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Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября
ОВЕН
Наиболее удачной окажется эта неделя у родившихся в первой декаде апреля. Вы многое успеете сделать, ведь работа станет гореть у вас в руках. Общение также пойдет на должном уровне: ваши манеры, доводы и рассуждения вызовут восторг. Остальным Овнам повезет в меньшей степени. Ваше здоровье будет напрямую зависеть от эмоций, а вас, как назло, станут выводить из себя денежные проблемы или близкие люди. В любой ситуации старайтесь сохранять спокойствие.
Благоприятные дни — вторник, воскресенье.
Неблагоприятные дни — четверг.
ТЕЛЕЦ
Тельцы апреля и второй декады мая должны постараться не проморгать удачу. Ваше трудолюбие и творческий подход к делу станут не только основой для упрочения материального положения, но и реальной попыткой самоутвердиться и вырасти в чужих глазах. В личной жизни на вашем счету также может оказаться немало побед. Но по мере приближения вашего дня рождения к середине знака рассчитывать вам придется только на свои силы.
Благоприятные дни — пятница.
Неблагоприятные дни — понедельник.
БЛИЗНЕЦЫ
Неделя благоприятная и ответственная. В этот период закладывается фундамент вашего дальнейшего успеха. Добросовестно выполняйте все условия сделки, заключаемые с судьбой, и она вас в проигрыше не оставит. В отношениях с друзьями, любимыми и детьми будет наблюдаться полная идиллия. Только у родившихся после 12 июня сложным может оказаться понедельник. Ваши отношения будут проходить испытание на прочность.
Благоприятные дни — вторник, среда, воскресенье.
Неблагоприятные дни — понедельник.
РАК
Неделя благоприятная для Раков, родившихся в первой декаде июля. Это дни, когда всех любят и не обращают внимания на проблемы. Ракам второй декады июля более или менее важные дела лучше выполнить в первые два дня недели, когда события вокруг будут складываться неплохо, поскольку вторая половина недели сложится проблемно. А вот июньским Ракам даже романтические встречи и общение с близкими и друзьями не доставят удовольствия. Обилие домашних и семейных забот также испортит настроение.
Благоприятные дни — суббота.
Неблагоприятные дни — среда.
ЛЕВ
Возросшее чувство ответственности за близких может подтолкнуть августовских Львов к активным действиям, которые станут выражаться в придирчивом контроле, завышенных требованиях и желании перевоспитывать. Возможно, придется возложить на себя бремя чужих проблем. Не ропщите, вы должны через это пройти. У родившихся в июле неделя благоприятная. Время серьезно подумать о работе. Не исключено, что вскоре вас ожидает либо продвижение, либо перестановка.
Благоприятные дни — вторник.
Неблагоприятные дни — пятница, суббота.
ДЕВА
Неделя ответственная. У сентябрьских Дев в данный период общение станет своеобразной подпиткой, и будет наблюдаться активное поглощение знаний, сведений и информации. К тому же выяснить отношения или разрешить конфликт мирным путем для вас окажется важнее, нежели одержать сокрушительную победу. Родившимся в августе в конце недели надо быть начеку. Вы можете совершить непоправимую оплошность. Особенно берегите деньги и мнение о себе.
Благоприятные дни — четверг.
Неблагоприятные дни — суббота.
ВЕСЫ
Неделя удачная для Весов сентября и второй декады октября. Трудно даже представить, что у вас что-то может быть плохо. Но помните: сейчас никто не будет вас подталкивать или помогать. Вы сами управители своих действий. Не хотите заняться собой — поруководите судьбой своих ближних. У Весов середины знака — наоборот. Возьмите на эту неделю отгулы или минимизируйте свои действия, так как многое будет идти вразрез с вашими целями и задачами.
Благоприятные дни — суббота.
Неблагоприятные дни — вторник.
СКОРПИОН
Неделя спокойная для Скорпионов ноября. А если и возникнут какие-либо осложнения, то вы быстро все урегулируете. Выходные — самое подходящее время для задушевных бесед или уединения. Состояние будет благодушное и… ленивое, и нервная система отдохнет основательно. Только октябрьским Скорпионам нужно быть во всеоружии, так как во второй половине недели придется отстаивать не только свою точку зрения, но и финансовое благополучие своей семьи.
Благоприятные дни — суббота.
Неблагоприятные дни — четверг.
СТРЕЛЕЦ
У декабрьских Стрельцов в эти дни настроение бодрое. Планы грандиозные, заботы о семье станут приятными, и состояние любви ко всем окутает вашу душу. Сейчас у вас период новых планов, знакомств и увлечений. Родившимся в ноябре служебные проблемы не дадут передышки и сделают вас слишком раздражительными. Несмотря ни на что, заставляйте себя своевременно и правильно отдыхать, ваше здоровье не железное.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятные дни — понедельник.
КОЗЕРОГ
Неделя благоприятная для Козерогов первой декады января. Вас не подведет умение ладить с людьми и быстро принимать правильные решения. Поделившись в эти дни с близкими и друзьями своими планами, с начальством — своими идеями, есть шанс, что они в скором времени осуществятся, так как обстоятельства в этот период окажутся на вашей стороне. Но у Козерогов декабря и второй декады января с середины недели может либо вспыхнуть «конфликт поколений», либо в отношениях между супругами пробежит черная кошка.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятные дни — вторник, среда.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям первой декады февраля в эти дни противопоказана активная деятельность — только так вы сможете уберечь себя от различных проблем. У остальных Водолеев неделя благоприятная, и особенно хороша ее вторая половина, когда вы сможете выбирать наиболее легкие пути для достижения задуманных целей. Не подведет вас и способность заранее предвидеть те трудности, которые перед вами могут появиться, а значит, вы их благополучно обойдете.
Благоприятные дни — среда.
Неблагоприятные дни — суббота.
РЫБЫ
У Рыб февраля и второй декады марта неделя не для контактов. В этот период какая-нибудь мелкая ссора или недомолвка может сокрушить устои ваших деловых или романтических отношений. К родившимся в середине знака все вышесказанное не относится. Поддержите свою возросшую решительность добиться положения в обществе, материального благополучия или любви. У вас имеются все шансы. Причем с избытком.
Благоприятные дни — пятница.
Неблагоприятные дни — воскресенье.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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