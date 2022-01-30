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Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля
ОВЕН
Достаточно спокойная и размеренная неделя для Овнов марта и первой декады апреля. А вот остальным Овнам эти дни могут преподнести проблемы. В отношениях с людьми тоже не все пойдет гладко. Тем не менее пока вы не будете обделены ни собственной активностью, ни поддержкой со стороны, а значит, худо-бедно сумеете во всем разобраться.
Благоприятные дни — пятница, суббота.
Неблагоприятный день — понедельник.
ТЕЛЕЦ
Для Тельцов апреля и второй декады мая это благоприятная неделя, которая может принести много интересных возможностей. Главное в эти дни не сидеть сложа руки. А вот у Тельцов середины знака неделя сложится не слишком благоприятно, в особенности если каждый новый день встречать с мрачными ожиданиями. Так вы волей-неволей отвергнете все возможности к улучшению ситуации, а заодно и тех, кто пытается вас хоть как-то приободрить. Так что с утра пораньше настраивайте себя на позитив.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятный день — вторник.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе с одинаковой долей вероятности в жизни могут произойти крайне важные для вас перемены — как личные, так и служебные. Возможно, у кого-то они назревали долгое время, или, напротив, все произойдет настолько неожиданно, что вы и глазом не успеете моргнуть, как окажетесь в центре внимания, а ваши способности оценят по достоинству. Постарайтесь найти общий язык с теми, кто поможет вам преуспеть.
Благоприятные дни — вторник, пятница, суббота.
Неблагоприятные дни — среда, четверг.
РАК
Неоднозначная неделя для Раков июня и второй декады июля. Поэтому больших надежд на эту неделю не возлагайте: мало что из запланированного осуществится без особого труда. Наоборот, вам еще как придется выложиться, прежде чем хоть немного приблизиться к цели. Впрочем, не стоит суетиться и переживать из-за неудач, ведь через две недели начнет набирать силу благоприятный период. Зато Раки середины знака могут приступать к реализации своих задумок именно на этой неделе — для вас это благоприятное и перспективное время по многим направлениям.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятные дни — пятница, воскресенье.
ЛЕВ
Львы июля могут спокойно и размеренно достигать задуманного, как, впрочем, и Львы второй декады августа, хоть у них это будет получаться с меньшим эффектом. А вот для Львов середины знака эта неделя не из лучших. Ваша трудовая активность будет ниже среднего. Ни с кем не обсуждайте свои планы, так как чья-то зависть может погубить на корню все ваши успехи. А еще остерегайтесь льстивых речей — в эти дни вас легко могут обвести вокруг пальца.
Благоприятные дни — пятница, воскресенье.
Неблагоприятный день — вторник.
ДЕВА
Для Дев августа это нейтральная неделя. Только в среду есть вероятность столкнуться с негативными ситуациями. А вот Девам сентября эти дни могут открыть неожиданные возможности, которые позволят обрести твердую почву под ногами. Для этого вам необходимо усердно работать и искренне считать, что никто лучше вас этого не сделает. В выходные дни после продуктивно проведенных будней вам лучше не заниматься делами — позвольте себе расслабиться.
Благоприятные дни — понедельник, воскресенье.
Неблагоприятный день — среда.
ВЕСЫ
Для Весов сентября и второй декады октября эта неделя может оказаться напряженной. Но не воспринимайте неудачи слишком остро, ведь со следующей недели вы начнете прощаться с неблагоприятными тенденциями. Через две недели многое станет получаться, а в отношениях воцарятся мир и согласие, ровно так же, как сейчас у Весов середины знака.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятные дни — понедельник, пятница, воскресенье.
СКОРПИОН
В эти дни Скорпионов октября и второй декады ноября вряд ли смутит перспектива оказаться в центре внимания. Возможно, вы и сами начнете вести себя так, чтобы быть на виду. Все правильно — сейчас благодаря активности и желанию во все вникать вы придете к согласию с коллегами по многим спорным вопросам, а супружеские отношения наполнятся гармонией. Внимание, уделенное детям, тоже принесет пользу. Вот только у рожденных в середине знака эти дни будут не столь выдающимися, а сил и времени для достижения результата им придется затратить много.
Благоприятные дни — понедельник, четверг.
Неблагоприятный день — вторник.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам ноября и первой декады декабря и дома с близкими, и на работе с коллегами в эти дни без труда удастся находить общие темы и интересы. К сожалению, это не относится к Стрельцам второй декады декабря, так как эти дни чреваты неожиданностями, а это повлечет большие нагрузки не только физические, но и эмоциональные.
Благоприятные дни — пятница, суббота.
Неблагоприятные дни — среда, четверг.
КОЗЕРОГ
Для Козерогов декабря это неоднозначная и ответственная неделя, и то, как она сложится, во многом зависит исключительно от вас. Из-за возможных неприятностей может накатить волна меланхолии, ну а некоторым из вас вообще начнет казаться, что вы ни на что не способны и обижены судьбой. Успокойтесь — это просто сбои в настроении. У январских Козерогов, наоборот, настроение и самочувствие на высоте и многое в эти дни будет получаться даже при минимальных усилиях.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — пятница.
ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев января и второй декады февраля это ответственная неделя: многие события будут связаны с финансами. Самое главное, что в данный период вам может подвернуться шанс укрепить свое материальное положение. А вот Водолеи середины знака могут столкнуться с непредвиденными сложностями с финансами. Не переживайте, так как это время дней рождения и для вас станут характерными активность и потребность привлечь внимание. Причем кому-то захочется замахнуться на нечто грандиозное, и не исключено, в будущем вы получите то, что задумали именно в эти дни.
Благоприятные дни — понедельник, пятница, воскресенье.
Неблагоприятный день — вторник.
РЫБЫ
Благоприятная неделя. Вы обладаете очень высоким интуитивным потенциалом, поэтому займитесь решением тревожащих вас вопросов. И, кстати, не только своих: вы способны будете увидеть то, что не замечают другие, — скрытую сторону проблемы, конфликта, идеи или явления. Впрочем, на увеселительные мероприятия время тоже останется. Только имейте в виду, что посещение мест с большим количеством людей все же нежелательно, так как коронавирус никто не отменял…
Благоприятные дни — среда — пятница.
Неблагоприятные дни — нет.
По материалам: https://www.sb.by/
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