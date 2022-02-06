Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля

06.02.2022 17:00

ОВЕН

Ответственная и сложная неделя для Овнов апреля. Не исключено, что в эти дни из-за какой-нибудь промашки доверие к вам может оказаться сильно подорванным. Это касается и деловой, и личной жизни. Поэтому не взваливайте на себя лишнего, не хвастайтесь и не давайте никаких обещаний. Для Овнов марта, наоборот, эта неделя окажется благоприятной и успешной, прежде всего в отношениях и личной жизни.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятные дни — суббота, воскресенье.



ТЕЛЕЦ

У рожденных в первой декаде мая на этой неделе рядом не окажется удачи. Надо быть готовыми к трудно решаемым вопросам и срывающимся планам. Попытайтесь сдерживаться и гнать от себя негативные мысли. Для остальных Тельцов эти дни принесут возможности преуспеть или закрепить достигнутое. Но апрельским Тельцам стоит поспешить и как можно больше успеть сделать именно в эти дни, так как следующая неделя окажется не столь радужной.

Благоприятные дни — пятница, суббота.

Неблагоприятный день — вторник.



БЛИЗНЕЦЫ

Благоприятная неделя для большинства Близнецов. В эти дни у вас могут появиться некоторые дополнительные полномочия. А произойдет это благодаря тому, что вы окажетесь на высоте, решая важные производственные или личные вопросы. Воспользуйтесь своим возросшим авторитетом и наведите порядок в отношениях с людьми. В выходные дни придется усиленно заниматься чужими делами, подчас полностью взяв на себя проблемы своих близких и друзей. Но вас это ничуть не измотает.

Благоприятные дни — среда — пятница.

Неблагоприятные дни — нет.



РАК

На этой неделе в ваших интересах будет снизить нагрузки и активность. Особенно это касается Раков второй декады июля. А вот предусмотрительность лучше усилить — это избавит вас от лишних проблем. Учитывайте и то, что эта неделя категорически не подходит для выяснения отношений и решения вопросов, в которых у вас мало опыта, даже если вы будете уверены в себе и своих силах. Будьте также осторожны в делах: вы не застрахованы от ошибок.

Благоприятные дни — понедельник.

Неблагоприятный день — воскресенье.





ЛЕВ

Неблагоприятная неделя для Львов августа. Главным источником ваших проблем станете вы сами. Вас неожиданно может охватить приступ острой тоски или недовольства всем. Не поддавайтесь подобному искушению и не ввязывайтесь в выяснения отношений. Короче говоря, будьте благоразумны. У Львов июля неделя неплохая. Но если вы будете пассивны, то эти дни пройдут тускло, не оставив в памяти никакого следа. Займите активную позицию и заявите о себе как можно шире — тогда результаты не заставят себя ждать.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.



ДЕВА

У Дев сентября продолжается успешный период. У вас есть шанс в полной мере проявить такие сильные стороны вашей натуры, как общительность и умение производить самое приятное впечатление. Поэтому не удивляйтесь, если как минимум до начала марта многие подпадут под ваше влияние и чары. К сожалению, для рожденных в августе эти дни могут оказаться чересчур затратными как с точки зрения сил и самочувствия, так и финансов. Будьте предусмотрительны или возьмите тайм-аут.

Благоприятные дни — понедельник, вторник, воскресенье.

Неблагоприятный день — среда.



ВЕСЫ

Не исключено, что в эти дни на ваши семейные отношения свалится масса проблем. А тут еще и вы перестанете следить за речью и с вашего языка ненароком сорвется то, о чем следовало бы промолчать. Стоит заранее позаботиться о том, чтобы избежать подобного — благо у вас будет достаточно сил, чтобы своевременно сдерживать себя. Хотя возможен и обратный вариант, когда вам самим придется защищаться от критики и обвинений.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятные дни — суббота, воскресенье.



СКОРПИОН

Ответственная и успешная неделя. Но, похоже, пока большинству Скорпионов придется на время отложить в сторону свои карьерные устремления. Найдутся не менее важные дела — ваша семья и личная жизнь. Ловите момент, когда можно улучшить отношения и понять, почему кто-то из ваших близких ведет себя совсем не так, как вы бы того хотели. Разговор по душам поможет снять беспокойство и восстановить мир в доме.

Благоприятные дни — суббота, воскресенье.

Неблагоприятный день — понедельник.



СТРЕЛЕЦ

На этой неделе у Стрельцов ноября и первой декады декабря резко возрастет потребность в контактах. В большинстве своем это принесет пользу и радость. Будет лучше, если при общении с людьми вы не станете открыто высказывать все, что о них думаете. Осуждать кого-то за глаза тоже не стоит. К сожалению, у Стрельцов второй декады декабря эти дни могут быть переполнены интригами, поэтому стоит очень аккуратно выбирать темы общения.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — среда — пятница.



КОЗЕРОГ

Для Козерогов января эта неделя продуктивная. Даже к трудоемкой или малопривлекательной работе вы подойдете творчески, превратив ее в интересное занятие. И с проблемами личной жизни, посмотрев на них с иной точки зрения, вы справитесь без труда. А еще это подходящее время для укрепления здоровья. Козерогам декабря придется посложнее. Удача сейчас не на вашей стороне, поэтому будьте предусмотрительны.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятный день — пятница.



ВОДОЛЕЙ

Водолеям января и второй декады февраля на этой неделе не единожды может выпасть шанс прочно стать на ноги и найти свое место под солнцем. Правда, без посторонней помощи сделать это порой будет трудновато, поэтому устанавливайте крепкие дружеские отношения с влиятельными людьми. Рожденных в середине знака период дней рождения обязывает проявить сознательность и посвятить эту неделю пересмотру существующего положения дел на работе и в семье.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — вторник.



РЫБЫ

Неделя активная и ответственная для деловой жизни. Если вы считаете, что ваше продвижение по служебной лестнице не столь стремительно и не приносит вам выгоду, то данный период подходит для выбора новых целей или корректировки старых. А еще будет неплохо обратить внимание на свое самочувствие — вы способны определить, с какой стороны ожидать возможных проблем со здоровьем, или не волноваться, если сбоев нет.

Благоприятные дни — понедельник, вторник, суббота, воскресенье.

Неблагоприятные дни — нет.