Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая

25.04.2021 17:00

ОВЕН

У Овнов апреля это благоприятная и ответственная неделя. Солнце покинуло ваш знак, а значит, вы повзрослели на год. Кому-то из вас в этот период не помешает сменить не только свои взгляды, но и привычное окружение: новые люди наверняка станут прекрасным стимулом пересмотра устаревших позиций. Рожденным в марте всю неделю придется быть готовыми к неприятным сюрпризам.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.



ТЕЛЕЦ

На этой неделе Тельцы апреля и второй декады мая энергично примутся и за выполнение служебных дел, и за решение личных или семейных вопросов. Найдутся силы и на то, чтобы с нескрываемым интересом поглядывать на лица противоположного пола. Но родившиеся в середине знака могут пребывать в каком-то внутреннем зажиме, а в первой половине недели им не помешает проследить за своим самочувствием и особенно за питанием.

Благоприятные дни — суббота, воскресенье.

Неблагоприятные дни — вторник, среда.



БЛИЗНЕЦЫ

Для июньских Близнецов неделя будет протекать очень активно не только на физическом уровне, но и на духовном. Что ж, самое время подвести некоторые жизненно важные итоги, в том числе касающиеся ваших взаимоотношений с окружающими людьми: осудить свои ошибки и простить чужие промахи. Родившимся в мае надо, чтобы неделя прошла как можно спокойнее. Сократите пустые разговоры. Так вы наберетесь сил и поправите здоровье перед новым весенним месяцем.

Благоприятные дни — понедельник, воскресенье.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



РАК

Эта неделя для июльских Раков очень удачная и продуктивная. Она благоприятна для дружеских и любовных связей, для учебы и карьеры. Жизнь кое-что расставит по своим местам, и вам воздастся по заслугам за усердие и результативность прошлых действий. Желательно продумать планы на май, чтобы удача не застала вас врасплох и вы оказались готовы удержать подарки судьбы. К сожалению, родившихся в июне во второй половине недели подстерегают неожиданности, и порой не очень-то приятные.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятный день — пятница.



ЛЕВ

Неделя потребует повышенной собранности на рабочем месте — вы же не хотите подвергнуться критике. И помните, что излишняя эмоциональность может сослужить плохую службу. Впрочем, как и излишняя болтливость. Иначе потом ночами вы будете мучиться бессонницей по поводу необдуманно сказанных речей. Родившимся в июле то и дело придется переключаться на чужие проблемы или выяснение отношений. Но вы будете расправляться со всем этим очень умело.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — понедельник — среда.



ДЕВА

Очень хорошая неделя, и вы можете рассчитывать на весьма благоприятные стечения обстоятельств как на деловом, так и на личном фронте, ведь вас не покинут здравый смысл, активность и умение, предвидев пожелания окружающих, ловко обернуть это в свою пользу. Но лучше всего было бы посвятить этот период добросовестной работе, воспитанию и укреплению здоровья. Причем не только своего, но и ваших близких.

Благоприятные дни — понедельник, вторник, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.



ВЕСЫ

Эта неделя поможет перевести партнерские отношения октябрьских Весов на новый уровень. Вы искренне станете думать и заботиться о благополучии других и осознаете, что, несмотря на ваши промахи и ошибки, есть люди, которые вас тоже очень любят. А это ли не счастье? В это время возможно романтическое увлечение. Правда, у сентябрьских Весов оно будет с привкусом роковой страсти. Но вы предупреждены, значит, сумеете обойти все ловушки и препоны.

Благоприятные дни — понедельник, четверг.

Неблагоприятный день — суббота.



СКОРПИОН

У Скорпионов ноября последняя апрельская неделя может внести разногласия в партнерские отношения, как деловые, так и личные. Причем, скорее всего, с лицами противоположного пола. Не исключено, что вскроются какие-то тайны. Сдерживайте эмоции, вы можете повести себя необдуманно. У родившихся в октябре неделя хорошая. Вторая половина ее может даже преподнести приятные сюрпризы. Главное, чтобы вы их не пропустили. А для этого нужно проявить активность.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятные дни — среда, пятница.



СТРЕЛЕЦ

На этой неделе будет много контактов. Носить они станут деловой, дружеский или родственный характер. Возможны весьма ощутимые успехи в карьере. Вы ловко раздобудете или внедрите в жизнь выгодную для вас информацию и связи. Что касается личной жизни, то близкие не откажут вам в помощи и простят кое-какие огрехи. С детьми установится редкое взаимопонимание. Найдется больше времени и для себя.

Благоприятные дни — понедельник, среда — пятница.

Неблагоприятные дни — нет.



КОЗЕРОГ

О последней апрельской неделе для январских Козерогов можно отозваться только в превосходной степени. На высоком уровне окажутся дела, любовь и воспитание. В отношениях с людьми наступят понимание и стабильность, да и служебные успехи многих приобод­рят и порадуют. Но у родившихся в декабре не все пойдет столь радужно, и особенно осторожно им следует решать финансовые вопросы и пощадить чувства близких людей.

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятный день — пятница.



ВОДОЛЕЙ

Неделя не очень-то продуктивная. Возможно, произойдет это из-за того, что вы начнете оказывать давление на окружающих, что не всем понравится. А вот рассчитывая только на себя, вы все же сможете достичь успеха. Родившихся в середине знака эта неделя способна завалить делами и домашними проблемами. И вам сложно будет скрывать раздражение и плохое настроение, которое вы не преминете выплеснуть на своих близких.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.



РЫБЫ

Неделя одарит вас приятными встречами с людьми, которые действительно желают вам добра. Внемлите их советам, услышьте их предостережения — и вы только выиграете, последовав им. Не помешает также предпринять профилактические меры для поддержания здоровья: пейте витамины, проводите больше времени на природе и обязательно соблюдайте противоэпидемиологические мероприятия. А февральские Рыбы, чтобы поднять самооценку, просто обязаны вести активный образ жизни. И все будет хорошо.

Благоприятные дни — понедельник — среда, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.

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