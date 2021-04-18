Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля

18.04.2021 17:00

ОВЕН

У апрельских Овнов неделя благоприятная. В довесок к удачным деловым связям и миру в семье вторая половина недели может порадовать денежным вознаграждением или повышением авторитета. К сожалению, родившимся в марте во второй половине недели начнут досаждать подножками не только окружающие, но и обстоятельства. Но утешьтесь тем, что это приведет только к недоразумениям без серьезных последствий.

Благоприятные дни — вторник, среда.

Неблагоприятный день — суббота.



ТЕЛЕЦ

На этой неделе Солнце войдет в ваш знак. Это потребует на протяжении ближайшего месяца потрудиться с полной отдачей сил — ведь вы закладываете программу на целый год. Ну а в эти дни больше времени посвятите работе. Есть шанс продвинуться по служебной лестнице. Вот только Тельцы первой декады мая должны повременить с активностью — ваше время еще не пришло.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — вторник.



БЛИЗНЕЦЫ

Неделя благоприятная для рожденных до 12 июня. В этот период вы найдете дипломатические решения любых споров и проблем. Переключайтесь на контакты с начальством и вносите предложения — сейчас вы способны значительно повысить свой авторитет. А заодно и материальный достаток. Укрепляйте устои своего семейного очага, партнерские и любовные отношения. У Близнецов конца знака эта неделя может оказаться суетливой. Разумнее подойдите к делам и не планируйте на это время значимых мероприятий.

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятный день — четверг.



РАК

У июльских Раков эта неделя пройдет на одном дыхании: приятные встречи, успешно проходящие дела и хорошее настроение дадут в полную силу почувствовать, что наступила весна. У родившихся в июне эти дни будут спокойнее. Вы погрузитесь в дела и, не торопясь начнете доводить до конца все то, что было когда-то заброшено. Главное — не поддаться иллюзорным мечтаниям со своей стороны и обману — с чужой. Хотя кому-то из вас именно это принесет новые ощущения и неожиданности.

Благоприятные дни — понедельник, четверг.

Неблагоприятный день — суббота.



ЛЕВ

Неделя сложная и ответственная. Настойчиво потребуют решений партнерские отношения — и служебные, и личные. И вот тут-то вы можете проявить себя совершенно неоднозначно, а значит, в итоге получите соответствующий результат. Подумайте, что вы способны сделать, чтобы не придиралось начальство или не завалить важное задание. Прикиньте, как вам следует себя повести, чтобы любимый человек не обрушил все свое негодование на вас. Не опускайтесь до споров и никого не обсуждайте за глаза.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — понедельник, пятница.



ДЕВА

Очень благоприятная неделя. Весна уже в полном разгаре, а значит, резко возрастет радостное эмоциональное состояние, обострится интуиция, и вы безошибочно станете выбирать пути для осуществления своих целей или покорения чужих сердец. Обратите внимание на случайные встречи — для кого-то они судьбоносные. Хорошо пойдет обучение: вы сможете превосходно и объяснять, и сами усваивать новый материал.

Благоприятные дни — понедельник, четверг, пятница.

Неблагоприятные дни — нет.



ВЕСЫ

Неделя ответственная. Окружающие станут просить советы и рекомендации, и вы обязаны будете показать свою компетентность и оригинальность мышления. Ведь это же Весам принадлежит такой дар, как мудрость. Вот и отрабатывайте подарки природы. Но вместе с тем проявите бдительность и осторожность — есть вероятность попасть в чужие сети. Особенно во второй половине недели это может коснуться родившихся в сентябре.

Благоприятные дни — вторник, среда.

Неблагоприятный день — пятница.



СКОРПИОН

У родившихся до 12 ноября в эти дни возрастет принципиальность, упрямство и нежелание уступать. Будьте предусмотрительны и исключите необдуманные поступки. Рискованные шаги чреваты серьезными проблемами. У Скорпионов конца знака неделя поспокойнее. Она заставит уделить больше внимания своим домашним. Причем вам станет гораздо легче общаться с ними, что будет способствовать душевному спокойствию. Ваше слово будет принято на веру, а нотации и просьбы не встретят сопротивления.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — вторник, суббота.



СТРЕЛЕЦ

У Стрельцов ноября и первой декады декабря на этой неделе в полной мере разыграются воображение и фантазия, которые с успехом можно будет применить во многих сферах жизни. Но лучше всего в эти дни заняться получением нужной информации или отдать их близким и друзьям. Хотя, если вы родились в конце знака, то вышесказанное будет осуществимо с большими усилиями. Поэтому если можно что-то перенести на следующую неделю, то так и сделайте.

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятный день — четверг.



КОЗЕРОГ

У большинства Козерогов неделя благоприятная. Бурлящая через край энергия заставит проявить инициативу не только для исполнения своих собственных пожеланий — вы примете активное участие в жизни своих близких. И в настоящий момент способны их осчастливить. Только у родившихся в декабре в субботу возможны мелкие разногласия с домашними и небольшие финансовые проблемы.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — суббота.



ВОДОЛЕЙ

У Водолеев января и первой декады февраля эта неделя энергозатратная и малопродуктивная. И даже если вы считаете, что способны сдвинуть горы, то сейчас пыл следует поубавить. С вас хватит того, что эти дни преподнесут кое-какие домашние заботы. Зато родившимся в конце знака неделя принесет спокойствие и рассудительность, поэтому поспешите загладить все прошлые разногласия.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — вторник, суббота.



РЫБЫ

Эта неделя с легким дуновением весеннего ветерка внесет в вашу жизнь обожаемые вами тайны, иллюзии и витание в облаках. Но, право, сейчас все это пойдет на пользу, увеличив вашу непредсказуемость и привлекательность. Правда, если действительно есть что скрывать, то не поддавайтесь искушению поведать об этом кому бы то ни было. А еще может застать врасплох интереснейшее знакомство. Хотя рожденные во второй декаде марта в эти дни могут почувствовать прохладу и недопонимание в отношениях. Не волнуйтесь — следующая неделя все исправит.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятные дни — нет.