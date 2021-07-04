Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля

04.07.2021 13:00

ОВЕН

Проживите эти семь дней радостно и активно. Надо воспользоваться моментом, когда все складывается как нельзя лучше, а вы сможете показать себя в самом выгодном свете, проявив профессионализм и умение договариваться с людьми. Все это благоприятнейшим образом скажется на карьере и материальном благополучии. Не стоит забывать и о своей личной жизни. Здесь ваши успехи также могут оказаться головокружительными.

Благоприятные дни — вторник, среда, воскресенье.

Неблагоприятные дни — нет.



ТЕЛЕЦ

У Тельцов первой декады мая неделя непростая. Но не допускайте, чтобы в вашу душу проникли пессимистические мысли. Все это временно. Остальные Тельцы совершенно по-другому будут воспринимать события этих дней. Вы поставите во главу угла то, что вас, конечно же, кто-то любит, а вы также обожаете кого-то. И еще. Имейте в виду: если еще не нашли себе спутника жизни, то поиски сейчас следует удвоить.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — воскресенье.



БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе Близнецы мая и первой декады июня с большой охотой возьмутся за любую работу. А из общения, которое больше будет похоже на реки всевозможной информации, вы сможете улавливать нужные и полезные сведения. Но рожденных в конце знака многое станет отвлекать, раздражать и путать, так как способность трезво мыслить и разумно поступать, мягко говоря, погрузится в дремоту. И особенно это отразится на доме и семье. Поэтому попридержите себя от опрометчивых поступков.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — воскресенье.



РАК

Встречайте очень интересную неделю, когда в работе и личной жизни ожидаются успехи, общение доставит массу впечатлений и положительных эмоций, и будет еще много всего самого хорошего. А вызвано это тем, что в контактах — деловых или личных — безоговорочно удастся убедить или уговорить собеседника. При этом каждый раз вы с гордостью будете считать, что одержали сокрушительную победу. Будете довольны собой и надолго запасетесь хорошим настроением.

Благоприятные дни — понедельник, четверг, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.



ЛЕВ

Замечательная неделя у Львов июля и второй декады августа. Абсолютное согласие со стороны окружающих может вас даже слегка напугать и озадачить: с чего бы это они стали такими добренькими и покладистыми? А вот Львы середины знака не будут находиться под столь явным покровительством Фортуны. Желательно в эти дни не предпринимать ничего важного, а также никому не рассказывать о своих планах.

Благоприятные дни — вторник, воскресенье.

Неблагоприятный день — понедельник.



ДЕВА

У рожденных в первой декаде сентября эта неделя наполнится интересными событиями или счастливым стечением обстоятельств. В эти дни будете испытывать прилив сил и положительных эмоций от общения с приятными сердцу людьми. У остальных Дев, особенно рожденных в августе, неделя совершенно не подходит для решения каких-нибудь значимых вопросов или начинаний. Вам следует отдохнуть перед благоприятным периодом, который у Дев конца знака уже не за горами.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятные дни — вторник, среда, пятница.



ВЕСЫ

Вы будете ощущать избыток энергии и вряд ли захотите сидеть без дел. А ваша дипломатичность и умение предвидеть ситуацию станут залогом того, что вы найдете верный способ произвести нужное впечатление на людей, которые помогут продвинуться в делах карьеры или преуспеть в профессиональной сфере. Да и в личной жизни ваше слово способно перейти в ранг закона, который окружающие выполнят с удовольствием.

Благоприятные дни — вторник, среда, воскресенье.

Неблагоприятные дни — нет.



СКОРПИОН

Скорпионы первой декады ноября должны стараться не одаривать окружающих замечаниями, особенно своих близких. Не забывайте, что вечное недовольство вызывает настоящий комплекс неполноценности у детей, а для взрослых членов семьи такие придирки заканчиваются желанием головокружительной свободы или безрассудных поступков. Остальные Скорпионы в эти дни по достоинству оценят такой подарок звезд, как взаимопонимание, спокойствие и удачное стечение обстоятельств.

Благоприятные дни — четверг, суббота.

Неблагоприятный день — воскресенье.



СТРЕЛЕЦ

Для Стрельцов ноября и второй декады декабря это конфликтное время. Будут затронуты финансы и их «нечестное» распределение, упомянуты родственники с обеих сторон, огрехи в собственном доме и в воспитании. Хорошо то, что крупных ссор не предвидится. К тому же иногда полезно узнать, какое недовольство по отношению к вам хранят окружающие. Рожденным в середине знака эти дни, наоборот, принесут массу полезных контактов и удачное решение многих вопросов.

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятные дни — понедельник, среда.



КОЗЕРОГ

Не исключено, что благодаря способности рискнуть или попробовать себя в новом качестве в этот период, перед вами откроются гораздо более широкие перспективы, чем можно было предположить. Или настройтесь на романтический лад. Если ваш предмет обожания рядом или уже на примете, то одарите его своим повышенным вниманием. Ну а если пока где-то скрывается — то ищите. Вероятность встречи на этот раз слишком уж велика.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — пятница.



ВОДОЛЕЙ

Водолеям января и второй декады февраля эта неделя принесет приятное общение. Вы успешно уладите многие проблемы при минимальных затратах. Но у Водолеев середины знака в эти дни может произойти накопление горьких мыслей, и тогда всю неделю вам придется провести в их компании. А поэтому не выясняйте отношения. Либо запаситесь олимпийским спокойствием или противоядием.

Благоприятные дни — вторник, среда.

Неблагоприятный день — воскресенье.



РЫБЫ

Благоприятная неделя для Рыб февраля и первой декады марта. Не принимайте на свой счет никаких косых взглядов. Спокойно все исправляйте и утрясайте — и тогда неделя сложится удачно, работа не станет обременительной, а контакты принесут радость. У Рыб второй декады марта все с точностью до наоборот. Не волнуйтесь, если обстоятельства не станут благоволить вам в эти дни. Возьмите тайм-аут до выходных, и уже со следующей недели все исправится, если не само собой, то с минимальными усилиями.

Благоприятные дни — четверг, пятница.

Неблагоприятный день — среда.

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