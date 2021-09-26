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Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября
ОВЕН
У Овнов марта со среды дела пойдут великолепно, а общение будет подпитывать вас энергией. Вы щедро станете одаривать свое ближайшее окружение хорошим настроением и внедрять в их ряды оптимизм и уверенность. Однако у рожденных в апреле то ли душевной щедрости станет меньше, то ли окружающие не заслужат того, чтобы с ними чем-то делились. Поэтому на протяжении этих семи дней у вас возможны разногласия.
Благоприятные дни — понедельник.
Неблагоприятные дни — вторник, среда.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе не лучшим образом станут складываться партнерские отношения у тех из вас, кто родился в апреле и в первой декаде мая. Вы и не заметите, как неосторожным словом заденете кого-то за живое. Либо, напротив, сами до глубины души обидитесь на незначительное замечание. У Тельцов второй декады мая — неплохое время: будет в меру работы, в меру общения и в меру случаев, когда придется показывать, что же вы можете в этой жизни и чего стоите.
Благоприятные дни — нет.
Неблагоприятные дни — пятница, суббота.
БЛИЗНЕЦЫ
Пребывая в прекрасном настроении, вы будете просто неотразимы и станете пользоваться расположением особ противоположного пола. С детьми также отношения будут самыми нежными и трепетными. Что касается работы, то и здесь умение ненавязчиво привлечь к своим творческим планам зрителей и единомышленников позволит провести их быстрейшее осуществление. Только у родившихся после 12 июня много времени может уйти на непредвиденную работу.
Благоприятные дни — понедельник, четверг, суббота.
Неблагоприятные дни — нет.
РАК
На этой неделе у Раков июня и первой декады июля много сил станут отнимать дела семейные. Придется указывать, подгонять, исправлять, помогать или жалеть. На этот раз все пройдет гладко, и ваш семейный очаг будет согревать своих обитателей. Ну а если все же ваше суденышко натолкнется на мель непонимания и обид, то, скорее всего, вы дружно столкнете его на большую воду. Успешнее всего это будет получаться у Раков второй декады июля, поэтому для них неделя сложится удачно, за исключением понедельника.
Благоприятные дни — воскресенье.
Неблагоприятные дни — понедельник, четверг.
ЛЕВ
Это те дни, когда Львы июля и первой декады августа не станут предъявлять претензий ни к людям, ни к жизни. Поэтому вы получите душевное спокойствие и любовь близких. Это создаст стимул для того, чтобы работать продуктивно и творчески и радовать дорогих вам людей своими успехами. У Львов второй декады августа такой идиллии ожидать не придется: эти дни могут вызвать раздражение и споры с коллегами или домашними.
Благоприятные дни — пятница.
Неблагоприятные дни — вторник.
ДЕВА
Сентябрьские Девы сумеют легко добиться взаимопонимания и поддержки других людей, что, несомненно, повлечет преуспевание в делах. Близких порадуют ваши успехи и то, что пребывать вы будете исключительно в приподнятом настроении. А вот у родившихся в августе отношения не всегда будут складываться успешно и на этом фоне могут возникнуть финансовые потери.
Благоприятные дни — четверг.
Неблагоприятные дни — понедельник.
ВЕСЫ
Не исключено, что эта неделя, впрочем, как и весь октябрь, окажется для Весов сентября и второй декады октября в некотором смысле судьбоносной, ведь Солнце находится в вашем знаке, а значит, теперь все лавры первенства переданы вам в руки. Так что не единожды возникнут случаи один удачливее другого. Будьте активны, наблюдательны и веселы. К сожалению, рожденные в середине знака вынуждены будут заниматься бытовыми и финансовыми вопросами и эта рутина не даст поднять вам голову.
Благоприятные дни — суббота.
Неблагоприятные дни — среда.
СКОРПИОН
Для Скорпионов ноября это время затишья и расслабления. Но постарайтесь при этом не перегружать себя раздумьями, так как такой вид мыслительной деятельности может спровоцировать жалость к себе. У родившихся в октябре неделя более активная: пробудится инициатива, но возникшие обстоятельства явно будут вам не благоприятствовать, поэтому не спешите и не планируйте на это время значимые дела: время и силы могут быть потрачены впустую.
Благоприятные дни — четверг.
Неблагоприятные дни — среда.
СТРЕЛЕЦ
Благоприятная неделя для декабрьских Стрельцов. В основном вы будете заниматься тем, чем нравится, — это станет греть душу. Все это, конечно, хорошо, но иногда все же следует проследить, чтобы ваши увлечения не очень далеко уводили вас от работы или семьи. Родившихся в ноябре затянет работа и заботы. Причем настолько, что, похоже, без таблеток от головной боли не обойтись.
Благоприятные дни — пятница.
Неблагоприятные дни — воскресенье.
КОЗЕРОГ
У Козерогов декабря и второй декады января это ответственное время. Закладывается программа вашей дальнейшей карьеры, вам придется поднапрячься. Не стоит потакать безделью и с обидой реагировать на критику. И еще, в это время может обостриться конкурентная борьба. Родившиеся в первой декаде января далеки от подобных разборок и забот. Любовь, друзья и никаких проблем в делах сделают неделю радостной и удачной.
Благоприятные дни — понедельник.
Неблагоприятные дни — вторник.
ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев первой декады февраля сложной может оказаться первая половина недели — вы явно будете не в духе. Но как бы там ни складывалась ситуация, старайтесь держать себя в руках, а то и не заметите, как выплеснете свое раздражение на близких. По мере удаления вашего дня рождения от середины знака положение начнет заметно улучшаться. Вам станет нетрудно полюбовно договариваться с окружающими, да и на работе проблем не возникнет.
Благоприятные дни — четверг.
Неблагоприятные дни — понедельник, пятница.
РЫБЫ
У рожденных в марте неделя плодотворная. Окружающие пойдут вам навстречу, с их помощью вы сможете урегулировать любые проблемы. Возможно, следует предпринять попытки выйти на новый профессиональный уровень. В личной жизни не обойдется без того, чтобы вы не испробовали свою привлекательность на лицах противоположного пола. У тех, кто родился в феврале, обострится раздвоенность: похоже, ваши рыбки не найдут компромисса. А побеждать, скорей всего, будет та, чье мнение ошибочно. Не ищите приключений.
Благоприятные дни — четверг.
Неблагоприятные дни — понедельник.
По материалам: https://www.sb.by/
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