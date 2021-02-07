Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля

07.02.2021 13:00

ОВЕН

У Овнов марта великолепна вся неделя: велик шанс продвинуться в делах карьеры или завоевать чье-то сердце. Для тех, кто родился в первой декаде апреля, события начнут развиваться по благоприятному для вас сценарию. Да и сами вы станете намного энергичнее, сообразительнее и ловчее. У родившихся в конце знака в самом начале дел будет невпроворот. Но вы не допустите разрастания снежного кома проблем.

Благоприятные дни — вторник — четверг.

Неблагоприятный день — понедельник.



ТЕЛЕЦ

У Тельцов апреля и первой декады мая совершенно неожиданно могут появиться проблемы на службе либо разладятся ваши отношения с близкими. Чтобы ни с кем не поссориться, старайтесь больше слушать и меньше говорить. Зато во вторник и субботу обстоятельства станут складываться в пользу Тельцов конца знака, и они поймут, что надо сделать, где оказаться или когда начать действовать, чтобы пожелания исполнились.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятные дни — вторник, среда.



БЛИЗНЕЦЫ

Эта неделя для многих из вас охарактеризуется активностью, приятными случайностями и новыми увлечениями, а через общение вы сможете внести весомые перемены в свою жизнь. Главное, не оставаться безучастными к тому, что говорят другие. А еще в данный период будет легче обычного избавиться от негативных привычек и восстановить пошатнувшиеся отношения. И лишь в выходные дни оградите себя от изнурительного общения.

Благоприятные дни — вторник — четверг.

Неблагоприятные дни — нет.



РАК

Для Раков июня понедельник грозит стать тяжелым днем. Зато с четверга вы станете невероятно легки на подъем, активны, доброжелательны и успешны. А родившимся в середине знака неделя принесет успех и взаимопонимание. Но у Раков второй декады июля до среды настроение будет не на высоте, возникнут проблемы, а в отношениях потянет сквознячком. Поэтому в начале недели не стоит брать на себя чужие проблемы, зато потом, даже если вы с головой уйдете в дела близких и друзей, это не только положительно скажется на вашем авторитете, но и доставит удовольствие.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.





ЛЕВ

Для июльских Львов в первой половине недели ваша излишняя активность и импульсивность могут привести к возникновению дополнительных проблем и конфликтам. Главное — не давать воли разрушительным эмоциям. С пятницы обстановка улучшится и все пойдет своим чередом, а вы почувствуете прилив творческих сил и теплоту чувств своих близких. У Львов августа дела застопорятся с понедельника и до конца недели возможны потери и выяснения отношений с близкими.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — вторник — четверг.



ДЕВА

Эту довольно продуктивную неделю желательно провести четко и ответственно. Вам легко будут даваться даже самые трудные дела, а работа станет приносить не только бонусы к вашему авторитету, но и положительные эмоции. Отношения с людьми тоже порадуют, а занятия спортом или прогулки укрепят здоровье. И лишь для августовских Дев в пятницу возникнут помехи. А еще вы станете излишне эмоциональны или вам напомнят о себе хронические недуги.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятный день — пятница.



ВЕСЫ

В эти дни родившихся в сентябре могут озадачить служебные вопросы. А тут еще нечто связанное с прошлым станет портить настроение или уводить от реальности. Для вас будут очень полезны контакты с теми, кто смотрит в будущее с оптимизмом. Весы октября будут инициативны и общительны, поэтому их успехи и способности будут замечены и оценены по достоинству. Кстати, возможны романтические знакомства…

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — вторник.



СКОРПИОН

Родившимся в октябре в эти дни не пойдут на пользу ваша чрезмерная настойчивость или избыток активности. Повремените. А Скорпионы первой декады ноября станут быстрее уставать, многое начнет раздражать, а с близкими и друзьями в два счета могут возникнуть беспочвенные ссоры. Зато для Скорпионов конца знака наступает период решительных шагов по всем направлениям. Ну а здравый смысл подскажет, что следует отбросить, а что нужно беречь и лелеять.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



СТРЕЛЕЦ

Неделя хороша для встреч и общения. В данный период вы будете способны заставить окружающих с интересом следить за ходом ваших мыслей, что позволит повернуть любую ситуацию себе на пользу. В связи с этим очень вероятны значительные успехи и в карьере, и в личной жизни. И лишь у тех, кто родился в середине знака, в начале недели все же не исключены неудачи и промахи, поэтому зря не рискуйте.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — понедельник.



КОЗЕРОГ

Козерогам декабря больше времени следует проводить со своими близкими — вы так благотворно станете влиять друг на друга! Хотя в творческом плане вы тоже сможете преуспеть, приятно поразив тем самым начальство и коллег. А вот Козерогам первой декады января желательно посвятить себя работе, ведь ритмы этого периода напрямую связаны с будущими финансами. Наверное, стоит ради этого отдать все силы служебным делам. К сожалению, у Козерогов конца знака на протяжении недели возможны нестыковки.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятный день — среда.



ВОДОЛЕЙ

Родившиеся в январе в начале недели будут находиться в приподнятом настроении, а с окружающими установятся теплые отношения. Вторая половина недели пройдет с небольшими проблемами и выяснением отношений. А вот оптимизму и везению Водолеев февраля можно будет позавидовать прямо с понедельника. Вы, что называется, будете на коне — великолепны и всеми любимы, а собранность и безошибочная интуиция дополнят эту прекрасную картину!

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятные дни — нет.



РЫБЫ

На долю февральских Рыб выпадет немало счастливых моментов и удачных стечений обстоятельств. Да и деньги чаще обычного станут ласкать ваш слух своим шелестом. У тех, кто родился в первой декаде марта, неделя тоже яркая и активная, а интуиция и окружающие помогут вам в нужный час оказываться в нужном месте. Рыбы же конца знака весьма неплохо заявят о себе, а ваша способность контролировать свои эмоции и амбиции запросто может привести к заветным целям.

Благоприятные дни — понедельник, вторник, пятница, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.