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Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября
ОВЕН
Если у Овнов марта на примете имеется какая-нибудь заветная цель, то лучшего времени, чтобы воплотить ее в жизнь, просто не придумаешь. Проявите изобретательность и напористость, уловите подходящий момент и удачные стечения обстоятельств. Для родившихся в первой декаде апреля неделя не столь блистательна. Овнам второй декады апреля нужно не позволять обстоятельствам диктовать условия, иначе ситуации этих дней могут перейти в разряд критических.
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятные дни — среда.
ТЕЛЕЦ
Неделя неплохая для родившихся во второй декаде мая. Но если день вашего рождения не попадает в этот интервал, то запаситесь терпением — неделя не из лучших. Контакты с ближайшим окружением не воодушевят, в делах также не все станет получаться. Для вас сейчас главное — поменьше огорчаться: все зависит от внутреннего настроя, и если вы сами не начнете расшатывать себе нервы, то ни другие люди, ни обстоятельства не сумеют этого сделать.
Благоприятные дни — четверг.
Неблагоприятные дни — пятница, суббота.
БЛИЗНЕЦЫ
Неделя благоприятная во всех отношениях, особенно для рожденных в мае и во второй декаде июня. Предпочтение следует отдать работе и партнерским контактам. Тесное общение с теми, кто принадлежит вашему окружению, откроет вам в давно знакомых людях ранее незамеченные привлекательные качества. В делах карьеры вашим замыслам также будет сопутствовать успех. Главное — верить в свои возможности.
Благоприятные дни — понедельник — среда, суббота.
Неблагоприятные дни — нет.
РАК
Эти дни принесут удачу творческим личностям, которым посчастливилось родиться с 3 по 11 июля. Рассматривайте и используйте все предоставляемые вам возможности научиться чему-то новому. Своим умом и оригинальным подходом к делу вам удастся заработать репутацию и престиж и потешить тем самым свое самолюбие. В личной жизни тоже ничто не помешает вам строить отношения по своему желанию и усмотрению. Остальным Ракам немало хлопот могут доставить домашние заботы и нестыковки на работе.
Благоприятные дни — пятница.
Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.
ЛЕВ
Для большинства Львов неделя неплохая. Способность понимать то, что в действительности чувствуют окружающие, позволит вам быстрее обычного находить общий язык с людьми. Вам будут удаваться самые дерзкие предприятия, причем их успех будет зависеть только от вашей решительности. И только у родившихся во второй декаде августа в конце недели на душе будут скрести кошки, причем причин плохого настроения вам так и не удастся выявить.
Благоприятные дни — вторник, воскресенье.
Неблагоприятные дни — пятница.
ДЕВА
Для рожденных в августе неделя напряженная, но остальные Девы в этот период будут в состоянии свернуть горы. Повышенная активность, решительность и максимальное проявление интеллекта будут вам только на руку. Воспользуйтесь и тем, что ваши партнерские отношения станут протекать в полном согласии. В связи с этим обсуждайте и согласовывайте планы, а также делайте различные предложения.
Благоприятные дни — четверг.
Неблагоприятные дни — понедельник.
ВЕСЫ
Благоприятная, насыщенная делами и контактами неделя. Обстоятельства благоволят, так что вы можете рассчитывать на то, что некоторые ваши желания не только осуществятся, но принесут еще дополнительные радости и перспективы. Что касается денег, то держать в руках в эти дни вы их будете достаточно часто, но недолго, — период хорош для больших покупок. Хотя рожденные во второй декаде октября должны повременить с крупными приобретениями.
Благоприятные дни — воскресенье.
Неблагоприятные дни — вторник.
СКОРПИОН
У ноябрьских Скорпионов неделя благоприятная, а у октябрьских — посложнее. Необходимость заниматься делами, которые вы непременно должны выполнить, будет в тягость. К тому же вам вряд ли удастся переложить свои обязанности на чужие плечи или уговорить кого-то сделать за вас вашу работу. В спорах старайтесь занимать нейтральную позицию, поскольку ради справедливости вы можете выносить излишне критичные и резкие суждения, но это только испортит настроение всем присутствующим.
Благоприятные дни — суббота.
Неблагоприятные дни — четверг.
СТРЕЛЕЦ
Вы станете оказывать на людей очень сильное влияние. Да и себя тоже в чем-то вы сможете подстегнуть. А значит, сейчас вам удастся сдвинуть с мертвой точки то, что является тормозом в вашей жизни. Доказывайте свою правоту, убеждайте и уговаривайте, в том числе и себя, ведь энергии будет достаточно, чтобы поднять в атаку полк или хотя бы привлечь внимание нужных людей. Но не затягивайте с активными шагами — к концу недели вероятность успеха уменьшается.
Благоприятные дни — понедельник — среда.
Неблагоприятные дни — нет.
КОЗЕРОГ
Козерогам первой декады января будет сопутствовать удача в делах, требующих быстроты реакции и умения доказать свою точку зрения. Если не получится напрямую, то настоять на своем вы сумеете обходными путями. Такая тактика поможет противостоять давлению и обстоятельств, и окружающих. А вот для остальных Козерогов эти дни неблагоприятны и непредсказуемы. Тут уж лучше отсидеться.
Благоприятные дни — четверг.
Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.
ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев февраля это время приподнятого настроения и желания порадовать себя и своих близких. У тех же, чей день рождения в январе, эта неделя не очень подходит для налаживания партнерства или решения служебных дел. Чужая медлительность или несообразительность станут вас раздражать. Держите себя в руках. Возможно, наоборот, недовольны будут вами. Ваша необязательность впоследствии может быть поставлена вам на вид.
Благоприятные дни — понедельник — среда.
Неблагоприятные дни — четверг.
РЫБЫ
Февральским Рыбам пока лучше на время отойти от дел и не принимать важных решений, поскольку неудачи могут надолго отбить желание проявлять инициативу. А вот для родившихся в марте это удачная неделя для достижения значительного прогресса в профессиональной сфере и отношениях. То, что вызывало сомнения или вносило трудности, можно будет легко развеять и преодолеть. Вы будете легки на подъем, активны и доброжелательны, чем привлечете к себе внимание окружающих.
Благоприятные дни — пятница.
Неблагоприятные дни — четверг.
По материалам: https://www.sb.by/
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