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Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября
ОВЕН
У Овнов марта неделя благоприятна по многим направлениям. На работе ответственность и желание преуспеть сделают свое дело, и вы окажетесь в более выгодном положении. А еще в этот период можно значительно укрепить свое здоровье или до неузнаваемости изменить свой имидж. Меньше повезет родившимся в апреле. Натянутые партнерские отношения не дадут заняться ни собой, ни своим продвижением.
Благоприятный день — воскресенье.
Неблагоприятные дни — среда, четверг.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов апреля и первой декады мая в общении станут отсутствовать искренность и доверительность. В состоянии непонимания вам не следует планировать, решать и обсуждать что-либо важное, иначе возникнут новые недоразумения. У Тельцов второй декады мая, наоборот, неделя благоприятная, а отношения с людьми станут складываться очень удачно. Да и трудолюбием вы будете не обижены, на это также можно будет сделать ставку.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — пятница.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, родившиеся во второй декаде июня, постарайтесь не допустить конфликтов из-за собственной несдержанности. Иначе, потеряв контроль над собой, вы рискуете столь же быстро утратить доверие и любовь своих близких. У остальных Близнецов неделя удачная. Вы найдете время и для завершения дел, и для семьи, которая просто жаждет вашего внимания. Не исключено, что в эти дни именно вам на хранение будут отданы секреты не только ваших родных, но и друзей и коллег.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — пятница.
РАК
На этой неделе июльским Ракам явно будет сопутствовать удача. А если к везению добавить расчетливость и целеустремленность, то можно будет достичь небывалых высот. Опять же, близкие и друзья всегда придут вам на помощь. В домашних и семейных делах вам также окажется по плечу решение любой проблемы. Но у родившихся в июне не все будет клеиться. Да и с ближайшим окружением возможны вспышки непонимания. Старайтесь гасить конфликты посредством спокойного слова и терпеливого убеждения.
Благоприятные дни — вторник, суббота.
Неблагоприятные дни — среда, четверг.
ЛЕВ
В эти дни у августовских Львов то и дело станут возникать проблемы денежных взаимоотношений с партнерами, с семьей и так далее. Иногда все это будет протекать спокойно и радостно, но иногда деньги способны спровоцировать конфликты или огорчения. Родившиеся в июле будут далеки от материального мира. Их больше станут прельщать разговоры, любовные похождения и занятия с детьми. И радости они получат куда больше, чем те, кто без конца пересчитывает деньги.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятные дни — пятница, суббота.
ДЕВА
Неделя удачная для родившихся в первой декаде сентября. Не единожды появится возможность оказаться в центре внимания. Так, например, имеются все предпосылки на трудовом поприще почувствовать себя на многое способной личностью. А оказанная вами в эти дни помощь друзьям и коллегам в дальнейшем принесет богатые плоды. У Дев августа и второй декады сентября неделя носит сложный характер, чреватый конфликтами и неприятностями.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.
ВЕСЫ
Неделя хороша, чтобы многого достигнуть, исправить прежние промахи или подготовить почву для будущих свершений. Если вам захочется перемен, проявите чуть-чуть старания — и новые отношения и ощущения у вас в кармане. Если захотите задать кому-то вопрос, на который те не слишком жаждут ответить, то все равно задавайте: никуда не денутся — ответят, ибо вы сумеете так повернуть любое обсуждение, что собеседники и не заметят, как выложат все свои тайные мысли и секреты.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятные дни — нет.
СКОРПИОН
Эта неделя побалует вас многочисленными приятными встречами и контактами, удачно и своевременно выполненными делами и беспроблемным выяснением отношений. Вот только некоторым Скорпионам, родившимся в первой декаде ноября, в выходные не удастся обойтись без сложностей. Попробуйте обратиться за помощью к друзьям. И даже если они ничего толкового вам не посоветуют, то вы узнаете, что проблемы есть не только у вас. И еще неизвестно, чьи хуже.
Благоприятные дни — понедельник, вторник.
Неблагоприятный день — воскресенье.
СТРЕЛЕЦ
Неделя ответственная. Через добросовестный труд вы способны достичь высоких результатов и заслуженного признания. Поэтому будет лучше, если начальство заметит вашу сноровку и усердие. Особо благоприятно это скажется у Стрельцов, родившихся в первой декаде декабря. К сожалению, остальным Стрельцам придется довольствоваться меньшими благами, а рожденным в ноябре вообще не удастся избежать критики.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятные дни — вторник, пятница.
КОЗЕРОГ
Неделя благоприятна для продвижения вверх по служебной лестнице и укрепления авторитета. Вы блеснете не только своими творческими, но и дипломатическими способностями. Уверенное высказывание интересных идей, предложений и советов сделает вас приятным собеседником и на работе, и в быту. Но будьте осторожны: в пылу красноречия ненароком можно сказать лишнее. Хотя сейчас, скорее всего, в эти дни это вам и не навредит.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — четверг.
ВОДОЛЕЙ
У Водолеев первой декады февраля напряженный труд, внутренняя дисгармония и непонимание в ближайшем окружении сделают несколько дней этой недели изматывающими и бесконечно долгими. Избегайте выяснения отношений. У остальных Водолеев неделя удачная. Ситуации поспособствуют вашему процветанию. Для вас также припасен элемент приятной неожиданности.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятные дни — пятница, суббота.
РЫБЫ
Рыбы февраля и второй декады марта, возьмите на заметку тот факт, что в эти дни любая ваша просьба может потерпеть фиаско. Поэтому, если получить отказ для вас — маленькая трагедия, не стоит этого и делать. Лишите себя также удовольствия возвращаться к неприятным воспоминаниям и портить настроение другим людям своим пасмурным или несчастным видом. Пора уметь переключаться. По мере приближения вашего дня рождения к середине знака дела начнут складываться более удачно, а отношения станут теплыми и нежными.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятные дни — понедельник, вторник, воскресенье.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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