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Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля
ОВЕН
Овны марта сумеют найти подход как к нужным людям, так и к тем, кто дорог. И в обоих случаях вы не останетесь в проигрыше. А вот с Овнами первой декады апреля люди не прочь будут пооткровенничать. Ваш внутренний голос посоветует, как распорядиться полученной информацией. Родившиеся во второй декаде апреля со среды смогут легко расправляться с любыми обстоятельствами. Но в начале недели не исключены сбои в делах и выяснение отношений.
Благоприятные дни — пятница, суббота.
Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.
ТЕЛЕЦ
Тельцы апреля и первой декады мая не обойдутся без служебных неудач, сложностей в семье или ухудшения здоровья. Те, кто родился во второй декаде мая, в начале недели неожиданно могут оказаться в центре внимания. Однако не будьте эгоистичны и тщеславны — удача станет улыбаться лишь тем, кто умеет прислушиваться к чужому мнению и дарит другим доброту, помощь и любовь.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятные дни — среда — пятница.
БЛИЗНЕЦЫ
Благодаря вашему трудолюбию, наблюдательности и чутью на обстановку многое у вас в эти дни будет получаться просто блестяще, поэтому поспешите показать себя и в умении что-либо делать лучше и быстрее других, и в умении контактировать и договариваться с людьми. Вы узнаете много полезного и интересного: люди нечаянно могут рассказать вам то, что они желали сохранить в тайне.
Благоприятные дни — понедельник — среда.
Неблагоприятные дни — нет.
РАК
Для того чтобы по-настоящему укрепить свои профессиональные позиции, сейчас многим из вас мало только лишь добросовестно выполнять свою работу. Желание преуспеть и во всем быть лучше других — вот что позволит вам вырваться вперед. Близкие всегда подскажут и помогут. Но и вы в свою очередь должны будете оказать кому-то помощь или проявить сострадание. Рожденные во второй декаде июля должны постараться сделать доброе дело, и вам еще быстрее удастся решить собственные проблемы, а в нужный момент для вас найдутся помощники, поддержка и деньги.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.
ЛЕВ
Мало того что в эти дни у большинства из вас периодически будут возникать проблемы в делах и конфликты с окружением, так вы еще и сами старательно станете накапливать в себе отрицательные эмоции. Чем быстрее вы стабилизируете свой настрой, тем лучше для вас. К тому же не так уж и трудно найти тысячи доводов того, что все трудности в большинстве своем — явление временное. И только июльским Львам в понедельник гарантированы успехи в делах и в любви.
Благоприятные дни — нет.
Неблагоприятные дни — среда — пятница.
ДЕВА
Девы первой декады сентября могут попасть в поле зрения начальства и заявить о себе как о специалисте. За выходные постарайтесь как следует отдохнуть, чтобы со следующей недели вновь с полной отдачей приступить к работе. У родившихся во второй декаде сентября тоже и дела будут спориться, и личная жизнь порадует. А вот августовские Девы в пятницу не обойдутся без излишней резкости и давления на тех, кто окажется рядом.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — пятница.
ВЕСЫ
У сентябрьских Весов и трудолюбия будет хоть отбавляй, и желание пофлиртовать внесет свою лепту в яркость жизни. У тех, кто родился в зените знака, есть шанс воплотить некоторые свои творческие идеи. В личной жизни вас ожидают понимание, участие и дружелюбие. Внутренний голос Весов конца знака в середине недели без утайки подскажет вам, как обойти неприятности, избежать ошибок и в то же время не проскочить мимо удачи. Но понедельник может внести в вашу жизнь некий дискомфорт.
Благоприятные дни — вторник, суббота, воскресенье.
Неблагоприятный день — понедельник.
СКОРПИОН
Мало того что сами вы не всегда будете пребывать в хорошем расположении духа, так еще и обстоятельства иной раз могут оказаться сильнее вас. Будет лучше, если, столкнувшись с проблемой, вы не кинетесь пробивать стену головой. И воздержитесь от резкости в общении с людьми. У тех из вас, кто родился в конце знака, с пятницы черные тучи рассеются, раздражение спадет, а вы станете ладить с окружением и более спокойно воспринимать происходящее.
Благоприятные дни — нет.
Неблагоприятный день — четверг.
СТРЕЛЕЦ
Для ноябрьских Стрельцов хорошо пройдут все дни недели. Чувство единения между членами семьи станет для вас залогом внутреннего равновесия. На работе возможны выгодные изменения в расстановке сил. У Стрельцов декабря возможны полезные контакты и новые знакомства. В людях вы станете ценить нестандартные взгляды на жизнь, их подходы к решению проблем и интересную информацию.
Благоприятные дни — понедельник, вторник, пятница, суббота.
Неблагоприятные дни — нет.
КОЗЕРОГ
У Козерогов декабря и первой декады января неделя продуктивная. И надо отдать вам должное, что, довольно быстро справившись со своими делами, вы найдете время и на то, чтобы помочь окружающим. В общении с близкими и друзьями у вас в полном согласии станут работать сердце и голова — простить и понять будет легче, чем обидеться или рассердиться. У рожденных во второй декаде января все может складываться с точностью до наоборот.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.
ВОДОЛЕЙ
Февральские Водолеи смогут успешно проявить себя на карьерном поприще, а в личной жизни, посмотрев на тревожащую вас ситуацию глазами стороннего наблюдателя, вы увидите то, что ранее было скрыто от ваших глаз. Это поможет укрепить отношения. У Водолеев января не исключены мелкие сбои. Но в большинстве своем обстоятельства станут складываться вам на руку. Главное, ведите себя предусмотрительно и обдуманно.
Благоприятные дни — понедельник, вторник, пятница, суббота.
Неблагоприятные дни — нет.
РЫБЫ
Тем из вас, кто родился в феврале, в пятницу не так-то просто будет выполнить намеченное: суета и несобранность незамедлительно скажутся на вашей работоспособности и настроении. Если вы не хотите потратить время и силы впустую, то лучше не распыляйтесь, а сосредоточьтесь на чем-то одном. От Рыб марта эта неделя потребует, чтобы на первый план у вас вышли ваши цели и личные интересы — это позволит запустить процесс их реализации. Плюс друзья сейчас не откажут вам в помощи.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — пятница.
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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