Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря

19.12.2021 17:00

ОВЕН

Для Овнов марта и первой декады апреля это очень интересная неделя. В делах карьеры в эти дни ваши действия, как правило, будут приводить к заслуженному успеху. Личная жизнь тоже полна позитива. Только рожденные во второй декаде апреля станут испытывать чрезмерный груз навалившихся проблем. Тем не менее, разумно распределяя силы, вы непременно справитесь с любыми ситуациями.

Благоприятные дни — понедельник, среда.

Неблагоприятный день — вторник.



ТЕЛЕЦ

Тельцы апреля и второй декады мая на этой неделе смогут преуспеть во многих сферах жизни, если постараются быть активными. Однако не для всех из вас эта неделя пройдет продуктивно и успешно. У Тельцов первой декады мая может так статься, что в эти дни несобранность и раздражительность обернутся либо неурядицами на работе, либо тем, что окружающие начнут обходить стороной. Контролируйте себя и свои действия. И обязательно следите за деньгами.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — среда.



БЛИЗНЕЦЫ

Неделя ответственная для вашей деловой жизни. Несмотря на общий благоприятный фон, сейчас вы вряд ли сможете поразить начальство и коллег оригинальными проектами, зато разгрести залежи мелких недоделок получится у вас отменно. Поэтому вплотную займитесь какой-нибудь рутинной работой, чтобы напрасно не терять время в ожидании вдохновения. В выходные вам пойдут на пользу физические нагрузки.

Благоприятные дни — вторник — четверг.

Неблагоприятные дни — пятница, суббота.



РАК

У Раков июня и второй декады июля эта неделя очень неоднозначная для партнерства любого вида, будь то деловой союз или семейные узы. Возможны как выгодные для вас договоренности, так и мелкие трещинки, а для кого-то повреждения и посерьезнее. И если все это вовремя не склеить пониманием, помощью или добрым словом, то недовольство может перерасти в открытое противостояние. Для Раков середины знака эти дни более благоприятны и спокойны, поэтому действовать или отдыхать — вы вольны решать самостоятельно, исходя из ваших планов.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятные дни — вторник, воскресенье.





ЛЕВ

Для июльских Львов это перспективное время. Изобилие новаторских мыслей и творческих идей заставит ваше руководство обратить на вас самое серьезное внимание. Близких вы также найдете чем удивить. У августовских Львов — наоборот. Хотя вы и будете проявлять активность, во многом все же возможны заминки или огорчения. Возьмите на вооружение спокойствие и последовательность, тогда возможные неурядицы этих дней не покажутся вам сложными и непреодолимыми.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — пятница.



ДЕВА

У Дев августа эта неделя малопродуктивная. Не лезьте вон из кожи, а придерживайтесь обычного рабочего ритма. Ну а если есть такая возможность, то даже снизьте его. Немало душевных сил станет уходить на отношения с близкими. Во избежание ссоры при первых признаках раздражения постарайтесь расслабиться и поразмышлять о чем-нибудь отвлеченном. Зато рожденным в сентябре нет поводов волноваться. В эти дни все будет получаться без больших усилий.

Благоприятные дни — пятница, суббота.

Неблагоприятный день — понедельник.



ВЕСЫ

На этой неделе у Весов сентября и второй декады октября часто будет появляться желание побыть в одиночестве. И, надо сказать, это пойдет вам на пользу: только так вы сумеете собраться и сосредоточиться на главном. Дела сразу же двинутся куда продуктивнее. А вот если вы включитесь в обсуждения или дискуссии, то как бы потом не пришлось что-нибудь исправлять и переделывать. Зато рожденным в середине знака в эти дни все может удаваться без сучка и задоринки

Благоприятные дни — понедельник, среда.

Неблагоприятные дни — вторник, четверг.



СКОРПИОН

В данный период вы будете изобретательны в делах и открыты к общению. На высшем уровне пройдут всевозможные контакты, встречи и знакомства. Заключенные в это время деловые и личные договоренности окажутся весьма перспективными, а то и судьбоносными. Только рожденные в середине знака в середине недели должны сбавить обороты, чтобы не создать дополнительных трудностей, которые на следующей неделе могут привести к серьезным затруднениям.

Благоприятные дни — понедельник, пятница, суббота.

Неблагоприятный день — среда.



СТРЕЛЕЦ

Эта неделя преподнесет Стрельцам ноября и первой декады декабря суету, мелкие неприятности и пустую трату времени на дела, которые можно было и не выполнять. У остальных Стрельцов немного лучше обстоят дела как на работе, так и в личной жизни. Почти всю неделю обстоятельства будут на вашей стороне. Только в выходные желательно отдохнуть: вы будете ощущать себя не совсем так, как бы вам хотелось.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятные дни — пятница, суббота.



КОЗЕРОГ

В эти дни Козерогам января будет легче обычного найти ключ к решению сложных задач и на работе, и дома, и в кругу друзей. Так что постарайтесь с наибольшей пользой растратить эти дни, столь хорошие для новых начинаний, завоевания положения в обществе и укрепления родственных связей. И лишь рожденные в декабре в начале и в конце недели могут слишком уж напористо и активно вмешиваться в дела других людей, а это будет нравиться далеко не всем.

Благоприятные дни — пятница — воскресенье.

Неблагоприятный день — понедельник.



ВОДОЛЕЙ

Благоприятная неделя для январских Водолеев. Все удается, и настроение на высоте. А вот рожденные в феврале должны постараться в эти дни почаще находиться в уединении. Иначе пустые разговоры отвлекут от дел и разгонят те мысли, которые способны подсказать вам ответы на волнующие вас вопросы. А еще понаблюдайте как бы со стороны за происходящими вокруг событиями и людьми, а уж интуиция поможет сделать правильные выводы.

Благоприятные дни — понедельник, воскресенье.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



РЫБЫ

Для февральских Рыб эта неделя охарактеризуется крайне неустойчивым самочувствием и резкими перепадами настроения. Все это может повлечь за собой необдуманные действия и обострение отношений. А еще будьте готовы к критике в свой адрес. Реагируйте на замечания спокойно — мало того что ваш ответный выпад, скорее всего, ничего хорошего не принесет, так это еще может негативно отразиться на вашей репутации. Рыбы марта в эти дни будут совершенно в других состояниях, которые называются «жизнь прекрасна!».

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятные дни — понедельник, пятница.

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