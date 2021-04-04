Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля

04.04.2021 17:00

ОВЕН

На этой неделе вам явно будет сопутствовать удача. А если к везению приложить целеустремленность, то со вторника можно достичь очень многого. Шансы на успех велики. Сумеете удачно провернуть практически любое дело. Отдохнете в выходные, тем более для вас это будут дни, о которых можно сказать, что ничего не хочется делать. И не делайте.

Благоприятные дни — вторник, суббота, воскресенье.

Неблагоприятный день — понедельник.



ТЕЛЕЦ

В настоящее время успех рожденным до 10 мая, скорее всего, не гарантирован. Не нервничайте и не рискуйте, иначе возможны срывы и крупные неудачи. Лучше переждите сложное время, довольствуясь тем, что у вас есть. И не выплескивайте на домашних свои проблемы. Старайтесь удержаться в спокойном ритме и терпеливо, без излишней горячности решайте возникающие проблемы. У Тельцов второй декады мая, наоборот, обстоятельства сами помогут решить большинство вопросов, причем с минимальными усилиями.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.



БЛИЗНЕЦЫ

В решении сложных профессиональных и личных вопросов в эти дни вас не подведет чутье на обстановку, а новые контакты могут иметь большое будущее. А раз так, то в этот период займитесь самыми важными делами, ведь любые проблемы окажутся под силу. Причем ваше самое надежное оружие — личное обаяние и собственный ум. Постарайтесь не отвлекаться на мелочи и несущественные дела: в это время каждый день на вес золота.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятный день — пятница.



РАК

Раки июня и второй декады июля должны проявлять в эти дни поменьше необдуманной активности, иначе могут потерять то, что имеют. Займитесь привычным, надежным делом. Что касается дома, то и здесь спокойно выполняйте свои обязанности и постарайтесь уделить побольше внимания своим близким. Не дергайте себя и их по пустякам — нервозность может нарушить доброжелательную атмосферу. Только рожденные в середине знака могут в эти дни либо ударно поработать, либо отдохнуть. Все зависит от вас, так как эта неделя благоприятствует по всем направлениям.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятные дни — понедельник, суббота.



ЛЕВ

Первая половина недели благоприятна только для дел, не требующих повышенного внимания. В эти дни не давайте советчикам сбить себя с толку и сами не выступайте в роли доброжелателя. Такое пожелание относится и к деловой, и к личной жизни, где не все может получаться так, как вам того хотелось бы, особенно в начале недели. А Львам первой декады августа следует провести вторник в одиночестве, если они почувствуют первые признаки раздражения.

Благоприятные дни — суббота, воскресенье.

Неблагоприятный день — вторник.



ДЕВА

Спокойствие и уравновешенность в эти дни — основные составляющие успешной работы и гармоничных отношений августовских Дев. В сердечных делах будет сопутствовать удача: возможно приятное знакомство или внимание со стороны симпатичного вам человека. А в выходные дни просто необходима умеренная физическая нагрузка в любом виде. Рожденным в сентябре, чтобы достичь того же, что и соседям по знаку зодиака, потребуется приложить усилия: тогда хоть и с трудом, тоже смогут получить желаемое.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятные дни — четверг, пятница.



ВЕСЫ

На этой неделе приветливость, тактичность и готовность выслушивать сделают Весов середины знака очень популярными. К любой нестандартной ситуации они будут готовы отнестись как к возможности проявить себя на новом поприще. К сожалению, у остальных Весов, особенно рожденных в сентябре, эта неделя не задастся с понедельника. Все будет идти не так, как хочется. Поэтому в эти дни стоит отказаться не только от важных, но и мелких дел.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятные дни — понедельник, суббота.



СКОРПИОН

Рожденные до 12 ноября должны проследить за своим здоровьем, в эти дни оно может пошатнуться. И одна из причин — возможная переменная облачность на семейном небосклоне. Не стоит доводить дело до грозы. Положительные эмоции помогут преодолеть разногласия. Берите пример со своих соседей по знаку. У Скорпионов второй декады ноября хорошего настроения и задора хватит и на себя, и на окружение.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — вторник.



СТРЕЛЕЦ

У большинства Стрельцов подъем жизненных сил и вновь появившееся желание творить и нравиться будут способствовать положительным переменам в жизни. Личное обаяние и легкость в общении создадут в глазах окружающих образ приятного собеседника. На службе вы проявите себя компетентным специалистом. В семейных делах чужое поведение не выведет из себя, а ваши наставления станут доходчивыми и понятными.

Благоприятные дни — понедельник, вторник, воскресенье.

Неблагоприятный день — четверг.



КОЗЕРОГ

Козероги декабря и второй декады января в течение всей недели должны придерживаться обычного ритма, а если есть возможность, то и снизить его. Постарайтесь не обострять отношений. Учтите, что вся ответственность за неприятности ляжет на вас. Так что если члены вашего семейства начнут выяснять между собой отношения, то не вмешивайтесь. И только Козероги середины знака в эти дни будут всем довольны. Распорядитесь этими днями разумно, чтобы достичь намеченного или сделать задел на будущее.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — воскресенье.



ВОДОЛЕЙ

На этой неделе приятный эмоциональный настрой, ясность в мыслях и легкость в движениях создадут благоприятную почву не только для успешной работы, но и для новых перспективных связей или неожиданных знакомств. Но для большей уверенности не помешает, чтобы в это время рядом находился человек, способный разделить ваше желание преуспеть. На выходных следует подумать над распределением семейного бюджета: вы обнаружите исправимые промахи.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятный день — нет.



РЫБЫ

Рыбы февраля и первой декады марта в эти дни будут полны сил и энергии, но сейчас не стоит совершать «героические» поступки. У Рыб второй декады марта действия будут суетливыми и непродуманными. Позаботьтесь о том, чтобы не потерять то, чем владеете. Не пренебрегайте чувствами своих близких. В каком бы настроении вы ни находились, постарайтесь сделать для них что-нибудь приятное. Ваше внимание будет принято с благодарностью.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — вторник.

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