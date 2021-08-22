Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа

22.08.2021 17:00

ОВЕН

Неделя благоприятная. Вы будете трудолюбивы и неотразимы в своем обаянии. А у кого-то кроме творчества и любви в эти дни будут еще замешаны и деньги. Другое дело, какие отношения у вас с ними сложатся: то ли вы их заработаете, то ли без сожаления потратите на себя и близких. Но по мере удаления вашего дня рождения от середины знака события будут становиться менее яркими.

Благоприятные дни — вторник — четверг.

Неблагоприятные дни — нет.



ТЕЛЕЦ

Неделя хороша для тех, кто родился в апреле и во второй декаде мая. Вам удастся отдохнуть душой, потому что вы, находясь на волне понимания, не станете выяснять прошлых разногласий. Вы начнете искренне любить своих близких, даже если они капризные, ленивые и вредные. А вот у родившихся в середине знака дом может превратиться в площадку для подготовки к военному параду, где каждый норовит идти не в ногу, а значит, без претензий, хаоса и споров не обойдется.

Благоприятные дни — понедельник, пятница, суббота.

Неблагоприятные дни — вторник.



БЛИЗНЕЦЫ

Обратите внимание на то, что свою личную жизнь в это время Близнецы мая смогут устроить по высшему разряду. Стоит поманить пальцем — и к вам вернутся даже те, с кем вы разошлись по вашей же вине. Вы сумеете придумать такое оправдание, что оно затмит хороший детективный сценарий. Для Близнецов июня эта неделя сложится иначе. Причем чем дальше ваш день рождения от середины знака, тем более туго станет проходить общение, особенно с домашними.

Благоприятные дни — среда.

Неблагоприятные дни — понедельник.



РАК

Благоприятная неделя для июльских Раков. Вы окажетесь в авангарде событий, а общение станет для вас энергетической подпиткой и творческим вдохновением. У рожденных в июне неделя неоднозначная. Похоже, она наполнится планами и делами, которые срочно надо решить, но не всегда это вовремя удастся сделать. Не исключены также дополнительные хлопоты или интересы, из-за чего вы иногда станете ликовать, а иногда — впадать в уныние.

Благоприятные дни — пятница, суббота.

Неблагоприятные дни — понедельник.



ЛЕВ

У августовских Львов неделя неоднозначная. В вашем окружении не исключены неприятности и претензии друг к другу. Правда, лично у вас всегда найдутся смягчающие вину обстоятельства. Возможность выговориться или пожаловаться также снимет накал. Родившиеся в ­июле будут блаженствовать. Ваше сердце станут согревать приятные воспоминания и пьянящие воображение планы. Постаравшись, вы сумеете наверстать упущенное или добиться того, чего так жаждет ваша душа.

Благоприятные дни — среда.

Неблагоприятные дни — пятница, воскресенье.



ДЕВА

У сентябрьских Дев неделя плодотворная. Вы сами возьмете на себя дополнительные обязанности в виде «промывания мозгов» своим ближним или серьезной работы над ошибками — это уже для себя. И то и другое получится превосходно. У родившихся в августе, несмотря на период дней рождений, неделя, вероятнее всего, пройдет на спокойной волне, и вы предпочтете узкий круг друзей, нежели шумную компанию.

Благоприятные дни — пятница, суббота.

Неблагоприятные дни — понедельник.



ВЕСЫ

Эта неделя преподнесет сентябрьским Весам такие сюрпризы, на какие они и не рассчитывали. Не теряйтесь и поспешите воспользоваться подарками судьбы. Правда, иной раз потребуется рискнуть и поддаться авантюризму, на что Весы не всегда способны. А еще можно косвенными наводками и советами привести окружающих к тому, что надо именно вам. А можно поруководить и напрямую. У рожденных в октябре в эти дни возможны и взлеты, и падения, причем вероятность последних значительна, если вы родились в первой декаде октября.

Благоприятные дни — понедельник.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



СКОРПИОН

Неделя ответственная и благоприятная для Скорпионов, родившихся во второй декаде ноября. Многие ваши цели могут быть достигнуты, а планы осуществлены. В общении с людьми вы также окажетесь на высоте. А вот родившимся до 3 ноября в конце недели в контактах придется трудновато. Если учесть, что сами вы не подарок, то представляете, что может получиться! Избегайте конфликтов в общении, и все обойдется.

Благоприятные дни — понедельник.

Неблагоприятные дни — пятница.



СТРЕЛЕЦ

Неделя неоднозначная для разных представителей вашего знака. Так, для Стрельцов первой декады декабря в целом ее можно считать спокойной, вот только начало недели может огорчить. Со вторника наступят замечательные дни. У тех, чей день рождения в ноябре и после 12 декабря, неделя конфликтная. Причем призывать ваших партнеров или близких успокоиться бесполезно. Значит, это должны сделать вы.

Благоприятные дни — среда.

Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.



КОЗЕРОГ

Неделя неплохая. Обстоятельства окажутся на вашей стороне, ну а сами вы будете рассудительны и собранны. Вы без труда отыщете нужные струны в душах окружающих, что позволит играть на них любую свою мелодию. Период хорош также для карьеры и подготовки к учебе. А кто-то будет собираться в дорогу. И лишь родившимся во второй декаде января утро понедельника несет легкое напряжение, с которым вы справитесь, зная об этом.

Благоприятные дни — понедельник, пятница, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.



ВОДОЛЕЙ

У Водолеев первой декады февраля неделя суетливая. У кого-то это будет связано с приятными хлопотами и волнениями, но у большинства из вас беспокойство внесет осознание того, что лето прошло и пора впрягаться в дела. К тому же партнерские отношения станут складываться не совсем гладко. Основные недоразумения будут происходить дома, но и на работе дел прибавится. У остальных Водолеев эта неделя сложится хорошо, а у кого-то даже очень хорошо. Поэтому используйте это время для достижения задуманного.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятные дни — пятница.



РЫБЫ

Хорошая неделя для родившихся в первой декаде марта. В вашем распоряжении замечательные дни, когда вы полны сил и обаяния, а ваше слово доходит до окружающих. Да и у вас не возникнет желания перечить, если в высказываниях оппонента есть здравое зерно. У остальных Рыб посложнее. На работе ожидаются не всегда приятные сюрпризы, а ваши домашние станут доставать требованиями и претензиями.

Благоприятные дни — пятница.

Неблагоприятные дни — воскресенье.

По материалам: