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Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября
ОВЕН
У большинства Овнов это благоприятная неделя. Вот только у рожденных в первой декаде апреля хоть и начнется неделя на подъеме, но уже во вторник обстоятельства принесут хлопоты. Не волнуйтесь — со среды вы даже не заметите, как ловко расправитесь с делами. Начнет везти вам и на приятных собеседников. Однако не стоит обсуждать только те темы, которые волнуют лично вас. Сами тоже делитесь опытом и советами.
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятные дни — вторник, воскресенье.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе будьте готовы к постоянной смене событий. Это может привести к плохому самочувствию, поэтому старайтесь не допускать любых перегрузок и соблюдайте режим дня. Зато в карьерных делах есть шанс преуспеть, хотя для некоторых из вас сделать это будет труднее, чем вы рассчитывали. В личной жизни своим участием, вниманием и мягкостью вы сможете сгладить все прежние шероховатости.
Благоприятные дни — нет.
Неблагоприятные дни — вторник, пятница.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете бодры и активны, быстрее обычного станете находить единственно верное решение даже в довольно скользких или сложных ситуациях. Ну а в личной жизни у вас получится вдохнуть страсть в увядшие партнерские отношения, порвать отжившие связи, завязать новый роман или изменить поведение отбившегося от рук ребенка. Главное — использовать имеющиеся шансы.
Благоприятные дни — понедельник, вторник, пятница — воскресенье.
Неблагоприятные дни — нет.
РАК
Для июньских Раков это время повышенных затрат сил и средств, поэтому продумывайте каждый свой шаг и тщательно подходите к планированию дел. Рожденным же в июле в эти дни удастся найти разумные решения тех деловых и семейных проблем, которые давно не дают вам покоя. Причем сейчас чем более изобретательны вы будете, тем более интересные и неожиданные выходы из создавшегося положения у вас отыщутся. Ну а поговорив начистоту с кем-либо из близких, вы сможете снять напряжение и душевную тяжесть. И лишь в понедельник лучше умерить активность.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — понедельник.
ЛЕВ
Для Львов августа это не слишком удачная неделя. Эти дни больше подходят для отдыха, неспешного анализа обстановки и раздумий в уединении, но ни в коем случае не для выяснения отношений. Зато у рожденных в июле и в активности не будет недостатка, и в контактах — мир да любовь. А если что и случится, то вы сможете быстро поменять свои планы и приоритеты или умело мобилизуете резервные силы и инициативу.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятные дни — среда, четверг.
ДЕВА
Для рожденных в августе это сложная неделя. Уже со вторника вам даже может показаться, что вы теряете контроль над ситуацией. Действительно, трудно сохранять спокойствие, когда окружающие пытаются все делать по-своему, не обращая внимания ни на ваши советы, ни предостережения. Дев сентября ожидают благоприятные и во многом успешные дни, которые нужно постараться использовать с максимальным эффектом.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — пятница.
ВЕСЫ
Начало недели большинству Весов может принести проблемы. Зато потом у рожденных в сентябре многое будет складываться вполне успешно. Вы станете видеть более удачные ходы и своевременно анализировать допускаемые ошибки. Не помешает также подумать над тем, как сделать свою жизнь лучше — может появиться ценная идея. Для октябрьских Весов эти дни более неоднозначны. Поэтому для достижения тех же результатов, что и у ваших соседей по знаку, придется приложить усилия.
Благоприятные дни — пятница, суббота.
Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.
СКОРПИОН
У большинства Скорпионов ноября удачная неделя. Во-первых, энергии будет через край. Во-вторых, в связи с днями рождения, судьба захочет порадовать Скорпионов второй декады ноября новыми успехами и перспективами. Главное, чтобы вы с умом распорядились предоставленным шансом красиво выделиться на чужом сером фоне. Рожденные в октябре, к сожалению, будут довольствоваться совершенно иным. Вас могут ожидать сбои и задержки как в работе, так и в личной жизни, особенно в середине недели.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятные дни — среда, четверг.
СТРЕЛЕЦ
Для большинства Стрельцов более благоприятна первая половина недели: и в домашних делах все в полном порядке, и на работе. У Стрельцов ноября и второй декады декабря окончание недели также перспективное время. Но у рожденных в первой декаде декабря ситуация изменится. Со среды на служебном поприще начнут расти проблемы, а в личной жизни вас станет сильно раздражать, обижать или злить даже то, на что вы, как правило, смотрите сквозь пальцы.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятные дни — суббота, воскресенье.
КОЗЕРОГ
Суетливая неделя у Козерогов декабря. Вам придется постоянно быть начеку, чтобы не попасть в какую-нибудь ситуацию. У январских Козерогов благоприятное время. Многим вашим начинаниям будет сопутствовать удача. Однако скоро благоприятный период закончится, поэтому проявите активность и расторопность, чтобы успеть заметить и использовать все то, что способно принести вам пользу и положительные эмоции.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — вторник.
ВОДОЛЕЙ
Спокойная неделя для январских Водолеев. Конечно, не исключено, что в данный период вы предадитесь отдыху и наслаждению жизнью. Но можно придумать что-нибудь и поактивнее. Привлекайте друзей и близких к своим планам — и вам удастся многое осуществить с их помощью. Со своими домашними сейчас у вас получится разговаривать в одном ключе, понимая друг друга с полуслова. Водолеям февраля, наоборот, придется покрутиться белкой в колесе, чтобы достичь хоть какого-то результата или минимизировать проблемность этих дней.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — среда.
РЫБЫ
У февральских Рыб эта неделя не обойдется без проблем. Настроение почему-то нестабильное, с ближайшим окружением то и дело находится повод поспорить, да и здоровье может подвести — имейте это в виду. А посему не перегружайте себя ни работой, ни эмоциями — копите силы и готовьтесь к грядущим победам. У Рыб марта эти дни благоприятные и перспективные. Проблемы решатся сами собой, а вы станете добры и трудолюбивы.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — вторник.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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