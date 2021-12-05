Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря

05.12.2021 17:00

ОВЕН

Благоприятная неделя для Овнов марта и первой декады апреля. Остальных представителей знака эта неделя не располагает ни к активным действиям, ни к отстаиванию своей точки зрения. В этот период вам принесет гораздо большую выгоду постепенное развитие ситуации — так вам будет легче уследить за возможными переменами. Более того, сейчас, когда ваш потенциал не так уж и высок, вы не растратите свои силы впустую.

Благоприятные дни — вторник, воскресенье.

Неблагоприятный день — понедельник.



ТЕЛЕЦ

Благоприятная неделя для Овнов марта и первой декады апреля. Остальных представителей знака эта неделя не располагает ни к активным действиям, ни к отстаиванию своей точки зрения. В этот период вам принесет гораздо большую выгоду постепенное развитие ситуации — так вам будет легче уследить за возможными переменами. Более того, сейчас, когда ваш потенциал не так уж и высок, вы не растратите свои силы впустую.

Благоприятные дни — вторник, воскресенье.

Неблагоприятный день — понедельник.



БЛИЗНЕЦЫ

Для майских Близнецов это лучшая неделя декабря. И то, как она сложится, во многом будет зависеть от вас. Постарайтесь добросовестно относиться к возложенным на вас обязательствам — и работа не доставит проблем. А вот рожденным в июне в общении и контактах нужно быть предусмотрительными и осторожными. Поэтому в эти дни и в домашних спорах, и в служебных конфликтах лучше занимать исключительно нейтральную позицию.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — пятница.



РАК

Ответственное время для Раков июня и второй декады июля. Не исключено, что в эти дни над вашими семейными отношениями соберутся грозовые тучи. Почаще напоминайте себе, что, во-первых, родня есть родня — и вам никуда от этого не деться, а во-вторых, как бы вы ни сердились, все равно потом помиритесь. Так для чего же тогда ссориться? Рожденных в середине знака подобное обойдет стороной, поэтому используйте эти дни для реализации задуманного или просто для отдыха и накопления сил.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник, суббота.



ЛЕВ

Для июльских Львов это подходящее время для выяснения отношений или обсуждения серьезных вопросов. Вам легко найти точки соприкосновения или выгодные компромиссы! Впрочем, с делами у вас тоже все ладится. Чего нельзя сказать о рожденных в августе. Чем ближе ваш день рождения к 22 августа, тем больше проблем у вас возникнет. Но собравшись с мыслями и сконцентрировавшись на конструктивном решении задач, можно минимизировать возможные неудачи.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — нет.



ДЕВА

В эти дни августовским Девам не стоит слишком доверять тому, что будут говорить и обещать окружающие: вполне вероятно, что вы пойдете на уступки, когда необходимо проявить твердость. И особенно будьте осторожны в денежных вопросах. У рожденных в сентябре эти дни сложатся получше, причем Дев второй декады сентября в начале недели удача вообще может побаловать как минимум благоприятным стечением обстоятельств, а как максимум — крупным выигрышем как в прямом, так и в переносном смысле.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятные дни — четверг, пятница.



ВЕСЫ

На этой неделе Весы сентября и первой декады октября невероятно работоспособны, общительны и любвеобильны. Добавьте к этому творческий подход к делу, умение убеждать, а также полное взаимопонимание с детьми и любимыми — и вы поймете, что неделя должна удастся на славу! Вот только у рожденных во второй декаде октября возможны споры и конфликты. Поэтому будьте в эти дни очень внимательными и тактичными.

Благоприятные дни — вторник, среда.

Неблагоприятный день — понедельник.



СКОРПИОН

Противоречивая неделя у Скорпионов октября, поскольку эти дни чреваты повышенной суетой и перегрузками в первую очередь на работе. У рожденных в ноябре неделя получится особенно плодотворной и благоприятной для тех из вас, кто не побоится во всеуслышание заявить о себе. Удача сейчас будет на стороне дерзких и инициативных. Причем преуспеть вам удастся практически на любом поприще. Так что стоит выбрать стоящую цель и приняться за ее реализацию.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятные дни — вторник, среда.



СТРЕЛЕЦ

На этой неделе многие ваши просьбы имеют шанс быть услышанными и в скором времени воплощенными в жизнь. Вы же необычайно тонко чувствуете малейшие перемены в настроении окружающих, и это позволит своевременно смягчить обстановку. Только рожденным в первой декаде декабря во второй половине недели стоит отложить любые активные действия. Инициативность в это время может только усложнить вам жизнь.

Благоприятные дни — вторник, среда.

Неблагоприятные дни — пятница, суббота.



КОЗЕРОГ

Эта неделя потребует от декабрьских Козерогов терпения и выносливости. Вам придется постараться, чтобы ваша несдержанность, критика и навязчивое желание вносить во все ясность не спровоцировали разлад в отношениях. Отложите выяснение отношений на следующую неделю — начнется более спокойный период, и все пойдет мирно. У Козерогов января неделя благоприятная. В большинстве ситуаций удача будет на вашей стороне, и этим нужно воспользоваться.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятный день — суббота.



ВОДОЛЕЙ

Неделя благоприятная, и, стало быть, вам надо запастись на эти семь дней достойными целями и приступить к их осуществлению. Так, например, это подходящее время для того, чтобы преуспеть на карьерном поприще. А еще в эти дни вы запросто сможете выступить для близких и друзей в роли настоящего психотерапевта: вы умело раскладываете по полочкам все их тревоги и переживания. Это, кстати, позволит вам реализовать ряд ваших планов.

Благоприятные дни — вторник, среда.

Неблагоприятный день — воскресенье.



РЫБЫ

У февральских Рыб не совсем гладко в данный период пойдет работа. Могут обостриться отношения с коллегами, начальство начнет косо смотреть в вашу сторону, и от собственных ошибок уберечься трудно. Ваша задача — суметь удержаться в седле. У Рыб марта ситуация складывается получше. Только у Рыб первой декады марта в самом начале недели могут быть сбои, но потом все нормализуется. А если вы родились во второй декаде марта, то эти дни принесут только положительные эмоции.

Благоприятные дни — четверг, суббота.

Неблагоприятный день — понедельник.

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