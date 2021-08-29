Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября

29.08.2021 17:00

ОВЕН

Овны марта и первой декады апреля в эти дни будут настолько активны, что окружающие смогут подзаряжаться их энергетикой. Ваши авантюры или флирт окажутся столь изысканными, что не вызовут ни критики, ни осуждения. Кто-то из вас с головой уйдет в работу, чем вызовет искреннее уважение. Только у рожденных во второй декаде апреля в конце недели не исключены задержки и сбои, поэтому старайтесь разумно распределять силы.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



ТЕЛЕЦ

Неплохая неделя для Тельцов, родившихся в апреле и во второй декаде мая. Как и полагается накануне 1 сентября, много ваших сил и энергии будет направлено на домашние хлопоты и детей. Да и сами вы станете пребывать в приятном волнении и приподнятом настроении. А вот родившиеся в зените знака явно будут чем-то недовольны и не преминут испортить настроение другим, умело подсыпая соль на их раны.

Благоприятные дни — среда.

Неблагоприятные дни — пятница.



БЛИЗНЕЦЫ

Замечательная неделя у Близнецов мая и первой декады июня. Мир вокруг вас наполнится гармонией. Нежные слова, знаки внимания и искренность в чувствах создадут ощущение настоящего счастья. Постарайтесь не разрушить этой хрупкой идиллии. Но по мере приближения вашего дня рождения к концу знака в разговорах появится резкость, а мысли наполнятся заботами и волнениями. К счастью, ваши переживания будут малообоснованными, поэтому можете не обращать на них внимание.

Благоприятные дни — пятница, воскресенье.

Неблагоприятные дни — среда.



РАК

У июньских Раков эта неделя может принести потерю взаимопонимания с близкими и друзьями, обман и финансовые неурядицы. Поэтому не стоит затевать выяснение отношений, а лучше переключиться на текущие задачи. Родившиеся в июле будут довольствоваться благоприятными стечениями обстоятельств: многочисленные контакты доставят одни лишь положительные эмоции. А ближе к выходным вообще то, что раньше разъединяло и было причиной споров, отойдет на второй план или вообще исчезнет.

Благоприятные дни — понедельник.

Неблагоприятные дни — четверг.



ЛЕВ

Благоприятная неделя у июльских Львов: на работе дел хоть и много, но пойдут они вполне успешно, отчего появится уверенность в своих силах и желание сделать что-нибудь дополнительно. Да и начальство вами будет довольно, что также весьма приятно. А вот у августовских Львов всю неделю перед глазами могут маячить всевозможные проблемы — отвлекая, мешая сосредоточиться или расстраивая.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятные дни — среда.



ДЕВА

На этой неделе по ряду жизненно важных вопросов у Дев первой декады сентября все решится настолько удачно, что это может превзойти все самые смелые ожидания. Особенно обратите внимание на финансы и выяснение отношений — именно эти сферы жизни одарят вас приятными сюрпризами. У остальных Дев почти вся неделя имеет суетливый характер. А к выходным вообще не исключен неприятный поворот событий. Будьте начеку.

Благоприятные дни — среда.

Неблагоприятные дни — вторник, четверг.



ВЕСЫ

Благоприятная неделя у Весов сентября и второй декады октября. В эти дни в полную силу проявится ваш талант держать под контролем любую ситуацию. Поэтому свою энергию вы направите настолько по назначению, что любая работа просто станет гореть у вас в руках, а в общении с людьми вас невозможно будет не послушаться и не согласиться с вашими мыслями и доводами, такими понятными и простыми, как все гениальное. Только у рожденных в середине знака с четверга обстоятельства станут играть не на вашей стороне, поэтому возможны сбои и недоразумения.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятные дни — четверг.



СКОРПИОН

У Скорпионов, родившихся в октябре, к концу недели настроение окажется крайне нестабильным. Поэтому находиться рядом с вами станет довольно тяжеловато, а то и небезопасно. Проявите самокритичность. Зато Скорпионы ноября смогут наслаждаться всеобщим вниманием. Кстати сказать, вполне заслуженным, ведь вы станете кладезем мудрости, ценных идей и эталоном трудолюбия и хорошего настроения.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятные дни — пятница.



СТРЕЛЕЦ

Общая характеристика недели — пересмотр дел и отношений. Однако протекать столь важное мероприятие будет по-разному. У родившихся в зените знака планы окажутся преимущественно оптимистическими, а надежды и замыслы будут направлены исключительно на процветание и успех. Стрельцы же ноября и второй декады декабря с грустью проводят лето и несколько пессимистично встретят сентябрь.

Благоприятные дни — четверг.

Неблагоприятные дни — вторник.



КОЗЕРОГ

Козерогам, родившимся в декабре, эта неделя принесет одни лишь положительные эмоции, ведь вокруг будут близкие по духу люди, которые вас прекрасно понимают и всегда готовы помочь. У родившихся в январе до пятницы — время неожиданно возникающих служебных или личных проблем и беготни, связанной с детьми. Но выходные пройдут весело и беззаботно.

Благоприятные дни — понедельник.

Неблагоприятные дни — четверг.



ВОДОЛЕЙ

Сложная неделя для Водолеев первой декады февраля. Суета и нервозность станут присутствовать и в ваших действиях, и в ваших отношениях с людьми. Смотрите, чтобы ваши семейные отношения в этот период не затрещали по швам: кто-то может стать той вспыхнувшей спичкой, из-за которой разгорится конфликт. У остальных Водолеев в основном все будет хорошо. Только, похоже, в середине недели вам все же не удастся уклониться от выяснения отношений.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятные дни — суббота.



РЫБЫ

У Рыб, родившихся в первой декаде марта, неделя благоприятная. Общение, встречи с друзьями и взаимопонимание с близкими сделают эти дни радостными и, можно даже сказать, праздничными. Но по мере приближения вашего дня рождения к границам знака напряженность в отношениях не даст возможности, как это полагается, с 1 сентября с желанием и чувством ответственности настроить себя на труды.

Благоприятные дни — среда.

Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.

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