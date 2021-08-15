Гороскоп на неделю с 16 по 22 августа

15.08.2021 15:00

ОВЕН

Неделя благоприятная и ответственная. Вы можете воспользоваться только первой характеристикой недели и насладиться тем, что пока еще лето, а ваши партнерские отношения находятся на высоком уровне, доставляя вам радость или успокоение. А можно, выбрав вторую характеристику недели, проявить перед нужными людьми свои таланты, с минимальными усилиями добиться высоких результатов или подправить натянутые отношения.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятный день — среда.



ТЕЛЕЦ

Тельцы апреля и первой декады мая должны взять на заметку тот факт, что на протяжении этой недели, и особенно в ее конце, их может не покидать ощущение некоторой дисгармонии с окружающим миром. В такой период любой пустяк способен вывести из равновесия. Работа также пойдет с трудом, посему не рвитесь — лучше переждать это время. У родившихся после 10 мая будни хороши, а вот в выходные взаимопонимания с близкими людьми вам придется добиваться своими силами.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятные дни — пятница, суббота.



БЛИЗНЕЦЫ

Активная неделя для Близнецов мая и второй декады июня. Разноплановый обмен деловой или личной информацией пойдет на пользу и вам, и вашему окружению, ведь сейчас так легко приобрести новые знания или прийти к общему знаменателю в ранее спорных вопросах. Но у родившихся в середине знака в эти дни именно в общении вероятны конфликты, непонимание и ссоры.

Благоприятные дни — пятница, суббота.

Неблагоприятный день — понедельник.



РАК

Неделя неоднозначная. Один день совершенно может быть не похож на предыдущий. Поэтому, обдумывая планы на завтра, имейте про запас два-три возможных варианта развития событий. Ну а если что-либо станет складываться совсем уж непредсказуемо, то отдайтесь на волю судьбы — есть вероятность, что Ракам середины знака она приготовила подарки, на которые они и не рассчитывали. Родившиеся же в июне и во второй декаде июля в эти дни должны пристально следить за любыми денежными операциями — возможны потери и убытки.

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



ЛЕВ

Довольно продуктивная неделя у июльских Львов. Вашему энтузиазму в эти дни можно только позавидовать — осталось направить свою инициативу в то русло, которое принесет пользу, ведь сейчас перед вами не устоит ни одна крепость. А вот рожденным в августе, особенно во второй половине недели, лучше умерить пыл. Поскольку то ли удача начнет вас покидать, то ли вы сами престанете объективно оценивать свои возможности.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятный день — суббота.



ДЕВА

Девы первой декады сентября на этой неделе имеют все шансы удачно решить целый ряд задач. И в делах карьеры, и в личной жизни ваше даже незначительное старание даст приличную отдачу. Прислушивайтесь и к голосу интуиции, которая как никогда заинтересована ради вашего блага открыть вам глаза на некоторые отношения. А вот над остальными Девами, напротив, она может зло подшутить. И особенно остерегайтесь чужих обещаний и финансовых предложений.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятные дни — вторник, воскресенье.



ВЕСЫ

Благоприятная неделя для Весов сентября и второй декады октября. Вас потянет на нежность и романтику. Неплохо в этот период пойдут и карьерные дела: добавив проворности к свойственной вам дипломатичности, вы смело можете рассчитывать на подарок, вознаграждение, повышение в зарплате или на резкий подъем рейтинга и авторитета. И только у Весов середины знака неделя не задастся с понедельника, поэтому неплохо отложить важное и нужное до лучших времен.

Благоприятные дни — понедельник, пятница, суббота.

Неблагоприятный день — среда.



СКОРПИОН

Перспективная и ответственная неделя. Переключите свое внимание на друзей. Контакты с ними отвлекут от рутины и проблем, приукрасят вашу жизнь и помогут взглянуть на отдельные моменты и события совсем с иной стороны, отчего вы станете более спокойны, а к своим родным отнесетесь с теплотой и участием. Не помешает также продумать планы на ближайшее будущее. Правда, одних из вас вскоре ожидает взлет, а другим придется пробираться «к звездам через тернии».

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятные дни — пятница, суббота.



СТРЕЛЕЦ

Стрельцы ноября и первой декады декабря в эти дни должны постараться воздержаться от каких-либо важных мероприятий или объяснений с начальством, коллегами, родственниками. Мало того что ваши труды пропадут даром, так еще не исключено, что вы изрядно подмочите свою репутацию, наживете врагов или потреплете свои и чужие нервы. У родившихся после 11 декабря неделя ответственная. Поспешите использовать блестящий шанс продвинуться по служебной лестнице.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — вторник.



КОЗЕРОГ

Эту неделю хорошо бы посвятить делам. Данный период очень подходит для серьезных раздумий и спокойной кропотливой работы, когда из кирпичиков-дел можно сложить очень даже неплохую лесенку вверх. А родившимся в первой декаде января добиться своего поможет еще и счастливый случай. Не проморгайте неожиданного его. Романтические и любовные дела в эти дни также пойдут замечательно.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятные дни — нет.



ВОДОЛЕЙ

Неделя удачная у рожденных во второй декаде февраля и особенно у Водолеев января. Вы переделаете массу дел, общение пройдет на должном уровне, а сами вы будете полны сил и некой магической притягательности. Родившимся в первой декаде февраля на этой неделе следует взять под контроль свое самочувствие. В работе организма возможны сбои, поэтому никакого перегревания и переохлаждения. По возможности отстранитесь и от дел, чреватых перегрузками.

Благоприятные дни — понедельник, пятница, суббота.

Неблагоприятный день — вторник.



РЫБЫ

Неделя ответственная, так как периодически в вашем окружении не исключены бои местного значения. Причем поле брани возможно как на служебном поприще, так и в домашних условиях. Имейте в виду, что в данный период расхождение во взглядах или чье-то упрямство способны спровоцировать вас на необдуманный поступок. Контролируйте себя и сами не доставайте других требованиями и претензиями. В дороге также будьте внимательными.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.

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