и любовных отношений. И только Весам конца знака почти все дни этой недели могут преподнести проблемы в отношениях с близкими.
Благоприятные дни — четверг, воскресенье.
Неблагоприятный день — среда.
СКОРПИОН
Не исключено, что головной болью октябрьских Скорпионов станут отношения с близкими. Будьте терпимы и к родителям, и к детям. Родившимся в середине знака наслаждаться успехами не удастся. Порой вам придется решать служебные и семейные проблемы, оправдываться и даже обманывать. Зато Скорпионы конца знака будут проворны и удачливы в делах. В личной жизни возможны незабываемые знакомства или новый поворот в устоявшихся отношениях.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — пятница.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы ноября и второй декады декабря должны постараться воспользоваться моментом — сейчас вы практически любого сможете уговорить или убедить в правильности своей позиции и многие события будут развиваться по вашему сценарию. Радуйтесь каждому мгновению, проведенному со своими близкими! И лишь у родившихся в середине знака избыток проблем и замечаний приведет к раздражению.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятный день — воскресенье.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вы вполне сможете реализовать самые смелые из своих желаний и стремлений. Плюс велик шанс, что в эти дни вам удастся обратить на себя внимание нужных вам людей, — вы докажете им, что способны умело решать не только свои проблемы, но и чужие. И лишь от Козерогов конца знака удача в эти дни отвернется, они станут склонны к обману и раздражению, что может внести путаницу в семейные и дружеские отношения.
Благоприятные дни — вторник, суббота.
Неблагоприятный день — среда.
ВОДОЛЕЙ
Январские Водолеи отметят свой день рождения, и, стало быть, прожить эти дни надо ярко и продуктивно: именно сейчас закладываются будущие успехи. Родившиеся в середине знака будут активны и окружены вниманием. Но есть одно но — вы способны легко поддаться на авантюру или не заметить ловушки. У Водолеев конца знака в деловых или семейных отношениях может произойти неожиданный поворот событий, который скажется в дальнейшем благоприятно.
Благоприятные дни — понедельник, среда.
Неблагоприятный день — четверг.
РЫБЫ
У вас есть все шансы побороться за лидирующее положение в делах и личной жизни, ведь обстоятельства в эти дни довольно часто будут находиться на вашей стороне. Не пренебрегайте также возможностью поговорить с людьми, обладающими большим жизненным опытом и знаниями, — вы сможете получить вполне исчерпывающие ответы на интересующие вас вопросы. И лишь у немногих, рожденных до 10 марта, в выходные дни по отношениям с домашними пробежится черная кошка.
Благоприятные дни — понедельник, среда.
Неблагоприятный день — суббота.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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